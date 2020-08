Tennistähti Novak Đoković aikoo perustaa uuden etujärjestön tenniksen miesammattilaisille, kertoo The New York Times. Uusi järjestö edustaisi pelaajia nykyisen pelaajajärjestön Association of Tennis Professionalsin (ATP) sijaan tai ohella.

ATP muun muassa järjestää tenniksen vuosittaisen nimeään kantavan kiertueen ja pitää yllä maailmanlistaa.

Lehden tietojen mukaan maailmanlistan ykkösen kanssa projektissa on mukana kanadalaispelaaja Vasek Pospisil. Pospisil on tähän asti edustanut listan sijojen 51–100 pelaajia ATP:n pelaajaneuvoston hallituksessa. Đoković on ollut saman neuvoston puheenjohtaja.

Pospisil kertoi perjantain ja lauantain välisenä yönä eroavansa pelaajaneuvostosta.

”On tullut selväksi, että ATP:n nykyisessä rakenteessa pelaajaneuvoston jäsenenä on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta vaikuttaa millään tavalla merkittävästi tärkeisiin päätöksiin kiertueellamme”, Pospisil kirjoitti Twitterissä.

Lisäksi NYT:n mukaan pelaajaneuvostosta ovat eronneet Đoković ja yhdysvaltalainen John Isner, mutta heidän eronsa eivät ole vielä julkisia.

Đoković on aiemmin ilmaissut julkisesti ärtymyksensä ATP:hen, vaikka ei olekaan vielä vahvistanut tietoja uudesta järjestöstä.

Viime viikonloppuna hän ihmetteli New Yorkin Cincinnati Masters -turnauksen järjestäjien päätöstä sulkea ulos kaksi pelaajaa. Pelaajien kuntovalmentaja oli antanut positiivisen koronavirusnäytteen.

Đokovićin mielestä pelaajien osallistuminen olisi pitänyt sallia, sillä he olivat itse antaneet negatiiviset näytteet eivätkä he olleet valmentajan huonetovereita. Hänen mukaansa monet pelaajat olivat tuohtuneita kollegoidensa puolesta.

Serbialaistähteä on myös aiemmin vaadittu eroamaan ATP:n pelaajaneuvoston johdosta sen jälkeen, kun lukuisia koronavirustapauksia ilmeni pelaajan järjestämän hyväntekeväisyyskiertueen jälkeen.

Vielä ei ole tiedossa yksityiskohtia siitä, millaiseksi järjestöksi tai yhdistykseksi pelaajat kokoontuisivat. Yksi mahdollisuus olisi esimerkiksi ammattilaisliigojen pelaajayhdistysten kaltainen etujärjestö, jollainen ATP ei ole nimestään huolimatta.

Uuden järjestön nimi kuitenkin tiedetään: Professional Tennis Players Association. Se edustaisi miesten kaksinpelaajien 500 parasta ja nelinpelaajien 200 parasta. Naisia järjestö ei tietojen mukaan edustaisi.

Kanadalainen Vasek Pospisil on maailmanlistan sijalla 92.

Pelaajat ovat tällä hetkellä kokoontuneet New Yorkiin turnauskuplaan. NYT:n tiedot ovat peräisin Đokovićin ja Pospisilin pelaajille siellä jakamasta asiakirjasta, jolla he keräävät jäseniä ja jonka lehti on nähnyt. Siinä he sanoivat, että pelaajia edustava itsenäinen elin on tarpeellinen.

”PTPA:n tavoite ei ole korvata ATP:tä, vaan tarjota pelaajille itsehallintorakenne, joka on erillinen ATP:stä ja joka vastaa suoraan pelaajajäsenten tarpeisiin ja huoliin”, tekstissä luki.

Đoković ja Pospisil nimesivät tekstissä itsensä järjestön puheenjohtajiksi kahdeksi vuodeksi.

Samaan aikaan ATP:tä on myös puolustettu. Lauantaina sekä miesten ATP-kiertue että naisten WTA-kiertue, neljä Grand Slam -turnausta ja Kansainvälinen tennisliitto julkaisivat kannanoton, jossa ne puolustivat ATP:tä. Niiden mielestä olisi ”aika entistäkin suuremmalle yhteistyölle, ei jakaantumiselle”.

Tiedotteessa puolustettiin järjestön roolia pelaajien etujen puolustajana.

”Kun teemme töitä yhdessä, olemme urheilulajina vahvempi.”

Myös espanjalainen tennistähti Rafael Nadal otti Twitterissä kantaa yhtenäisyyden puolesta.

”Henkilökohtaisesti uskon, että nyt on aika pysyä rauhallisina ja meidän kaikkien tehdä töitä yhdessä samaan suuntaan”, hän muun muassa kirjoitti.