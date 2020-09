Yhdysvaltain avointen titteli nostaisi Serena Williamsin tasoihin Margaret Courtin kanssa.

Uran 24:s grand slam -turnausten kaksinpelititteli ja seitsemäs Yhdysvaltain avointen mestaruus. Serena Williamsilla on tähtäimessään kaksi tennisennätystä, kun hän aloittaa tänään kaksinpelinsä New Yorkissa pelattavassa arvoturnauksessa.

Williams, 38, pelaa kaksinpelin avauskierroksella toista yhdysvaltalaista eli maailmanlistalla 96. sijalla olevaa Kristie Ahnia vastaan. Kummallakaan ei ole kotiyleisön tukea, sillä katsomot ovat koronaviruspandemian takia tyhjät.

Williams on ollut koko 2000-luvun tenniksen seuratuimpia pelaajia. Hän voitti kaksinpelin grand slam -mestaruuden ensi kertaa juuri New Yorkin Flushing Meadowsin tenniskeskuksessa vuonna 1999. US Openin mestaruuksia hänellä on kuusi, mutta seitsemäs nostaisi hänet turnauksen voittotilaston kiistattomalle kärkipaikalle. Nyt Williams on tasoissa Chris Evertin kanssa kuudella mestaruudellaan.

Williamsin edellinen titteli on Australian avointen voitto vuodelta 2017. Silloin hän oli jo raskaana, ja synnytti loppuvuodesta Olympia-tyttärensä. Synnytys oli vaikea, mutta Williams kuntoutui ja onnistui paluussaan huipulle. Williams arvioi olevansa yhtä hyvässä vedossa kuin ennen synnytystä, koska hän on voinut turnaustauolla keskittyä harjoitteluun. Turnauksissa oli kuukausien tauko.

”Minulla ei ole ollut näin paljon vapaa-aikaa vauvan syntymän jälkeen. Nyt pitää vain päästä pelirytmiin ja katsoa, mitä tapahtuu”, Williams kertoi turnauksen nettisivuilla.

”Fyysisesti olen kunnossa, mutta tennis on henkinen laji”, hän korosti.

Tämänkertaisessa US Openissa Williams on sijoitettu kolmanneksi. Sijoitetuista hänen edellään ovat Tshekin Karolina Pliskova ja Yhdysvaltain Sofia Kenin.

Williamsilla on New Yorkissa paljon pelissä, sillä kaikkien aikojen tilastossa Australian 1960- ja 1970-lukujen suuruus Margaret Court on yhden mestaruuden Williamsia edellä.

Williamsia helpottaa uran 24:nnen grand slam -tittelin tavoittelussa, että osa maailman kärkipelaajista jätti US Openin väliin. Pelikaaviosta puuttuvat maailmanlistan ykkönen Ashleigh Barty, kakkonen Simona Halep ja kanadalainen Bianca Andreescu, joka yllätti Williamsin viime vuoden US Openin loppuottelussa. Andreescun alkukautta varjosti polvivamma, eikä koronaviruspandemia helpota turnauksiin palaamista.

Tänä vuonna pelataan vain kolme grand slam -turnausta, koska Wimbledonin turnaus peruuntui. Australian avoin mestaruusturnaus oli omalla paikallaan tammikuussa. US Openin jälkeen on määrä pelata vielä Ranskan avoin mestaruusturnaus, joka siirtyi touko-kesäkuulta syys-lokakuulle. Turnaus alkaa Pariisissa 21. syyskuuta.