Talaslahden edustama Lyon voitti Mestarien liigan viidennen kerran peräkkäin eikä hävinnyt kauden aikana otteluakaan.

Ranskalaisen Lyonin maalivahdista Katriina Talaslahdesta tuli sunnuntaina kolmas suomalaisjalkapalloilija, joka on voittanut Mestarien liigan. Lyon kaatoi Wolfsburgin maalein 3–1 Espanjan San Sebastiánissa pelatussa finaalissa.

Aiemmin vain Jari Litmanen ja Sami Hyypiä ovat päässeet nostamaan himoittua kannua.

Naisten puolella Laura Östberg Kalmari, Sanna Valkonen ja Jessica Julin olivat voittamassa Mestarien liigan edeltäjää naisten Uefa cupia.

Talaslahti, 19, ei pelannut finaalissa, jossa maalia vartioi Ranskan maajoukkuevahti Sarah Bouhaddi. Se ei kuitenkaan tunnelmaa laskenut.

”Todella hienoa päästä voittamaan Mestarien liiga. Totta kai olisi kiva ollut pelata. Oli jännittävää istua vaihtopenkillä. Laskettiin minuutteja ja kannustettiin tyttöjä”, Talaslahti kertoi videopuhelun välityksellä Lyonista maanantaina.

”Ollaan yksi yhteinen joukkue, ja tehdään asiat yhdessä.”

Titteli oli Lyonille jo viides peräkkäinen, ja juhlat jatkuivat pitkään.

”Tulin kotiin 6–7 aikaan. Lennettiin suoraan Espanjasta Ranskaan. Tänään juhlitaan lisää ja käydään tyttöjen kanssa syömässä.”

”Kyllä minä pari tuntia nukuin, mutta kaikki pyöri mielessä.”

Monen päivän juhlia ei joukkueelle kuitenkaan ole tiedossa, sillä seuraavan kauden alku odottaa jo.

”Meillä on kaksi lepopäivää, ja ensi viikonloppuna alkaa jo sarja.”

Lyon on voittanut Ranskan mestaruuden peräti 13 kertaa peräkkäin. Viime kaudella joukkue ei hävinnyt yhtään ottelua. Tappioita ei tullut myöskään Mestarien liigassa.

Joukkueen taso on suurin syy, miksi Talaslahti nauttii joukkueessa olosta, vaikka peliaika on tiukassa. Ykkösvahti Bouhaddin takana Talaslahti taistelee tällä hetkellä espanjalaisen Lola Gallardon kanssa kakkosvahdin paikasta.

”Bouhaddi on 15 vuotta minua vanhempi, ja hänellä on paljon kokemusta. Treeneissä ollaan kyllä kaikki kolme ihan samaa tasoa.”

Kakkosjoukkueen peleihin hän ei kaipaa.

”Olen sanonut valmentajalle, että olen mieluummin treeneissä, koska siellä pelataan kaikkia maailman parhaita vastaan.”

Tällä hetkellä Talaslahdelta vaaditaan kärsivällisyyttä, jotta paikka pelaavana maalivahtina aukeaisi.

”Monesti sanotaan, että ’olet niin nuori, odota vielä’, mutta minun mielestäni pitäisi olla taidoista kiinni. Mutta melkein joka jengissä menee niin, että kauan ollut ykkösveska pelaa.”

Vaikka kausi alkaa jo viikonloppuna, on Talaslahti tulossa Suomeen hän on tulossa syyskuun puolivälin jälkeen. Hän täyttää 20 vuotta 21. syyskuuta.

”Meillä on silloin vapaa viikonloppu, joten olisin tulossa moikkaamaan perhettä ja kavereita.”

Mukana tulee Suomessa varsin harvinaista jalometallia.

”Kyllä Mestarien liigan mitali tulee mukana. On se niin merkittävä minulle.”

”Yksi unelmistani oli voittaa Mestarien liigan ennen kuin täytän 20, ja se toteutui.”

Talaslahdella on sopimus vuoteen 2022 kauden loppuun saakka, joten aikaa uusien unelmien saavuttamiseen on runsaasti. Nouseminen maalivahtien rankingissa on seuraava tavoite.

”En tyydy siihen, että olen kolmosveska.”