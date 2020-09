KHL ilmoitti torstaina Jokerien hävinneen ottelun, jonka se jätti väliin. Jokerit perusteli päätöstään turvallisuussyillä, eikä maininnut sanaakaan Valko-Venäjän poliittisesta tilanteesta.

Jääkiekkoliiga KHL:ssä pelaava Helsingin Jokerit on ollut elo-syyskuun vaihteessa kovassa turbulenssissa sarja-avaukseensa liittyen.

Aiheellista kritiikkiä matkasuunnitelmastaan saanut Jokerit jätti lopulta lähtemättä Valko-Venäjälle, missä sen olisi pitänyt kohdata torstaina Dinamo Minsk.

Päätöstään Jokerit perusteli torstai-iltana julkaistussa tiedotteessaan turvallisuussyillä.

”Kommunikoimme tiiviisti KHL:n ja Dinamo Minskin kanssa viime päivinä. Toimme kantamme esille, ettei nyt ole oikea aika pelata jääkiekkoa Valko-Venäjällä”, seuran puheenjohtaja ja pääomistaja Jari Kurri sanoi.

Koska Jokerit ei matkannut Minskiin, tuomitsi KHL seuralle tappion ottelusta.

”Tämä on tulos, mutta jatkamme sarjassa normaalisti ja pelaamme ensimmäisen ottelumme lauantaina Riiassa”, Kurri lisäsi.

Valko-Venäjällä on parhaillaan käynnissä kansannousu itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastaan.

Jääkiekko on Lukašenkalle tapa tehdä politiikkaa, mutta Jokerit ei lopulta suostunut olemaan diktaattorin pelinappulana. Tiedotteessaan Jokerit ei kuitenkaan lausunut sanaakaan Valko-Venäjän tilanteesta.

Jokerien pelaajakoordinaattori Janne Vuorinen antoi torstaina julkisen tunnustuksen Kurrille.

”Paljon on tapahtunut viime päivinä, virheitäkin varmaan tehty, mutta yksi asia on täsmennettävä. Jari Kurri on seissyt joukkueen ja työntekijöiden tukena, sekä johtanut toimintaa seuran sisällä kunnioitettavasti”, Vuorinen kirjoitti Twitter-tililleen.

Jokerien kapteeni Marko Anttila kertoi Ilta-Sanomille joukkueen olleen jo lähtövalmiina lentoasemalle, kun suunnitelmat muuttuivat Kurrin tultua pelaajien luo.

”Olimme juuri pitämässä palaveria, kun Jari kertoi asiasta. Olimme keskustelleet pelaajien kanssa jo aamulla tilanteesta ja olihan siinä kaikennäköistä spekulaatiota, vääntöä ja kääntöä. Kun kuulimme päätöksestä, niin eipä siinä sen ihmeempää ollut – peli peruttiin ja sillä siisti”, Anttila sanoi.