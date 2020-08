Mats Wilander valtasi teini-ikäisenä Ranskan mestaruuden, ja pian laji muuttui täysin toisenlaiseksi: ”Kilpailullisesti tenniksestä on tullut erittäin kova laji”

Wilander näkee myös kaksi syytä, miksi urat jatkuvat nykyään paljon pitempään kuin hänen aikanaan.

Ruotsalaisia hemmoteltiin 1980-luvun alussa. Björn Borg onnistui rakentamaan tenniskentillä rokkitähteyttä vastaavan uran, jota fanit seurasivat kirkuen perässä.

Pitkätukkainen ja lajiin uusia tyylisuuntia tuonut Borg lopetti vain 25-vuotiaana, ja vuoden 1981 US Openin finaalitappio jäi hänen viimeiseksi grand slam -turnauksekseen.

Virallisen lopettamisensa jälkeen Borg pelasi turnauksen kerran vuodessa silloisessa kotikaupungissaan Monte Carlossa ja yritti pientä paluun tapaista yli 30-vuotiaana vuosina 1992–93, mutta hanke päättyi yhteentoista peräkkäiseen tappioon.

Ruotsi jäi ilman tenniksen supertähteä, eikä näköpiirissä pitänyt olla lajin pelastajaa ainakaan lähivuosina.

Toisin kävi. Mats Wilander pallotteli – näin voi oikeastaan kuvailla hänen pelityyliään – Ranskan avoimen mestaruusturnauksen voittajaksi vain 17-vuotiaana vuonna 1982.

Kun Borg voitti Ranskan avoimet kuudennen kerran vuonna 1981, olikin Ruotsilla taas uusi mestari Roland Garrosin kentillä.

Pari vuotta meni, ja tennis tuntui muuttuneen teiniurheiluksi. Saksalainen Boris Becker valtasi Wimbledonin 17-vuotiaana 1985, ja yhdysvaltalainen Michael Chang teki vastaavan tempun samanikäisenä Ranskassa 1989.

Teinikausi loppui lyhyeen, eikä sen jälkeen tenniksessä ole ollut merkkejä siitä, että nuoret voisivat vallata grand slam -turnauksia.

Vain yksi pelaaja Michael Changin mestaruuden jälkeen on onnistunut voittamaan miesten grand slam -turnauksen alle 20-vuotiaana. Rafael Nadal kaappasi Ranskan valtikan juuri täytettyään 19 vuotta kesällä 2005.

”Isoin ero oli meidän aikaan verrattuna, että tenniksestä tuli erittäin fyysistä. Pelaajat ovat vahvempia, ja kaikki lyövät kovempaa”, Wilander, 56, sanoo.

Wilander on pysynyt kiinni ammattitenniksen ytimessä kommentoimalla vuosia grand slam -turnauksia Eurosportille. Kaikki maailman huiput ovat käyneet esittäytymässä Wilanderin ja Barbara Schettin makasiiniohjelmassa Game, Schett & Mats, jossa ruoditaan tarvittaessa jokainen pelattu piste.

”On tullut myös kokemustekijöitä. Ei riitä, että on fyysisesti kunnossa, vaan pitää olla kypsä henkisesti ja teknisesti voittaakseen maailman parhaita pelaajia. Kilpailullisesti tenniksestä on tullut erittäin kova laji.”

Wilander pelasi Argentiinan härkämäistä Guillermo Vilasia vastaan Ranskan finaalissa 1982. Hentoinen ruotsalainen oli virittänyt pelinsä virheettömyyden varaan.

Loppuottelua kuvasi hyvin, että ratkaisevassa syötönmurrossa Wilander ja Vilas löivät 46 kertaa palloa, eikä se edes ollut ottelun pisin ralli.

Nykyään pelkkä palauttelu ja juokseminen eivät riitä. Palloon olisi saatava vauhtia.

”Taso on niin korkea, että vaaditaan fysiikkaa, psykologiaa, taktiikkaa ja tekniikkaa.”

Wilander puhuu melko hätkähdyttävästi myös nykyajan tennisakatemioista ja sanoo, että pelaajat valmennetaan pitkälti samaan muottiin ja he alkavat ajatella itse vasta kolme neljä vuotta myöhemmin.

”Samaan aikaan Becker ja Chang olivat 16–17-vuotiaina ehkä vähän kypsempiä kuin vastaavan ikäiset nuoret nykyään. He ajattelivat itse, eivätkä olleet ylivalmennettuja”, Wilander sanoo ja olisi voinut tietenkin lisätä itsensäkin tähän listaan.

Ruotsi oli saanut Borgin jälkeen salamavauhdilla uuden kansansuosikin, jopa katosi terävimmiltä huipulta melkein yhtä nopeasti kuin oli tullut.

Wilander voitti seitsemästä grand slam -turnauksestaan kolme vuonna 1988. Hän valtasi Australian, Ranskan ja US Openin ja jätti kuin perintönä Wimbledonin Stefan Edbergille, joka jatkoi ruotsalaisten tennisunelmaa.

Vuoden 1988 jälkeen Wilanderin ura alkoi luisua kohti horisonttia. Grand slam -turnaukset oli voitettu.

Minkä näet syyksi, että nykypelaajien urat ovat niin paljon pidempiä kuin sinulla tai vaikkapa Borgilla?

Wilander vastaa hetkeäkään miettimättä. ”Isoin juttu on, että heillä on nykyään varaa palkata tiimi ympärilleen: fysio, valmentaja ja tennisvalmentaja. Ja tunnet vastuuta myös tiimillesi, joka matkustaa mukanasi. Se tosiaan tuntuu joukkueelta, ja tämä on ensimmäinen asia.”

Toiseksi asiaksi Wilander nostaa monien huippupelaajien perustamat säätiöt, joihin he keräävät rahaa näytösotteluilla ja muilla tuloilla.

”He tuntevat säätiöitä kohtaan vastuunsa, ja kun lopettaa pelaamisen, ei ole enää tenniksen kaltaista keinoa saada viestiä perille.”

Joukkueet ja avustajat pelaajien ympärillä ovat siis paljon suurempia kuin sinun aikanasi, vai kuinka?

”Mutta eihän meillä ollut tiimejä ollenkaan.”

