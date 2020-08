Jääkiekkoliiga KHL käynnistyy keskiviikkona, Jokerit pelaa torstaina.

KHL:n puheenjohtajalla Aleksei Morozovilla on vankka pelaajatausta NHL:ää myöten. Hän pelasi Suomea vastaan Karjala-turnauksessa 2009.­

Jääkiekkoliiga KHL:n puheenjohtaja Aleksei Morozov pitää Jokerien pelaamista Valko-Venäjän Minskissä turvallisena.

Morozov vastasi laajassa KHL-sivujen haastattelussa Dinamo Minskin olevan KHL:n täysivaltainen jäsen eikä ole mitään syytä jättää meneättä sinne.

”Seura toimii niiden sääntöjen mukaan, jotka koskevat kaikki muitakin. Seura on lähettänyt kirjeen, jossa se takaa turvallisen oleskelun maassa”, Morozov sanoi.

KHL-toimittajan kysymyksessä sanottiin suomalaisfanien vastustavan Minskiin menoa. Morozov ei vastannut ollenkaan siihen kysymyksen osaan, jota kysyjä ja suomalaiset tarkoittivat.

Venäläisten voi olla vaikea ymmärtää, että suurten mielenosoitusten keskellä oleva diktatuuri on kaukana siitä, mitä lännessä ajatellaan demokratiasta.

”Dinamo järjesti harjoitusleirin, pelasi useita harjoitusotteluita ja otti osaa Saleja Cupiin. Ulkomaalaiset pelaajat ovat myös saapuneet seuraan. Tällä hetkellä en näe mitään syytä millekään seuralle peruuttaa matkaansa Minskiin.”

Morozov korosti liigan vastuullisuuta koronavirusksen hallitsemisessa. Kysymykseen, kuinka monta tapausta on tarkallen ollut, Morozov vastasi, että 131 pelaajalla on ollut koronavirus ja heistä 57 on toipunut pelikuntoon.

”Haluan painottaa, että kaikilla oireet olivat lieviä ja he olivat jatkuvassa seurojen lääkärien valvonnassa.”

Morozov sanoi myös, että jääkiekkoa pelataan yleisölle ja halleihin päästetään katsojia jokaiselle paikkakunnalle.

”On tarpeellista päästää yleiö katsomoihin, mutta täytyy myös noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita”, Morozov sanoi.

KHL-kausi käynnistyy keskiviikkona yhdellä ottelulla, jossa kohtaavat Moskovan TsSKA ja Ak Bars Kazan. Jokerit pelaa Minskissä torstaina.