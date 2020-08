Edmontonissa pelattuja NHL-otteluja seuranneet ovat kokeneet iloisen yllätyksen, kun tyhjästä jäähallista kuuluu tuttu ääni. Legendaarinen kuuluttaja ja suomalaisten ystävä Mark Lewis on palannut mikrofonin taakse.

Kiitokset faneille!

Edmontonin kuplassa pelattavia NHL-otteluja televisioistaan katsovia jääkiekon ystäviä on viime viikkoina hemmoteltu yllättävällä lahjalla. Hyisen kylmässä ja tyhjässä hallissa on kaikunut tuttu, Edmonton Oilersin suuruuden ajoista muistuttava ääni. Poikkeuksellinen, jokaista sanaa painottava ääni, jonka kuuleminen tuo faneille kylmät väreet.

Mark Lewis, Edmonton Oilersin virallinen ääni 35 vuoden ajan (1981–2016), on palannut. Ja eläkkeeltä haetulla kuuluttajalegendalla on hauskaa.

”National Hockey League haluaa kiittää kaikki fanejaan kannatuksesta NHL:n Return To Play:n aikana”, kuului kovaäänisistä, kun Dallas Stars ja Arizona Coyotes olivat juuri valmistautumassa aloitukseen joitakin päiviä sitten.

Sitten kamera näytti katsomoon penkeille asetettuja neljää tuuletinta (englanniksi fan). Lewis on joissakin otteluissa mahtipontisesti kuuluttanut illan yleisömäärän ”Nolla!”, ja ottelun jälkeen kiittänyt yleisöä, pyytäen kaikkia ”poistumaan turvallisesti sohviltaan”.

Mark Lewisin ääni tuo mieleen monet kylmät illat Edmontonin vanhassa Northlands Coliseumissa. Se tuo mieleen Wayne Gretzkyn, Jari Kurrin, Mark Messierin ja Esa Tikkasen. Neljä kotikaukalossa voitettua Stanley Cup -mestaruutta.

Jääkiekkokulttuuria huokuvassa kaupungissa mainitut pelaajat eivät ole ainoita legendan asemaan nousseita. Samanlaisella kunnioituksella muistetaan myös selostaja Rod Phillipsiä, jonka paitalippu roikkuu hallin katossa, numeronaan selostettujen ottelujen määrä (3 542). Tai huoltajia, kuten Lyle ”Sparky” Kulchinskyä ja Ken Lowea.

Mark Lewis kuuluu samaan sarjaan.

Kesäkuumalla otteluja seuraamaan tulleet toimittajat huomasivat välittömästi Lewisin paluun. ”Rakastan sitä, että Oilersin entinen kuuluttaja on tullut takaisin kuuluttamaan tämän Wildin ja Canucksin välisen ottelun” twiittasi The Athleticin Minnesota Wild -toimittaja Michael Russo.

”Loistava Mark Lewis oli yksi parhaista asioista, kun kävimme peleissä vanhassa hallissa.”

“Edmonton Oilers otti yhteyttä jo huhtikuussa, ja minulle ilmoitettiin, että Edmontonista saattaa tulla yksi NHL:n paluun paikkakunnista”, Lewis kertoi Helsingin Sanomille puhelinhaastattelussa.

”Sen myötä saattaisi tulla mahdollisuus kuuluttaa joitakin pelejä, ja ajattelin, että miksipä ei.”

”Nyt covid-19:n aikana, aina kun tulen hallille, minun on mentävä testattavaksi. Minut on testattu jo 13 kertaa. En mene lähellekään pelaajia, he ovat omalla puolellaan. Koko protokolla on suunniteltu terveys edellä.”

Haastattelu suomalaiseen sanomalehteen saa kuuluttajalegendan muistelemaan myös menneitä.

”Minulla oli todellinen ilo olla mukana Oilersissa 1980-luvulla, kun Jari Kurri ja Esa Tikkanen pelasivat täällä. Tutustuin Esaan jonkin verran. Hän oli loistava persoona. Jari oli hiljainen, mutta todella älykäs kaveri. Maailmanluokan pelaaja, harvinainen pelikäsitys jääkiekossa. Nämä kaverit olivat todella iso osa Edmonton Oilersin menestystä.”

”Minusta ja Esasta tuli jonkinlaisia satunnaisia ystäviä. Muistan, kun kerran olin Coliseumin alakerrassa, lähellä pelaajien pukukoppeja, hakemassa aloituskokoonpanoja vierasjoukkueen valmentajalta. Esa oli palaamassa koppiin alkuverryttelyn jälkeen. ’Mark! Mark!’, hän huusi, ja pyysi tulla luokseen. ’Aion tehdä kaksi maalia tänään. Tee oikein iso numero siitä, kun teen kaksi maalia’, hän sanoi.”

”Esalla oli sellaista karismaa. Hänellä oli maailmanluokan laukaus ja hän osasi luistella erittäin hyvin. Hän tiesi oman hommansa tarkasti. Se oli vastustajien supertähtien varjostaminen. Ja hän varjosti heitä kuin huopaviltti.”

”Edmonton Oilersin joukkue kaudelta 1984–1985 äänestettiin NHL:n ensimmäisen vuosisadan parhaaksi. Sain tavata Jarin ja Esan vielä kerran helmikuussa 2018, kun joukkuetta juhlittiin upouudessa Rogers Place -hallissa. Se jäi hienoksi muistoksi”.

Lewis kuulutti Oilers-pelejä 35 vuoden ajan. Vain Toronto Maple Leafsin Paul Morrisin (1961–1999) tiedetään kuuluttaneen kauemmin NHL:ssä. Kaikkien kuuluttajien isä pohjoisamerikkalaisessa urheilusirkuksessa on Brooklyn ja Los Angeles Dodgers -baseballseurojen Vin Scully, joka istui mikrofoninsa takana käsittämättömät 67 pelikautta (1950–2016).

Mark Lewis toimi kanadalaisen Edmonton Oilersin virallisena kuuluttajana 35 vuoden ajan.

Oilers-pestin päätöinään radio- ja TV-mainoksia myynyt Lewis sai valehtelemalla.

”Joskus, kun todella hyvä mahdollisuus tulee kohdalle, on sanottava että osaa tehdä jotain, mitä ei oikeasti osaakaan”, Lewis muisteli syksyn 1981 tapahtumia.

”Olin siihen aikaan töissä edmontonilaisessa radio- ja TV-yhtiössä ja lähestyin Oilersin PR-päällikkö Bill Tuelea.”

”Me haluaisimme palkata sinut Canada Cupia varten”, sanoi Tuele. ”Mutta me tarvitsemme henkilön, joka osaa tehdä kuulutuksia venäjän, suomen, tšekin ja puolan kielillä.”

”Sanoin hänelle, että Bill, minä satun osaamaan noita kieliä sujuvasti ranskan, englannin ja espanjan kielten lisäksi.”

”Jos aiot kertoa valheen, parempi kertoa samantien oikein iso sellainen.”

Lewis tekee edelleen kuuluttajan työtään suurella ammattiylpeydellä.

”Pelipäivinä, jos ottelu alkoi kello seitsemältä, minä tulin hallille yleensä jo viiden jälkeen. Yksi syy oli ehtiä paikalle ennen liikenneruuhkia. Heti hallille tultuani hankin joukkueitten kokoonpanot ja kävin ne läpi. Tunsin Oilersin pelaajat aika hyvin, mutta halusin tarkistaa vierailijajoukkueen nimet tarkasti.”

”Minusta oli todella tärkeää osata lausua jääkiekkoilijoiden nimet oikein. Menin aina ennen pelejä tapaamaan vierailevia median edustajia, etenkin radioselostajia, ja kysyin heiltä, miten pelaajien nimet lausutaan oikein. Kun Montreal Canadiens tai Toronto Maple Leafs tulivat kaupunkiin, olisi voinut kuvitella, että jonkin vieraan maan kuningas tai kuningatar oli tulossa. Paikalla oli kymmeniä ja taas kymmeniä median edustajia.”

Vuonna 2020 Edmontonin ja Toronton kuplakiekossa pelaajia ei pääse tapaamaan yhtä helposti kuin normaalisti. Lewis tekee silti taustatyöt huolella.

”Kuulutin jokin aika sitten Calgary Flamesin ja Dallas Starsin välisen ottelun, ja Dallasilla on pelaaja Suomesta. Numero neljä, Miro Heiskanen”, sanoi Lewis lähes täydellisesti suomeksi ääntäen.

”Loistava, aivan loistava pelaaja. Minun piti ottaa selville, miten ääntää hänen nimensä. NHL:llä on äänitys, josta voi kuunnella nimien oikeat ääntämiset, mutta Heiskasen nimi äännettiin siinä väärin.”

”Joten minä menin yhden pitkäaikaisen kanadalaisen tv-selostajan pakeille ja kysyin häneltä, miten tämän pelaajan nimi pitää oikein lausua. Ja hän sanoi: Miro Heiskanen, lausumalla ärrän suomalaisittain ja korostaen jokaista ensimmäistä tavua. Ei siis mikään ’Miiro Haiskaanen’.”

”On tärkeää lausua pelaajien nimet oikein. Se kuuluu ammattilaisuuteen. Kuuluttajan on käytettävä aikaa taustatöihin, kun edustetaan NHL:n tuotetta jäällä. Joitakin kanadanranskalaisia nimiä lausutaan tahallaan väärin, ja siitä on tullut hyväksytty tapa NHL:ssä.”

”Nimien oikea lausuminen antaa edustavan kuvan myös itsestäsi”

”Yhden pelaajan nimi oli suurin suosikkini. Hän oli pienikokoinen puolustaja Suomesta. Näin hänet ensimmäisen kerran vuoden 1981 Canada Cupissa: Reijo Ruotsalainen. Pohjoisamerikkalaiset eivät osanneet lausua hänen nimeään, kun hän aloitti uransa New York Rangersissa. Sitten hänet kaupattiin Edmontoniin. Hänen nimensä lausuttiin aluksi ’Reijo Rutsalainen’. Sanoin Bill Tuelelle, ettei nimeä sanota noin.”

Lewisin mukaan NHL on paljon parempi nyt, kun sinne tulee todella taitavia pelaajia Suomesta. ”On hämmästyttävää, että maa, jonka väkiluku on vähäinen, tuottaa todella suuria määriä maailmanluokan jääkiekkoilijoita.”

”Janne Niinimaa. Mikä erinomainen luistelija hän olikaan Edmonton Oilersissa. Hän pelasi numerolla 44. Risto Jalo. Olen usein miettinyt, miksei hän ollut täällä kauempaa. Suomalaispelaajat luistelevat todella hyvin. He näyttävät olevan todella hyvin valmennettuja ja koulutettuja jääkiekon perusasioihin.”

” ”Sain nähdä todella taitavia ja luovia pelaajia. Se oli todella hauskaa nuorelle kaverille, joka ei itse pelaajana koskaan päässyt juniorikiekkoa pitemmälle.”

Kuuluttajana Lewisillä on aina ollut hauskaa vanhanmallisen mikrofoninsa takana. Vanha mikki on muisto hänen työstään radiossa.

”Tein kerran maalin NHL:ssä. Ihmiset saattavat kysyä, miten se on mahdollista. Minun nimeni on siis Mark Lewis. Kerran playoffeissa 1980-luvun puolivälissä Mark Messier teki aivan loisteliaan johtomaalin Chicago Blackhawksia vastaan pelatun pelin lopussa. Chicago oli johtanut peliä kolmella maalilla, mutta Oilers oli päässyt tasoihin, ja sitten Messier vei joukkueensa johtoon.”

”Kirjoitin kaiken tämän muistivihkooni, ja napsautin mikrofonin päälle. ’Oilersin maali, hänen seitsemäs maalinsa playoffeissa, maalintekijä numero 11, Mark Lewis’, kuulutin äänekkäästi. Sitten lopetin ja koko halli alkoi nauraa. Glen Sather kääntyi ympäri pelaajapenkin takana, katsoi ylös, nosti peukaloaan ja antoi minulle aplodit ylös lehdistöaitioon saakka. Apulaisvalmentajat Bruce MacGregor ja Ted Green hymyilivät ja nauroivat suuntaani.”

Kuulutin nopeasti perään: ”Korjaus. Oilersin maalintekijä oli Mark Messier”. Ja sitten yleisö antoi minulle vielä uudet suosionosoitukset.

Lewis päätti 35 vuoden jälkeen jäädä eläkkeelle kuuluttajan tehtävästään vuonna 2016. Northlands Coliseum suljettiin juhlallisin menoin, ja Oilers muutti uuteen halliin.

”Aloimme vaimoni kanssa matkustaa talviksi lämpimämpiin paikkoihin. Pelaamme golfia, ja nautimme elämästä.”

”Tänä talvena tosin jäämme Edmontoniin, koska nyt ei ole turvallista matkustaa minnekään.”

Lewis ei tiedä vielä, koska hänen seuraava kuuluttajatehtävänsä tulee.

”Minulle ei ole vielä annettu tehtäviä kolmannen ja neljännen vaiheen peleihin. On muistettava, että Edmonton Oilersilla on nyt oma kuuluttajansa, Scott Bourgeois. Odotan, että hänelle annetaan suurin osa peleistä. Hän ansaitsee vaikka kaikki ottelut. Minulla on ollut todella hauskaa. Autan tarvittaessa, jos pyydetään.”

Omasta kuuluttajanurastaan Lewis toteaa:

”Sain nähdä todella taitavia ja luovia pelaajia. Se oli todella hauskaa nuorelle kaverille, joka ei itse pelaajana koskaan päässyt juniorikiekkoa pitemmälle. Tajusin jo teini-ikäisenä, että minun oli tehtävä jotain muuta leipäni eteen.”

Jari Kurrin numero jäädytettiin lokakuussa 2001.

Jari Kurri kaukalossa kaudella 1989-1990.

Mark Lewis ja hänen vanha ja rakas työkalunsa.