Viidentoista jalkapallon ammattilaisvuoden jälkeen Timo Furuholm haki ja pääsi opiskelemaan sosiaalitieteitä Turun yliopistoon. ”Se oli elämäni ensimmäinen koe, johon satsasin kunnolla.”

Turku

”Ei tuollaisia Furu!” maalivahti Aati Marttinen huutaa Kupittaan urheilupuiston harjoituskeskuksessa Turussa.

Furu, eli Timo Furuholm on juuri potkaissut kovan kierteisen pallon kohti Marttista jalkapalloseura FC Interin harjoituksissa. Marttinen joutuu venymään, jotta pallo ei painu maalin oikeaan ylänurkkaan.

Furuholm on ollut maalivahdeille hankala vastustaja tämän kauden Veikkausliigassa. Keskiviikkoon asti Inter johti liigaa, kunnes HJK kiilasi kahden pinnan erolla kärkeen. Furuholm johtaa maalipörssiä. Hän on tehnyt kahdessatoista ottelussa kahdeksan osumaa.

FC Inter tähtää Suomen mestaruuteen, mutta siitä on vielä liian varhaista puhua.

”Se on liian aikaista. Olen oppinut vuosien varrella, miten tilanteet kääntyvät suuntaan tai toiseen”, Furuholm sanoo harjoitusten jälkeen.

” ”Olen aina antanut maaleista kiitokseni joukkueelle ja pelikavereille.”

Timo Furuholm haluaa kehittyä yhä pelaajana.

Furuholm on aina ollut maalintekijä. Sen hän osoitti myös viiden vuoden ammattilaisuransa aikana Sakassa, jossa hän tosin oli osin myös loukkaantuneena.

Interissä Furuholmin rooli nimenomaan maalintekijänä on vain korostunut, vaikka viime kausi oli vaikea.

”Viime vuosi oli melkoista puristamista. Nyt olen yrittänyt ottaa rennommin. Olen aina antanut maaleista kiitokseni joukkueelle ja pelikavereille. Maalit menevät käsi kädessä joukkueen menestyksen kanssa, kuten sarjataulukosta näkee”, Furuholm sanoo.

Furuholm on pelannut urallaan paitsi hyökkääjänä myös laidoilla, mutta Interissä pelipaikaksi on vakiintunut hyökkäyksen kärki.

Porissa syntynyt kärkipelaaja ei voi luvata, että hän aloittaisi kaikki kaudet samaan malliin kuin nyt.

”Olen valmis ottamaan vastuuta”, sanoo Furuholm, jolla on Interin kanssa sopimus ensi kaudesta.

” ”En osaa tehdä mitään puolivaloilla.”

FC Interin pelaajat harjoituksissa Kupittaan urheilupuistossa Turussa. Timo Furuholm seuraa pallon kulkua.

Ulkomaille perheellinen pelaaja tuskin on enää lähdössä.

”Paitsi, jos tulisi joku ja maksaisi miljoonan. Sitten voisi harkita”, Furuholm nauraa.

Perheessä on 4-vuotias poika ja 6-vuotias tytär.

”Kyllä tässä hommia riittää. Perhe maksaa aina ison siivun tällaisista kausista, kun pelejä on nyt paljon.”

On paljon Furuholmista itsestään kiinni, kuinka paljon tällä on vielä edessään pelivuosia. Hän on hyvin addiktoitunut pelaaja. Hän kertoo käyneensä viime syksynä pitkän keskustelun itsensä kanssa siitä, mitä hän haluaa urallaan tehdä. Puntarissa oli kysymys, paljonko jalkapallo ottaa ja paljonko sen antaa.

”En osaa tehdä mitään puolivaloilla. Olen oppinut elämään vaivojen kanssa ja pitämään ne kurissa. Olen ollut onnekas, ettei ole tullut isompia vammoja”, Furuholm sanoo.

” ”En ole ikinä ollut suuri koulunkävijä.”

Harjoituksissa Timo Furuholm vitsailee usein pelikaveriensa kanssa, vaikka treenaa aika tosissaan.

Syksyllä Furuholmilla on edessään täysin jotain uutta. Hän pääsi opiskelemaan sosiaalitieteitä Turun yliopistoon. Sitä ennen hän suoritti loppuun kesken jääneen lukion.

”Olin sen äidilleni joskus luvannut.”

Keväällä hän pänttäsi pääsykoekirjoja. Huippu-urheilujana hän teki sisäänpääsystä itselleen kilpailun: hän on ”kingi”, jos pääsee sisään.

”Olin päivät treeneissä ja luin illalla. Se oli elämäni ensimmäinen koe, johon satsasin kunnolla. Pääsykoekirja oli pääosin hyvinvointivaltiosta. Olin seurannut sitä keskustelua jo monta vuotta. Ei tarvinnut aloittaa nollasta”, Furuholm sanoo.

Perusopintojen jälkeen valitaan pääaineeksi joko sosiologia, sosiaalipolitiikka tai taloussosiologia.

”En ole ikinä ollut suuri koulunkävijä. Jalkapallo oli intohimoni, satsasin siihen kaiken. Kaikki muu unohtui siinä vieressä. Asiat ovat aina kiinnostaneet. Aloin jo muutama vuosi sitten miettiä, että haluan mennä yliopistoon. En tosin ollut varma, mitä haluan siellä opiskella”, Furuholm sanoo.

” ”Kun on ollut viisitoista vuotta ammattijalkapalloilija, tuntuu aika pieneltä riskiltä, että sosiaalitieteet eivät johda ammattiin”

Timo Furuholmin mukaan Interin peleissä on isossa roolissa, että joukkueen taustoissa on maailmanluokan ammattilaisia.

Furuholmin siskot ovat opiskelleet myös aikoinaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Sosiaalitieteet eivät sinällään johda suoraan ammattiin, mutta se ei ole Furuholmille opiskelujen pääasia.

”Haluan ymmärtää sillä alalla olevia kysymyksiä. Kun on ollut viisitoista vuotta ammattijalkapalloilija, tuntuu aika pieneltä riskiltä, että sosiaalitieteet eivät johda ammattiin”, Furuholm pohtii.

”Haluan tehdä loppuelämäni asioita, joista olen kiinnostunut, enkä heittää päivääkään hukkaan.”

Tämän viikon tiistaina Furuholm kävi ensi kertaa kolkuttelemassa yliopiston ovia.

”Maalipörssin johtajalla ei ollut punaista mattoa. Yritin avata turhaa seitsemää ovea, ja kahdeksannesta menin sisään jonkin herrasmiehen siivellä, että sain hommat hoidettua”, Furuholm kertoo ensivisiitistään yliopistolla.

” ”Kyllä minä varmaan selviän. Olisi siistiä olla vuosi tai kaksi pelkästään opiskelijana, muttei pidä tehdä hirveästi suunnitelmia.”

”Tämän ikäisenä täytyy potkia itseään liikkeelle. Asiat eivät suju enää niin automaattisesti kuin nuorempana”, 32-vuotias Timo Furuholm sanoo.

Yliopistossa on tarkoitus jatkaa myös saksan kielen opintoja.

”Siitä saa lisää pääomaa.”

Saksassa Furuholm pelasi kausilla 2012–2016 Fortuna Düsseldorfissa Hallescher FC:ssä. Turkuun ja Interiin hän palasi kaudella 2017.

”Kotiinpaluu tuntui houkuttelevalta. Kunnianhimo ei ollut laskussa, vaikka Inter pelasi putoamisesta TPS:ssä vastaan.”

Jalkapalloammattilaisuus on elättänyt Furuholmia hyvin – hänen ei tarvitse olla ensimmäisenä hakemassa ainakaan opintolainaa.

”En ole sitä miettinyt. Kyllä minä varmaan selviän. Olisi siistiä olla vuosi tai kaksi pelkästään opiskelijana, muttei pidä tehdä hirveästi suunnitelmia”, Furuholm sanoo ja naurahtaa.

Suomi pääsi ensi kertaa mukaan jalkapallon EM-kisoihin. A-maajoukkueessa Furuholm pelasi vuosina 2010–2013 kymmenen ottelua, joissa hän teki kaksi maalia.

Paluu maajoukkueeseen ei kuulu Furuholmin suunnitelmiin.

”Minut on monta kertaa kuopattu ja haudattu Veikkausliigan pelaajana. Nyt kun on mennyt hyvin, jätän ne pelit muille. Minua isompaa kannattajaa Huuhkajille ei löydy.”

Syksyllä Timo Furuholm aloittaa yliopisto-opinnot. Ylioppilaskirjoituksissa hän irjoitti keväällä enää vain ruotsin ja historian.