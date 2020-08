Formula ykkösten MM-sarjassa rämpivän Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur ehdotti lauantaina, että hän antaa Mick Schumacherille mahdollisuuden testata F1-kalustoa ja arvioi nuoren saksalaisen potentiaalia napata paikka kuninkuusluokasta ensi kaudeksi.

Vasseurin mukaan seitsemänkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika Mick on tehnyt vaikutuksen tällä kaudella ja on yksi niistä viidestä tai kuudesta kuljettajasta, jotka kilpailevat F2-tittelistä ja joilla on mahdollisuus formula ykkösiin.

”Uskon, että hänellä tulee olemaan mahdollisuus testata F1-autoa ennen kauden päättymistä”, Vasseur kertoi Sky Deutschlandille.

”Hänen MM-sarjassaan on jäljellä vielä kuusi kilpailua, ja hän kilpailee mestaruudesta”, Vasseur paalutti.

Schumacher, 21, kuuluu Ferrarin kuljettaja-akatemiaan, jolla on läheiset yhteydet Alfa Romeoon.

Tällä kaudella Alfa Romeon kuljettajia ovat Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi.