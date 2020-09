Williamsin perhe vetäytyy legendaarisesta F1-tallista – Valtteri Bottas muistelee tallia kiitollisuudella C Moren haastattelussa

Brittitalli kaupattiin elokuussa yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle.

Merkittävä aikakausi päättyy sunnuntaina formula ykkösissä, kun Williamsin perhe siirtyy kokonaan sivuun F1-tallin toiminnasta. Talli tiedotti asiasta torstaina.

Brittitalli kaupattiin elokuussa yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle Dorilton Capitalille.

Sir Frank Williams perusti nimeään kantaneen tallin vuonna 1977. Hänen tyttärensä Claire Williams on työskennellyt Williamsin tallipäällikkönä vuodesta 2013.

”Luovun roolistani raskain sydämin. Olin toivonut toimikauteni jatkuvan kauas tulevaisuuteen ja säilyttävän perheen perinnön seuraaville sukupolville”, Claire Williams kommentoi tallin sivuilla.

Myyntipäätöksellä Claire Williams kertoi tallin tulevaisuuden olevan turvattu.

”Perheeni on aina asettanut tiimimme ja ihmisemme etusijalle, ja tämä oli ehdottomasti oikea päätös.”

Valtteri Bottas nousi Williamsin kisakuskiksi kaudelle 2013. Kuva testeistä helmikuulta 2013.­

Nykyisin Mercedeksellä ajava Valtteri Bottas nousi autourheilun kuninkuusluokkaan juuri Williamsin ohjaamossa.

Nastolalainen aloitti Williamsin kisakuskina 2013 ja testikuskina jo kolme vuotta aiemmin.

”Minusta on tosi harmi, että perhe jää taka-alalle siitä, koska Williams on niin iso juttu ollut formuloissa aina, Bottas sanoi torstaina C Moren haastattelussa.

”Ja menestys, jonka ovat saaneet, ja kuinka hienolla tavalla. Yksityistiimi, joka on välillä ollut täysi underdog, ja sitten he ovat piesseet kaikki.”

Williams on saavuttanut formula ykkösissä seitsemän kuljettajien ja yhdeksän valmistajien MM-titteliä.

Tallin tämän kauden kuskit, kanadalainen Nicholas Latifi ja britti George Russell, kuvailivat Williamsin perheen vetäytymistä surulliseksi päiväksi lajille.

”On aina erityistä, että aloitin nimenomaan Williamsilla. He ovat antaneet monelle kuljettajalle ensimmäisen mahdollisuuden”, tulokaskuski Latifi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Frank ja Claire antoivat minulle mahdollisuuden formula ykkösissä, ja se on jotain, mistä olen erittäin kiitollinen”, Russell lisäsi.