Ensimmäistä kertaa rallicrossin MM-lähtöviivalle lauantaina asettunut Juha Rytkönen yllätti lähestulkoon jokaisen, joka seurasi Kouvolassa suljetuin ovin järjestettyä lajin MM-osakilpailua. Rytkönen oli vuokrannut kisaviikonloppua varten Hyundain supercar-auton lajin suomalaistallilta GRX Tanecolta, jota johtaa rallilegenda Marcus Grönholm.

Suomalainen kaasutteli finaalin toiseksi, edellään vain vuosien 2017 ja 2018 maailmanmestari Johan Kristoffersson.

”Ei oikein osaa sanoa edes mitään. Oli sen verran uskomaton homma itsellekin, miten tällaisen suorituksen pystyy heti tekemään ja miten helposti se lopulta kävi”, Rytkönen kuvaili STT:lle puhelimitse.

”Auto on erittäin mieluisa ja käy käteen hyvin. Tiimissä on helppo olla, kaverit ovat ottaneet hienosti vastaan ja olen saanut kaikilta arvokasta vinkkiä”, Rytkönen ylisti GRX:n tiimiä.

GRX:n ykköskuski Niclas Grönholm taipui niukasti Ruotsin Timmy Hansenille ja jäi neljänneksi.

Rytkönen on kokenut rattimies, sillä hän on ajanut rallicrossin lisäksi jokamiesluokkaa ja rallia. Räväkkään rallicrossiin hän on panostanut viimeiset kaksi vuotta.

Kisapaikan vuokraus GRX:ltä oli Rytköselle iso panostus.

”Kaikki meni tietysti todella äkkiä, kun kisa tuli Suomeen. Piti tehdä nopeita ratkaisuja ja tämä tuli mahdolliseksi jotenkin järjestää”, joten totta kai se vietiin maaliin.

Jatkaminen MM-sarjassa edellyttäisi laajempaa yhteistyökumppaniverkostoa, mutta Rytkönen ei vielä osaa sanoa, onko se realistista.

”Nykyisetkin (yhteistyökumppanit) ovat olleet korvaamattomia, mutta aina vaatisi lisää, jos meinaa enemmän ajaa. Se vaatii rahaa paljon.”

Rallicrosskilpailuissa ajetaan alkuerät, semifinaalit ja finaali, ja jokainen kisan vaihe kerryttää MM-pistepottia. Starttipaikat määräytyvät sen mukaan, miten hyvin on ajanut edellisissä lähdöissä. Koko kilpailun mainiosti ajanut Rytkönen pääsi ampaisemaan kuuden kierroksen finaalitykitykseen eturivistä.

Kolmannen polven kilpa-ajaja Niclas Grönholm joutui puolestaan starttaamaan finaaliin takarivistä. Lumipalloefekti alkoi viimeisen alkuerän rengasrikosta, joka söi lähtöasemia semifinaaliin ja finaaliin.

”Vähän ylös ja alas koko päivä. Semifinaalissa oli hyvä vauhti, mutta ei sieltä takarivistä vaan pääse ohi. Sieltä ei taikatemppuja yleensä tehdä, kun yleensä vain jokerilla pääsee ohi”, Grönholm sanoi.

Jokerilla tarkoitetaan radan lisäpätkää, joka jokaisen kuskin on ajettava kertaalleen lähdön aikana.

MM-sarjassa kolmen kisan jälkeen kuudentena oleva Grönholm on 39 pistettä sarjaa johtavaa Kristofferssonia perässä. Grönholmin mukaan Volkswagenilla ajava ruotsalainen on sarjan paras kuski, jolla on myös paras auto.

”Johan vie ja muut vikisee tällä hetkellä, se on pelin henki tällä hetkellä. En kuitenkaan näe häntä minään supermiehenä. Itsekin pystyn roikkumaan ilman tyhmiä virheitä hänen perässään, mutta löydämmekö vauhdin, että hänet pystyy voittamaan? Sitä en osaa sanoa, koska ja miten.”

Kouvolassa kisataan toinen MM-osakilpailu sunnuntaina.