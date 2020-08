Tämän ei pitäisi olla mahdollista: umpisurkealla Alfa Romeon F1-autolla ohitetaan Ferrari.

Näin kuitenkin kävi sunnuntaina Belgian F1-osakilpailussa, jossa Kimi Räikkönen meni ohi Ferrari-kuski Sebastian Vettelin.

Alfa Romeossakin jylisee Ferrarin moottori, mutta kyse on kuitenkin kumppanuustallista kuten Haaskin on. Kumppanuustallit eivät käytännössä juuri koskaan pärjää ”isäntätalleille”, joilla on merkittävästi suuremmat resurssit F1-autojen kehittämiseen.

Myös lopputulokset olivat nolot Ferrarin kannalta: Räikkönen oli parempi kuin kumpikaan F1-kuski eli Vettel tai Charles Leclerc. Kaiken lisäksi nyt ajettiin tuhannes F1-osakilpailu, jossa Ferrari oli mukana. Punaisten autojen pääkonttorissa ei varmasti pahimmissa painajaisissakaan odotettu tällaista juhlatulosta.

Kun Alfa Romeon auto on sarjan huonoimpia, Räikkönenkin ylsi vain sijalle 12 eli suomalainen ei vieläkään avannut MM-pistetiliään tällä kaudella. Räikkönen sentään kävi sijalla 10 eli nyt jo maisteltiin MM-pistesijoitusta.

Joka tapauksessa pieniä merkkejä on siitä, että Räikkösen ja tallin otteet paranevat kauden edetessä.