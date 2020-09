TSN nosti Patrik Laineen sijalle viisi pelaajista, jotka ovat vahvimpien siirtohuhujen kohteena.

Patrik Laine on pelannut neljä kautta Winnipeg Jetsissä ja viime syksynä tehtyä uutta sopimusta on jäljellä yksi kausi.­

Winnipegissä kohistiin tiistaina, kun TSN-urheilusivuston Frank Seravalli julkaisi perinteisen listansa pelaajista, jotka ovat kuumimpien siirtohuhujen kohteena.

Listalla sijalta viisi löytyy Winnipeg Jetsin laitahyökkääjä Patrik Laine ja sijalta 12 Nikolaj Ehlers. Syynä molempien korkeaan sijoitukseen listalla on se, että Jets kaipaa vahvistusta puolustukseen ja keskushyökkääjää.

”Minulle se [vaihto esimerkiksi puolustajaan] ei ole Laineen tapauksessa sen arvoista. Laine oli kakkosvaraus vuonna 2016, tehnyt 138 maalia 305 ottelussa ja pelasi juuri täydellisimmän kauden ammattilaisena”, kirjoittaa Ted Wyman Winnipeg Sunin kolumnissaan.

”Vanhaa fraasia käyttäen tällaisia pelaajia ei kasva puissa. Kakkosvarauksia, jotka tekevät vähintään 30 maalia kaudessa, ei löydy kovin usein.”

Lisäksi Wyman muistuttaa, että TSN:n listalla ei edes ole keskushyökkääjä, johon Laineen ja Ehlersin voisi vaihtaa.

”Lähimpänä on Montrealin Max Domi (sijalla 8), joka on listattu vasemmaksi laitahyökkääjäksi, mutta hän voi pelata myös keskellä ja on lähes varmasti saatavilla. Mutta Patrik Lainetta ei vaihdeta Max Domiin. Eikä Nikolaj Ehlersiäkään pitäisi vaihtaa.”

Wyman korostaa, että Jetsillä on mahdollisuus tehdä ensi kauden jälkeen Laineen kanssa sopimus, joka pitää hänet seurassa pitkään.

”Hänellä on puutteita, mutta hänellä on myös lahjakkuutta, jota harvoilla jääkiekkoilijoilla on. Sellaisesta potentiaalista, jota on 22 vuoden iässä, ei luovuta.”