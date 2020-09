Kanerva houkutteli valitsemaan Suomen maajoukkueen.

Suomen jalkapallomaajoukkue on luonut kymmenen viime vuoden aikana nahkansa ja uusinut kasvonsa. Maajoukkueeseen on sinä aikana tullut paljon vähemmistöjä edustavia pelaajia: maahanmuuttajia, maahanmuuttajien jälkeläisiä ja tummaihoisia pelaajia. A-maajoukkueella on nykyään uudet monimuotoiset ja monikulttuuriset kasvot.

Päävalmentaja Markku Kanervan tuoreimmassa maajoukkueryhmässä on neljä tummaihoista pelaajaa: Nikolai Alho, Glen Kamara, Pyry Soiri ja Niko Hämäläinen. Alho oli aikanaan Huuhkajien ensimmäinen tummaihoinen pelaaja.

Hämäläinen on maajoukkueen pelaajista ehkä kaikkein tuntemattomin tällä haavaa. Se johtuu pitkälti siitä, että hän kasvoi Floridassa eikä koskaan pelannut Suomen sarjoissa. 178-senttinen vasen laitapakki on pelannut aiemmin vain yhdessä A-maajoukkueen harjoitusottelussa mutta on nyt sinetöinyt valintansa maajoukkueesta Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.

”Olen ylpeä siitä, että olen saanut kutsun maajoukkueeseen, kun kohtaamme kaksi isoa joukkuetta”, Niko Hämäläinen sanoi tiistaina Talin jalkapallokentän laidalla.

Niko Hämäläinen on Englannin Mestaruussarjassa pelaavan QPR:n pelaaja.­

Vaikka Hämäläinen on Suomessa tuntematon, tunnetaan hänet jalkapalloilijana hyvin jo Yhdysvalloissa, Englannissa ja Skotlannissa. Sosiaalisessa mediassa Hämäläinen on käyttänyt asemaansa ammattijalkapalloilijana ja puhunut tasa-arvon puolesta. Hän on omalla vaikutusvallallaan osallistunut Black Lives Matter -liikkeeseen.

”Kasvoin Yhdysvalloissa ja olen hyvin tietoinen asioista, mitä maassa tapahtuu. Kaikkia pitäisi kohdella tasa-arvoisesti. Olen käyttänyt ääntäni sosiaalisessa mediassa, jossa olen julkaissut paljon viestejä. Kun minä ja muut urheilijat viestimme asioista, saamme muutkin ihmiset tajuamaan, että ongelmat ovat jatkuvia.”

Hämäläisen mielestä Yhdysvalloissa tarvitaan muutosta etenkin siksi, mitä on tapahtunut viime vuosikymmeninä. Hän toivoo muidenkin käyttävän äänioikeuttaan.

”Nyt asioita taltioidaan videolle, joten ihmiset näkevät niitä useammin. Pitää tapahtua muutos. Toivottavasti ihmiset käyttävät äänioikeuttaan.”

Hän kertoo kuulevansa usein ystäviltään ikäviä kokemuksia, joita he joutuvat kokemaan ihonvärinsä takia.

”He esimerkiksi kertoivat, että vartijat seurasivat heitä kaupassa, pääasiassa heidän ihonvärinsä takia. Olemme kaikki ihmisiä, ja meitä kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla. Suutun, kun näen videoita tällaisista tapauksista. Mitään sellaista ei pitäisi tapahtua. Ihmisten pitää käyttää ääntään ja puhua siitä, miten kenenkään ei pitäisi olla toisten yläpuolella.”

Mitä ajattelit Yhdysvalloissa urheilijoiden boikoteista?

”NBA:n boikotti oli iso asia, koska se on suurin urheilu siellä. NBA-pelaajien boikotti peleistä oli iso herätys kaikille, että ongelmat ovat isoja. Tunnen pelaajia MLS-seurassa LAFC:stä, ja heidän mukaansa boikotti oli tehtävä.”

Hämäläinen mietti pitkään valintaansa Yhdysvaltojen ja Suomen maajoukkueen välillä. Keskustelu Markku Kanervan kanssa houkutteli hänet valitsemaan lopulta Suomen.

”Ajattelin, mikä on parasta tulevaisuuteni kannalta. Suomi oli paras vaihtoehto.”

Kutsu oli ehkä odotettukin, sillä Hämäläinen pelasi niin hyvän viime kauden Skotlannin Valioliigassa Kilmarnockin joukkueessa, jossa hän pelasi kolmisenkymmentä ottelua. Hän sanoo, että viime kausi oli iso askel eteenpäin hänen urallaan. Hämäläinen on vielä Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Queens Park Rangersin pelaaja, ja hän sanoo yrittävänsä saada pelipaikkaa seuraavaksi QPR:n edustusjoukkueesta.

”Toivon tekeväni läpimurron ykkösjoukkueessa tällä kaudella. Minun pitää pelata ykkösjoukkueen kanssa niin paljon kuin mahdollista, ja sitten toivottavasti saan paikan EM-turnaukseen.”

Hämäläisen isänpuoleinen suku oli innoissaan kuultuaan hänen valittuaan Suomen.

”Isäni oli erittäin iloinen, kun kerroin hänelle päättäneeni pelata Suomen maajoukkueessa. Hänen sukunsa ja isoäitini soittivat minulle innoissaan.”

Hämäläisen isä, äiti ja sisko asuvat vieläkin Floridassa. Hämäläisen Timo-isä pelasi aikoinaan kuopiolaisseura Kopareissa jalkapalloa. Suvusta löytyy muitakin urheilijoita.

”Isäni lähetti minulle äskettäin viestin nuoresta serkustani, joka sijoittui ensimmäiseksi yleisurheilussa sprinttikilpailussa.”

Hämäläinen vieraili nuorempana aina kesäisin Kuopiossa, josta hän muistaa hyvin kevät isoäidin mökillä, kalastamisen ja hyvät ruoat. Suomen kieli on unohtunut matkan varrella. Futiskentällä hän pärjää alkeellisellakin sanastolla.

