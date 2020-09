Wolff ymmärtää faneja, jotka kokevat nykyiset formulakisat liian tylsiksi.

Formula ykkösiä vuosikausia hallinneen Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff haluaa tarjota tallien sisäisiä keskusteluja myös lajin seuraajien korviin.

Yhdysvaltalainen Motorsport-sivusto kertoi Wolffin ajatuksista keskiviikkona. Wolff sanoi, että tallien pitäisi avata tiimiradionsa sarjan faneja viihdyttääkseen.

48-vuotias itävaltalainen uskoo, että tallien olisi hyvä välittää show’n kannalta myös sellaisia sisäisiä keskusteluja, joissa kuljettajat eivät ole mukana.

”Mielestäni meidän on tutkittava mahdollisuutta tarjota näitä viestejä faneille, jotta he voivat todella seurata toimintaa ja sisäisten puhelimien tapahtumia”, Wolff perusteli.

”Luulen sen olevan yksi keino parantaa viihdearvoa, jos se on käytettävissä jokaisesta tallista.”

Nykyisin tv-lähetyksissä kuullaan vain kuljettajien keskusteluja talliensa kanssa.

Mercedeksen ylivoima on osaltaan syönyt F1-seuraajien mielenkiintoa sarjaa kohtaan.

”Ymmärrän, mitä fanit sanovat”, Wolff myönsi.

”Ja on kisoja, jotka eivät ole kovin viihdyttäviä. Ja sitten on kisoja, joissa tilanne on päinvastoin.”

Mercedes-kuskeista Lewis Hamilton ajaa parhaillaan kohti seitsemättä mestaruuttaan. Kuljettajien mestaruus olisi tallille seitsemäs peräkkäinen.

Mercedes jahtaa Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen avulla myös seitsemättä peräkkäistä valmistajien mestaruuttaan.

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu tällä viikolla Italian Monzassa.

157 pistettä keränneellä Hamiltonilla on kuljettajien MM-pisteissä 47 pisteen etumatka Red Bullin Max Verstappeniin ja 50 pisteen johto tallikaveriinsa Bottakseen.

Valmistajien MM-sarjaa Mercedes johtaa 106 pisteen erolla ennen Red Bullia. Mercedes on kerännyt 264 pistettä ja Red Bull 158.