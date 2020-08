New Yorkissa pelattava US Open palauttaa suomalaisen tenniksen kaksinpelin grand slam -tasolle ensimmäisen kerran viiteen vuoteen.

Jarkko Nieminen lopetti komean uransa 2015, jolloin US Openin avauskierroksen tappio ranskalaiselle Jo-Wilfried Tsongalle jäi viimeiseksi otteluksi korkeimmalla tasolla.

Emil Ruusuvuori aloittaa grand slam -turnauksen pääsarjapelinsä samassa paikassa Billie-Jean Kingin nimeä kantavassa tenniskeskuksessa.

Niemisen ja Ruusuvuoren, 21, urat eivät ehtineet leikata toisiaan, mutta niitä voi vähän vertailla.

Komeassa nousukiidossa ollut Nieminen pelasi ensimmäisen grand slam -turnauksensa Australiassa vuonna 2002. Hän oli silloin 20-vuotias ja ATP-listalla sijalla 60. Edellisenä syksynä hän oli pyrkinyt US Openiin, mutta ei selviytynyt pääsarjaan.

Ruusuvuori lähtee sijalta 92 US Openiin, kun uusi ATP-lista laittoi pelaajat järjestykseen.

Tennis on ottanut vähintään keskipitkiä loikkia eteenpäin vajaassa parissakymmenessä vuodessa, eikä Ruusuvuori ole koko maailmaa kiusaavan koronaviruksen takia saanut mahdollisuutta yrittää nostaa rankkaustaan vielä korkeammalle.

Pelaajien vertailuun sopii parhaiten, miten he sijoittuvat omassa ikäluokassaan ennen arvoturnausta. Nieminen oli sijalla kahdeksan 20-vuotiaiden tai sitä nuorempien joukossa. Ruusuvuoren sijoitus on niinkin korkea kuin seitsemäs niin sanotussa uuden sukupolven listauksessa.

Seitsenkertainen grand slam-voittaja Mats Wilander ei ole vielä ehtinyt tutustua Ruusuvuoreen tai hänen peliinsä. Nykyisessä pestissään Eurosportin tenniskommentaattorina Wilander seuraa tennismaailman ehdotonta kärkeä.

Ruotsalainen Mats Wilander voitti urallaan seitsemän grand slam -turnausta.

”Suomella on ollut tarpeeksi hyviä pelaajia viimeisen 20–30 vuoden aikana, jotka ovat inspiroineet vanhempia ja valmentajia, ja tulokset ovat nähtävissä”, Wilander, 56, sanoo HS:n haastattelussa.

”Minulle ei ole yllätys, että pelaajia tulee muistakin Pohjoismaista kuin Ruotsista, ja että pelaajat ovat jopa parempia kuin ruotsalaiset.”

Pohjoismaisessa vertailussa Ruusuvuori yltää kolmanneksi. Kakkoseksi nousee ruotsalainen Mikael Ymer (ATP-71), mutta kärkeä pitää huippulupaava norjalainen Casper Ruud, joka on kiivennyt 37:nneksi. Heillä on keskenään alle vuosi ikäeroa.

Ruud ja Ruusuvuori tuntevat hyvin toisena. He harjoittelivat yhdessä viime vuoden lopulla Rafael Nadalin akatemiassa ja uudelleen Suomessa US Openin kynnyksellä.

Jos molemmat voittavat avausottelunsa, kohtaavat he toisella kierroksella. Ruusuvuori saa avauksessaan vastaansa Slovenia Aljaž Bedenen, joka on sijalla 61.

Oli Ruusuvuoren onni, että Cincinnatin masters-turnauksen karsinnat ja pääsarja siirrettiin pelattavaksi New Yorkiin – samoille kentille kuin missä US Open pelataan.

Nyt paikat, pelialusta ja olosuhteet ovat tuttuja, mutta edessä on silti suuri harppaus tuntemattomaan. Ruusuvuori ei ole koskaan pelannut otteluita, joissa vaaditaan kolme voitettua erää, eli pelataan niin sanotulla paras viidestä -systeemillä.

New York on kenties kaikkein hankalin paikka pelata viiden erän otteluita. Kuumuus on toisinaan sietämätöntä, kosteus tuo oman lisänsä ja kentillä tuulee usein.

Jopa maailman ykköspelaaja Novak Đoković kärsii eniten juuri US Openin olosuhteista.

”On mielenkiintoista nähdä, miten Novak reagoi, kun ketään ei ole katsomassa. Tai pelaat parin ihmisen edessä, kun olet tottunut olemaan miljoonien edessä”, Wilander sanoo.

US Openissa Đoković on tottunut venyttämään erotuomarien kärsivällisyyttä äärimmilleen pitämällä pitkiä taukoja pallojen välissä ja piipahtelemalla usein toiletin puolella.

Serbian Novak Djoković on voittanut 17 grand slam -titteliä ja hamuaa ehdottomasti lisää.

Wilander nostaa kolmeksi suosikikseen juuri Đokovićin, Itävallan Dominic Thiemin ja kreikkalaisen Stefanos Tsitsipasin.

”En tiedä, voinko laittaa Novakin suurimmaksi suosikiksi. Jos Novak on sataprosenttisesti kunnossa ja valmiina pelaamaan, hän on suosikkini.”

Đoković osoitti kuntonsa voittamalla Cincinnatin masters-turnauksen juuri US Openin aattona. Turnaus pelattiin ilman yleisöä alkavan grand slamin tapaan, joten ainakin serbi ehti hyvin totuttautua autioihin olosuhteisiin.

”Kukaan ei tarkalleen tiedä, kuka olisi valmis pelaamaan US Openissa. Luvassa on isoja otteluita eikä kukaan ole katsomassa”, Wilander tähdentää.

Itävallan Dominic Thiem on pelannut kahdesti Ranskan avoimien finaalissa, mutta jahtaa ensimmäistä grand slam -mestaruuttaan.

Kreikkalainen Stefanos Tsitsipas kuuluu turnauksen suosikkeihin ja suuriin tulevaisuuden pelaajiin.

Kauden ensimmäinen grand slam -turnaus Melbournessa saatiin pelattua, vaikka lähes hallitsemattomat metsäpalot piinasivat Australiaa.

Ranskan mestaruusturnaus siirtyi touko-kesäkuulta pelattavaksi US Openin jälkeen, kun koronaviruspandemia vyöryi eteenpäin.

Wilander näkee tärkeänä, että huipputennis tekee paluun, vaikkakin ilman yleisöä ja tarkkojen rajoitusten säätelemänä.

”Mielestäni on aika päästä takaisin, koska emme tiedä vuoden lopusta. Se on tärkeää tenniksen maailmanlaajuiselle kiinnostavuudelle, ihmisten terveydelle ja lajin taloudelle, jossa ammattilaistenniksellä on suuri merkitys amatööripuoleen.”

”Ammattilaistenniksen pelaamisella on iso vaikutus saada ihmiset ulos, liikkumaan ja pelaamaan lajia, jossa voi pitää kahden metrin etäisyyden toisiinsa”, Wilander sanoo ja viittaa siihen, kun ottelut näkyvät televisiossa ja eri alustoilla maailmanlaajuisesti.

US Openin miesten kaksinpelin alkuasetelma on kiinnostava. Espanjan Rafael Nadal tuli grand slam -turnauksiin vuonna 2003, eikä sen jälkeen ole ollut kertaakaan tilannetta, jossa Nadal ja Sveitsin Roger Federer olisivat yhtä aikaa poissa arvoturnauksesta.

Federer kärsii loukkaantumisesta ja Nadal pysyttelee hissukseen koronavirukseen vedoten, mutta on helppo arvata, että hän haluaa varmistaa mestaruuden massakentillä pelattavissa Ranskan avoimissa.

”En usko, että se merkitsee kovinkaan paljon. Olemme pelanneet monia grand slameja ilman Nadalia viimeisen 15 vuoden aikana ja muutamia ilman Federeriä. Turnaukseen se ei vaikuta mitenkään. Voittaja on voittaja joka tapauksessa.”

”Tämä on kuin herätys. Meitä on hemmoteltu viimeisten 14–15 vuoden aikana, jolloin he kaikki ovat pelanneet toisiaan vastaan”, Wilander sanoo.

”Tämä on uusi aika, uusi päivä ja osa tulevaisuutta.”

Eurosport ja Dplay näyttävät kaksiviikkoinen US Openin alusta loppuun. TV5 näyttää naisten ja miesten kaksinpelin loppuottelut 12.9. ja 13.9.