Boikotilla uhanneet kannattajat tyytyväisiä, kun Jokerit ei lähtenyt Minskiin: ”Toivottavasti tällä on merkitystä myös siellä oleville ihmisille”

Eteläpääty ry:n hallitus nähdään normaaliin tapaan katsomossa, kun Jokerit pelaa ensimmäisen kotiottelunsa.

Jokerien kannattajayhdistyksen Eteläpääty ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Roope Räty on tyytyväinen Jokerien päätökseen olla lähtemättä KHL-kauden avausotteluun Minskiin.

”Tämähän oli se, mitä me tällä kannanotollamme toivoimme ja halusimme”, Räty sanoi torstai-iltana.

”Meidän alkuperäinen kannanottomme elokuun lopussa oli se, että mikäli Jokerit päättää olla menemättä sinne [Minskiin], annamme sille tukemme. Tätä me toivoimmekin.”

Eteläpääty vastusti Valko-Venäjälle menoa 26. elokuuta julkaisemassaan tiedotteessa. Keskiviikkona (2.9.) kannattajayhdistyksen hallitus tiedotti boikotoivansa Jokerien kotiotteluita, mikäli ottelu Dinamo Minskiä vastaan pelattaisiin.

”Totta kai olemme tosi huojentuneita ja helpottuneita, että tänne ei lähdetty”, Räty kertoi.

Jääkiekko on Valko-Venäjän diktaattoripresidentin Aljaksandr Lukašenkan suosikkilaji ja Dinamo Minsk hänen välineensä tehdä politiikkaa. Torstaina Lukašenka ei päässyt käyttämään Jokereita pelinappulanaan.

”Nyt kun on lukenut kommentteja, mitä Valko-Venäjän päästä on tullut, niin toivottavasti tällä on merkitystä myös siellä oleville ihmisille. Hehän tässä ovat kaikkein huonoimmassa asemassa”, Räty tietää.

”Toivotaan, että tämä on edes pieni positiivinen valonpilkahdus heidän suuntaan.”

Koska Jokerit jätti torstaina matkustamatta Minskiin, palaavat Eteläpääty ry:n hallituksen jäsenet normaalisti kannustamaan joukkuettaan, kun ensimmäinen kotiottelu Hartwall-areenalla pelataan.

”Aivan normaalisti mennään. Mehän olemme nimenomaan erittäin tyytyväisiä tähän tilanteeseen ja olemme tosi ylpeitä Jokereista, Jokerien pelaajista, johdosta ja ravallaan koko seurasta, että tämmöinen päätös tuli ja KHL ilmeisesti myöntyi tähän ja antoi periksi Jokerien vaatimuksille”, Räty sanoi.

Hän lupasi eteläpäätyläisten seisovan jatkossakin seuran takana.

”Jossain mediassa oli otsikoitu, että jokerikannattajat olisivat hylänneet seuran, mutta siitähän ei missään tapauksessa ole ollut kyse”, Räty sanoi boikottiuhkaan viitaten.

Jokerien pitäisi pelata KHL-kauden ensimmäinen kotiottelu keskiviikkona 9. syyskuuta Neftehimik Nižnekamskia vastaan. Ottelun lipunmyynti ei ollut vielä torstai-iltana alkanut.