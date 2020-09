Kuntohuipun ajoittaminen on tarkkaa puuhaa, mutta koronaviruspandemian aikana se on ollut monelle urheilijalle harvinaisen vaikeaa, kun kisakalenteriin ei ole voinut luottaa.

Helsinkiläinen triathlonharrastaja Timo Ronkainen lähti vuoteen 2020 suurin odotuksin, mutta päästessään vihdoin Ironman-kisan lähtöviivalle päällimmäisenä ajatuksena ei enää ole ennätysparannus.

Lauantaina Tallinnassa järjestetään ensimmäinen täyden matkan Ironman-kilpailu puoleen vuoteen. Lähtölistalla on 914 urheilijaa, joista 142 tulee Suomesta.

Vuonna 2018 ensimmäisen täyden matkan triathloninsa selvittänyt Ronkainen, 45, päätyi alun perin lajin pariin vähän vahingossa.

”Olin harjoittelemassa Hampurin maratonille vuonna 2017. Pohkeeseen tuli rasitusvamma, joten piti keksiä jotain. Ostin ensimmäisen maantiepyörän ja otin uintiopetusta”, Ronkainen kertoo.

”Ajattelin, että triathlon on vain juoksun korviketta, mutta jotenkin se vei mennessään. Hullu projekti, mutta vuodessa pääsin Ironman-kuntoon.”

Vuonna 2018 Tallinnassa aika oli 11 tuntia ja 15 minuuttia. Vuonna 2019 ennätys kirjattiin jo lukemiin 9.37, mutta tämän vuoden ennätysyritykset kaatuivat koronaviruspandemian myötä.

”Kaksi kisaa oli varattu. Tarkoitus oli kilpailla Ranskan Nizzassa kesäkuun puolivälissä, ja kauden pääkilpailun piti olla Ruotsin Kalmarissa elokuun puolivälissä. Siihen rakensin kuntoani. Oli henkisesti raastavaa, kun molemmat kisat menivät alta.”

Kesän kilpailujen peruuntumisen myötä Ronkainen päätti lähteä toisen kerran Tallinnaan.

”Kuntopiikki oli selvästi heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Viimeisen kuukauden olen yrittänyt vain jotenkin pitää mielenkiintoa yllä lajia kohtaan. On ollut melkoinen motivaatiomonttu.”

Ronkainen kertoo harjoittelun tasapainottavan elämää ja poistavan stressiä.

”Minulle tämä on elämäntapa, joka tuo rakenteen vapaa-aikaan.”

Timo Ronkainen osallistuu toisen kerran Tallinnan triathlonille.­

Tallinnan kilpailussa on koronavirustilanteen vuoksi poikkeuksellisen tiukat terveyteen liittyvät turvallisuustoimet. Viron punaisella listalla olevista maista tulevien kilpailijoiden tulee tuoda tuore koronavirustestin tulos mukanaan, ja lisäksi heille tehdään uusi testi vielä ennen kilpailua.

Suomalaisilta testejä ei vaadita, mutta kaikilta mitataan lämpö jo saapumispäivänä. Lisäksi kilpailunumeron hakuun ja välineistön tarkistuttamiseen on annettu jokaiselle osallistujalle tietty aika. Ronkaiselle tämä tarkoitti reissun alkamista lauttamatkalla jo keskiviikkoaamuna.

”Tuli vähän yllätyksenä. Viime viikolla tuli ilmoitus, että turvatoimia on lisätty, mikä on tilanne huomioiden tietysti oikein hyvä.”

”Voi olla, että tulevaisuuden massatapahtumien järjestäminen näyttää tältä.”

Myös itse kilpailussa pyritään erityisjärjestelyin minimoimaan tartuntariskit. Uinnissa massastartin sijaan lähtöaikoja on porrastettu, eikä uintialueella odoteta normaaliin tapaan, vaan jokainen kilpailija saa kellonajan, jolloin lähtöön saa tulla.

Riskiä vähentää lisäksi se, että monesta maasta kilpailijat eivät pääse Viroon matkustusrajoitteiden vuoksi. Näin osallistujamäärä laskee merkittävästi.

Ronkainen kertoo, ettei ole asettanut Tallinnan kilpailuun aikatavoitteita poikkeuksellisen kauden jälkeen.

”Ainahan sitä lähtee hakemaan parasta suoritusta, mutta nyt on enemmän sellainen fiilis, että on todella kiva, että tällainen mahdollisuus järjestyy. Tavoite on päästä nauttimaan kisafiiliksestä ja se, että saa hyvän päätöksen pitkälle harjoitusvuodelle.”

Ronkainen kertoo pitkäaikaistavoitteekseen Havaijin Ironman-kilpailun osallistumisoikeuden saavuttamisen.

”Mutta ei siitä kannata yöuniaan menettää. Tulee, jos on tullakseen. Teen tätä kuitenkin sen takia, että saan tästä hyviä asioita elämääni.”

Siinä missä Timo Ronkaisella meni vuoden kisakalenteri uusiksi koronaviruksen vuoksi, oli Teemu ja Riikka Tolvasella Tallinnan-reissu päätetty jo vuosi sitten.

Vantaalainen pariskunta on harrastanut triathlonia 7–8 vuotta. Teemu, 43, lähti Riikan, 39, innoittamana ensin maratonille ja jatkoi siitä triathlonin pariin. Riikka seurasi sitten vuorostaan miestään triathloniin.

”Vuosi sitten elokuussa jo ilmoittauduttiin, ennen kuin kukaan tiesi koronasta mitään”, Teemu Tolvanen kertoo.

Riikka ja Teemu Tolvanen kertovat saavansa triathlonista energiaa ja tasapainoa arkeen. Kuva Kangasalan triathlonista elokuulta.­

Teemun ennätys on 10 tuntia 47 minuuttia ja Riikan 11 tuntia ja 23 minuuttia, mutta Tallinnaan he eivät lähde vimmaiseen ennätysjahtiin.

”Minulla on viisi täysmatkaa takana, ja olen tullut melko varovaiseksi aika-arvioiden kanssa. On niin monta asiaa, jotka vaikuttavat”, Teemu Tolvanen sanoo.

”Tavoitteena on enemmänkin ehjä suoritus.”

”Henkinen valmistautuminen on hieman huolenaiheena. Koronatilanne ja jatkuviin muutoksiin valmistautuminen on vienyt henkistä kapasiteettia”, Riikka Tolvanen lisää.

Tolvaset ovat lähdössä Tallinnaan torstaina, ja koronavirustilanne on tarkassa seurannassa viime hetkiin saakka. Keskiviikkoon mennessä Viroa koskevia matkustusrajoituksia ei ollut voimassa.

”Alun perin piti tulla kannustusjoukkoja mukaan, mutta koronan takia mennään kaksistaan. Lisäksi mennään autolla, niin minimoidaan laivalla jonottaminen”, Teemu Tolvanen kertoo.

Tallinnan kisajärjestäjien varautuminen on lisännyt uskoa siihen, että triathloniin osallistuminen ei lisää tartunnan saamisen riskiä.

”Toimenpiteet ovat vakuuttaneet. Mahdollisimman moni asia on otettu huomioon, että osallistuminen olisi turvallista”, Riikka Tolvanen toteaa.

Pariskunta vietti 10-vuotishääpäivää Kangasalan puolimatkan triathlonissa elokuun alussa, ja Tallinnassa on vuorossa uusi yhteinen kokemus.

”Tärkeintä, että kokee pystyneensä päivän parhaaseensa. Jos hyvävointisena voisi pitää hauskaa ja ylittää itsensä, se olisi tärkeintä”, Riikka Tolvanen sanoo.