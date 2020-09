Eteläpääty ry:n hallitus ilmoitti boikotoivansa Jokerien kotipelejä, mikäli joukkue matkustaa Minskiin. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Roope Räty kertoi HS:lle henkilökohtaisen kantansa tilanteeseen.

Jääkiekkoliiga KHL:ssä pelaavan Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry on vastustanut johdonmukaisesti Jokerien pelaamista KHL-kauden avausottelussa Minskissä.

Tuoreimpana kannanottonaan Eteläpääty tiedotti keskiviikkona, että sen hallituksen jäsenet boikotoivat jatkossa joukkueen kotiotteluita, mikäli Jokerit matkustaa torstaina Dinamo Minskin vieraaksi.

Päätös syntyi hallituksen keskustelun jälkeen.

Jokerien kannattaja ja Eteläpääty ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Roope Räty kuvattuna 2016.­

”Hallitus on yksimielinen siitä, että boikotoimme otteluita hallituksen kesken, mikäli tämä Minskin-ottelu pelataan”, Eteläpääty ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Roope Räty kertoi keskiviikkona HS:lle.

”Tiedotimme, koska meillä oli tästä hallituksen yksimielinen päätös. Suosittelemme tätä koko jäsenistölle ja muillekin jokerifaneille aivan niin kuin tiedotteessakin sanottiin.”

Päätökselleen Eteläpääty ry:llä on vahvat eettiset ja moraaliset perusteet.

Kannattajayhdistys ei voi hyväksyä ottelun pelaamista Minskissä Valko-Venäjällä vallitsevan tilanteen ja ihmisoikeusloukkauksien vuoksi.

Aiemmin muun muassa Suomen Jääkiekkoilijat ry eli jääkiekon pelaajayhdistys tiedotti, että Valko-Venäjällä ei tule järjestää lainkaan kansainvälisiä urheilutapahtumia.

Kantaa on otettu ministeritasolla asti, kun urheilusta vastaava kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko (kesk) toivoi Jokereilta harkintaa ottelun suhteen.

”Olemme seuranneet, miten media ja erinäiset ihmiset ovat tästä kirjoitelleet ja sanoneet, ja vahvastihan se viesti siellä on samansuuntainen kuin meilläkin”, Räty kertoi.

Eteläpääty otti kantaa Jokerien sarja-avausta vastaan myös elokuun lopussa. Yhdistys tiedotti 26. elokuuta olevansa Jokerien päätöksen tukena, mikäli joukkue päättää olla menemättä Minskiin.

Samalla Eteläpääty osoitti tukensa Dinamo Minskin kannattajille, joka on vaatinut seuransa tuomitsevan väkivaltaisuudet ja vaativan laittomasti vangittujen siviilien vapauttamista.

Dinamo Minskin tulisi kannattajiensa mukaan myös julistaa elokuiset presidentinvaalit laittomiksi ja vaatia uusia, rehellisiä vaaleja.

Valko-Venäjällä on osoitettu vilpillisinä pidettyjen vaalien jälkeen laajasti mieltä maan itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastaan.

Lukašenkan suosikkilaji jääkiekko on diktaattorille myös vallan väline. Läntinen maailma on osoittanut laajasti tukensa kansannousulle ja demokratialle, mutta Jokerit toimii päinvastaisesti.

Matka Valko-Venäjälle juuri nyt sotii länsimaista oikeustajua vastaan vielä vahvemmin kuin aiemmin.

Mikä on pahin viesti, minkä Jokerit voi pelaamisellaan antaa tai näyttää?

”Minulla ei ole tähän kysymykseen Eteläpääty ry:n virallista kantaa, mutta voin yksityishenkilönä kommentoida, mikä on henkilökohtainen mielipiteeni. Se on nimenomaan se, että mielestäni Valko-Venäjällä koetetaan käyttää Jokereita politiikan välineenä tässä kohtaa ihan konkreettisesti siihen, että halutaan normalisoida se tilanne ja näyttää, että muka kaikki olisi hyvin”, Räty vastasi.

”Tämä on oma näkemykseni tähän. Kun otetaan huomioon se ihmisoikeustilanne, mikä siellä on, kaikki ne järkyttävät videot ja uutiset, mitä sieltä on kuullut, niin eihän tämmöistä voi hyväksyä”, hän jatkoi.

Räty vaati aiemmin keskiviikkona myös Twitter-tilillään Jokereita taistelemaan länsimaisten arvojen puolesta.

”Taistele ihmisoikeuksien puolesta. Taistele paremman tulevaisuuden puolesta. Taistele sen puolesta mikä on oikein!”, Räty kirjoitti.