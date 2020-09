Kalervo Kummola muistelee uutuuskirjassa, miten Jokerit lähti Liigasta ja kertoo paljonko rahaa liikkui.

Jokerien siirtyminen jääkiekon itäliigaan KHL:ään oli nopea, sekava ja paljon hämmennystä aiheuttanut tapaus kesällä 2013.

Kalervo Kummola oli silloin Jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja yksi osallisista, kun Jokerien silloinen omistaja Hjallis Harkimo rakensi siltaa itään.

Uutuuskirjassaan Kale rautakansleri Kummola muistaa, että Jokerien piti maksaa Liigalle kolmen miljoonan euron korvaus vaihtaessaan sarjaa.

Julkisuudessa pyörivät miljoonat moneen suuntaan, kun Jokerien sakkomaksuista uutisoitiin.

”Mulle tuli sellainen olo, ettei Hjallis edes muistanut, että oli laittanut nimensä sellaiseen paperiin”, Kummola sanoo sakkomaksuista.

Jokerien siirtyminen Venäjän vetämään sarjaan on ollut kaikkea muuta kuin suuri menestystarina. Rahaa on palanut, omaa ja idästä ojennettua. Menestys on jäänyt laihaksi.

Tänä vuonna olisi tullut kiinnostava pudotuspelisarja Pietarin SKA:ta vastaan, mutta koronavirus nielaisi koko loppukauden.

Kalervo Kummola tiedotustilaisuudessa jossa kerrottiin Hartwall-areenan myymisestä Gennadi Timtšenkolle sekä Arkadi, Boris ja Roman Rotenbergille.­

”Maailma oli ihan erilainen silloin 2013. Me oltiin ihan varmoja, että tehdään Euroopan liiga, jossa vanha KHL on itäinen divisioona ja Jokerit olisi siirretty läntiseen divisioonaan, mutta 2014 Krimin miehitys muutti koko maailman.”

Kummola ja Jokerit kuuluvat hyvin tiiviisti yhteen, vaikka Kummola onkin tamperelainen. Hän oli pelastamassa seuraa 1990-luvun alussa, kun konkurssi uhkasi entisen omistajan Aimo Mäkisen jäljiltä.

Harkimo myi ensin Hartwall-areenan venäläisille, ja kuin jatkumona tuli KHL:ään meno. Sittemmin Harkimo on luopunut kokonaan Jokereista ja siirtänyt seuran Jari Kurrin ja taustalla pysyttelevien venäläisten nimiin.

”Harkimolla kävi hyvä tuuri, että sai hallin myytyä ennen sitä [Krimin valloitusta], mutta muuten Jokereilla kävi huono tuuri.”