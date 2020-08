Wales-peli torstaina päättää miesten jalkapallomaajoukkueen lähes viiden vuoden evakon Olympiastadionilta.

Tim Sparv on ehtinyt harjoitella muutaman kerran uudessa seurassaan Kreikassa.­

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kapteenilla Tim Sparvilla, 33, on riittänyt viime aikoina tohinaa. Kokeneen keskikenttäpelaajan siirto Kreikan liigassa pelaavaan AEL Larissaan julkistettiin viime viikolla.

”Tulin tänään takaisin Suomeen. Ensimmäinen viikko on takana Kreikassa: neljä treeniä ja yksi peli. Alku on ollut lupaava. Halusin uudenlaisen kokemuksen. Ensimmäisen viikon perusteella sellaisen myös saan”, Sparv sanoi maanantaina Helsingin olympiastadionilla.

Miesten maajoukkue eli Huuhkajat isännöi tämän viikon torstaina Kansojen liigassa Walesia. Sunnuntaina vuorossa on vieraspeli Irlantia vastaan.

”Olen treenannut ihan hyvin ja yrittänyt pitää itseni kunnossa kuntosalilla sekä kentällä. Pelasin eilen (sunnuntaina) puoli tuntia harjoitusottelussa. Tarvitsen kaksi kolme viikkoa ollakseni haluamallani tasolla”, urallaan loukkaantumisista kärsinyt Sparv sanoo.

Hän vakuuttaa olevansa tyytyväinen ensikosketukseensa uudessa seurassaan. Sparv edusti tanskalaista Midtjyllandia kesästä 2014 ennen tuoretta siirtoaan.

”Kaupunkikin on ihan hieno. Ja tietysti Kreikka on täynnä historiaa, ja siellä on loistava ruokakulttuuri. Uusi toimintakulttuuri ja uusia kokemuksia. Niitä haen.”

Huuhkajat palaa Wales-ottelussa Olympiastadionille, jonka remontti valmistui ennen Kansojen liigan alkua. Yleisöä ei pelissä nähdä koronavirustilanteen takia. Huuhkajat on viimeksi pelannut Olympiastadionilla lokakuussa 2015.

”Joukkue on tosi nälkäinen, ja on kiva olla takaisin kodissamme”, Sparv innostuu viitaten Helsingin urheilupyhättöön.

Walesin suurin tähti on Real Madridissa sivuraiteille joutunut Gareth Bale. Joukkuetta valmentaa pelaajalegenda Ryan Giggs.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ei pääse tämän viikon peleihin täydellä ykkösnyrkillään. Sivussa ovat eri syiden takia Robin Lod, Jukka Raitala, Lassi Lappalainen, Rasmus Schüller, Simon Skrabb, Joona Toivio ja Paulus Arajuuri.

KuPSin Ilmari Niskanen, 22, sen sijaan sai uransa ensimmäisen kutsun Huuhkajiin.

”Pitkäaikainen unelma kävi toteen. Lupsakkana savolaisena varmasti sovellun ryhmään hyvin mukaan”, Niskanen sanoi maanantaina.

Nopea ja vahva laitahyökkääjä osasi odottaa maajoukkuekutsua.

”Pyrin tuomaan joukkueeseen vahvuuksiani: nopeita jalkoja ja todella kovaa työmoraalia molempiin suuntiin. Kilpailu pelipaikoista on älyttömän kovaa, mutta EM-joukkueeseen pääsy on ehdottomasti tavoitteenani”, Niskanen sanoo.

Niskanen aloitti liigakautensa erittäin vahvasti, mutta meno on hieman hiipunut.

”Heinäkuu oli tosi hyvä, mutta nyt elokuussa on ollut aika paljon vaisumpaa. Tiedän, että paras tasoni löytyy taas.”