Maanantaina alkavassa tenniksen grand slam -turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa eli US Openissa on todettu positiivinen koronavirustestitulos. Järjestäjät eivät kertoneet tartunnan saaneen pelaajan nimeä, mutta ranskalaislehti L’Equipen mukaan kyseessä on miesten kaksinpeliin osallistuva ranskalainen Benoit Paire.

Kaksinpelissä 17:nneksi sijoitetun ja maailmanlistalla sijalla 22 olevan Pairen oli määrä kohdata 1. kierroksella puolalainen Kamil Majchrzak. Turnaus jää ranskalaiselta kuitenkin pelaamatta, sillä häntä odottaa ainakin kymmenen päivän karanteeni.

Positiivisen testin antaneen pelaajan kanssa kontaktissa olleita jäljitetään. Heille on tiedossa 14 päivän mittainen karanteeni.