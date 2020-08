Presidentinvaaleihin liittyvä kuohunta on jatkunut Valko-Venäjällä jo kolmisen viikkoa. Itsevaltiaan ottein maata hallinnut Aljaksandr Lukašenka sai virallisen tuloksen mukaan 80 prosenttia äänistä, mutta harva uskoo ääntenlaskennan todenperäisyyteen.

Moni opposition edustaja on paennut maasta, mielenosoittajiin on kohdistettu väkivaltaa ja toimittajien työskentelyä on hankaloitettu merkittävästi.

Tilanteen vaikutukset ulottuvat myös urheiluun ja etenkin jääkiekkoon. Valko-Venäjällä on tarkoitus järjestää MM-kisat ensi vuoden keväällä. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola seuraa Valko-Venäjän tilannetta tarkasti.

”Päätöksiä kisojen suhteen on tehtävä viimeistään marraskuussa. Jos kisat pitää siirtää pois Valko-Venäjältä, niin korvaava paikka löytyy kyllä”, Kummola totesi perjantaina 28. elokuuta.

Hän toivoo rauhanomaista ratkaisua ja demokratian voittoa.

”Jos tapahtuisi rauhanomainen ratkaisu – johon on nyt vaikea uskoa – niin MM-kisathan voisivat jopa edistää hyvää prosessia. Siksi nyt kannattaa odottaa päätösten kanssa.”

Kummola on lukenut jääkiekkoväen kannanottoja ristiriitaisin tuntein. Keskustelussa on ollut hänen mielestään sekä hyvää että huonoa.

”Olen surullinen joidenkin jääkiekkoihmisten lausunnoista. Jotkut luulevat elävänsä sellaisessa maailmassa, jossa urheilu ja politiikka eivät muka liity toisiinsa. Se on vanhanaikainen ajatus. Ei niitä voi erottaa. Urheilu on osa yhteiskuntaa.”

MM-kisojen myöntäminen Valko-Venäjälle kirvoitti kritiikkiä jo 2014 turnauksen yhteydessä. Kummola muistuttaa, että kisojen ansiosta Valko-Venäjältä poistettiin viisumipakko.

Maan pääkaupungissa Minskissä pelaa myös KHL-seura Dinamo Minsk, jota vastaan Jokerien on määrä pelata jo 3. syyskuuta Valko-Venäjällä.

”En haluaisi olla Kurrin Jarin housuissa. KHL ei varmasti peru mitään Valko-Venäjän tapahtumien takia.”

Kurri on Jokerien pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Seuran taustalla on venäläistä rahaa.

Lukašenka puolestaan tunnetaan suurena jääkiekon ystävänä, joka käyttää lajia myös kilpensä kiillottamiseen.