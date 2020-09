Syyskuulta siirrettiin kaksi karsintaottelua.

Naisten jalkapallomaajoukkueen EM-karsintapelit Portugalia ja Kyprosta vastaan siirtyvät ensi vuoden alkuun. Asiasta kerrotaan Palloliiton verkkosivuilla.

Helmarien piti kohdata Portugali kotona 18. syyskuuta ja Kypros vieraissa 22. syyskuuta. Ottelut olisi pitänyt pelata ilman yleisöä ja matkustusrajoitteet olisivat vaikeuttaneet pelaamista. Näin ollen kaikki kolme maata olivat siirtämisen kannalla ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa hyväksyi pyynnön.

Karsintapelien päivät selviävät myöhemmin. EM-kisat siirtyivät aiemmin koronaviruksen takia pelattavaksi kesällä 2022. Kisat pelataan Englannissa.

Suomi on pelannut karsintalohkossa neljä peliä ja johtaa lohkoa kymmenellä pisteellä. Lohkossa toisella sijalla on Skotlanti, joka on pelannut vasta kaksi peliä ja voittanut molemmat. Suomen ja Skotlannin on tarkoitus pelata keskinäiset pelinsä vielä tänä vuonna: 27.10. Suomessa ja 1.12. Skotlannissa.