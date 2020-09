Raviurheilu

Vääksy

Kun ravihevosen nimi on Sorretun Voima, se suorastaan vaatii juttua. Kuka antaa hevoselle vanhan, vuosina 1906–1918 ilmestynen sanomalehden nimen? Vuonna 1919 Sorretun Voima muutti nimensä Työn Voimaksi.

Vai viittaako nimi sittenkään lainkaan jyrkkään marxilaisuuteen?

Sorretun Voima, yhdeksänvuotias ravuri, on autuaan tietämätön siihen kohdistuneesta mielenkiinnosta. Ruuna rouskuttelee heiniä Elina Laakkosen ravitallissa Vääksyssä.

Samoilla laitumilla samoissa puuhissa on kolmisenkymmentä muuta hevosta, suurin osa nuoria lämminverisiä.

Hevoset hirnahtelevat, kun niiden hoitaja Mari Koikkalainen tarttuu Sorretun Voimaa eli Zorroa suitsista. Zorrolla on päällään vihreä loimi. Se suojaa sitä polttiaisilta. Aloillaan seisova hevonen on otollinen kohde verenhimoisille hyönteisille.

Sisätiloissa hevosten loimet ja kuolaimet ovat hyllyissä ja naulakoissa hyvässä järjestyksessä. Lattia kiiltää kuin formula 1 -tallissa.

Hevosten loimet ovat hyvässä järjestyksessä tallissa.­

Koikkalainen vuokrasi neljä vuotta sitten itselleen Zorron kilpailuoikeudet. Hevosen omistaa El Trotters, joka on Elina Laakkosen ravitalli. Koikkalainen hallinnoi ja valmentaa Zorroa.

Sorretun Voimasta Koikkalainen kiinnostui sen nimen takia.

”Näin lehti-ilmoituksen, jossa Zorro oli vuokrattavana. Soitin myyjälle ja kerroin hevosesta Elinalle, joka osti sen minulle yllätyksenä projektiksi. Meillä on leasing-sopimus”, Koikkalainen sanoo.

Kun Sorretun Voima tuli Koikkalaisen valmennukseen, se oli epäluuloinen ja keskentekoinen. ”Käyttäisin sanaa rihveli”, Liperissä Pohjois-Karjalassa syntynyt Koikkalainen sanoo.

Loimi pitää estää polttiaisten pääsyn Sorretun Voiman alias Zorron iholle.­

Zorron emänisä on Vokker, joka oli hyvä periyttäjä. Vokker juoksi vuosina 1972–1983 yli 170 000 euroa palkintorahaa omistajalleen. Kuninkuusraveissa se juoksi kaksi kertaa toiseksi vuosina 1980 ja 1981.

Ruunattuna Zorro ei voi juosta Vokkerin kavionjäljillä Kuninkuusraveissa, joka on oriiden ja tammojen vuoden pääkisa.

Zorron tienestit ovat vielä kymmenesosa ”isoisän” ansioista, 18 345 euroa. Kaikkiaan se on juossut 57 starttia, joista se on voittanut yksitoista. Tuorein voitto tuli Kouvolasta elokuun lopulla. Voittoprosentti on tyydyttävä 19.

”Uskonto 10, matematiikka 4”, Koikkalainen tuumaa, kun puhe kääntyy bisnespuoleen.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hevosihmisillä on aina kovempi usko ja luotto hevoseen kuin mitä se on silloin, kun menestystä aletaan mitata radalla ja rahassa.

Tänä vuonna Zorron suunta on ollut nouseva: 14 lähtöä ja neljä voittoa. Heinäkuussa se juoksi Forssassa ennätyksensä 25,9. Kyseessä on aika tuhannella metrillä, josta yleisen käytännön mukaan pudotetaan pois ykkönen, ja jäljelle jäävät vain sekunnit ja sadasosa.

”Luotan Zorroon sataprosenttisesti muuten paitsi kilvanajossa. Sille on tullut liikaa laukkoja voittotaisteluissa”, Koikkalainen, 38 sanoo.

Tapio Perttunen ja Hannu Hietanen ovat olleet hevosen luottokuskeja.

”Tapio osaa sanoa jo kahden lämmittelykierroksen perusteella, miten Zorro juoksee. Hänellä on hyvä tuntuma hevoseen”, kehuu Koikkalainen, jolla on itselläänkin ajolupa.

Sorretun Voima viihtyy ulkona. Tuore ruoho maistuu, vaikka se syö muuten maltillisesti. ”Se ei siivoa karsinaansa syömällä”, ravihevosen valmentaja ja hoitaja Mari Koikkalainen sanoo.­

Hevosiin Koikkalainen tykästyi alle kouluikäisenä. Siskon kanssa oli pakko päästä ratsastamaan.

”En tiedä tänäkään päivänä, mistä se hevosinnostus lähti. Äiti kysyi monta kertaa, onko se hyvä vai huono. Sanoin, että se on kuule hyvä”, Koikkalainen kertoo.

Kotona ei ollut hevosia, mutta mummolassa oli työhevosia. Yksi mummolan hevosista oli Höntti.

”Höntti oli hevosena niin iso, ettei sille löytynyt sopivia länkiä kylän kaupasta, vaan ne piti teettää. Itse en ole hevosta nähnyt, mutta ukki on siitä kertonut”, Koikkalainen kertoo.

Myös Zorro on kookas, säkäkorkeus on 170 senttiä.

”Zorro on lahjakas ja nopea hevonen, kun ne saa siitä vain ulos”, valmentaja miettii.

Valjaiden ja kärryjen kanssa Koikkalainen valmentaa Zorroa kahdesti viikoittain. Laakkosen tilalla on vajaan kilometrin harjoitusrata ja 500 metrin hiittisuora, jolla voi harjoitella hevosen kanssa vauhtivetoja.

”Kärryillä en aja kovaa, vaan teen sen kiitolaukalla. En ole kouluratsastaja, mutta Zorrolla on hyvä ratsastaa. Se kehittää eri tavalla sen tasapainoa”, Koikkalainen sanoo yhdestä valmennusmenetelmästään.

Vieläkö naisvalmentajiin suhtaudutaan ravipiireissä epäilevästi?

”En ole kokenut ennakkoluuloja. Naiset ovat yhtä arvostettuja kuin miehet. Lapsuudesta minulla on hämäriä mielikuvia, ettei tilanne ole aina ollut niin tasavertaista.”

Sen sijaan häntä kiukuttaa, kuinka ruunattua hevosta on nimitelty ”tavalliseksi puteksi”.

”Minusta se on tosi pahasti ja rumasti sanottu. Hävettää, että niin kärkkäästi kommentoidaan. Raveissa ei kukaan ole nimitellyt, vaan minulle on sitä muiden hevosihmisten taholta muuten moitittu”, Koikkalainen sanoo.

”Se ole mikään putte vaan suomenhevonen. Olen suomenhevosen puolustaja.”

Sorretun Voima on parantanut raviaan vuosi vuodelta. Sääntöjen mukaan suomenhevosella saa ajaa kilpaa siihen asti, kun se täyttää 15 vuotta.­

Zorron valmentaminen on Koikkalaiselle harrastus, koska varsinainen työ on hoitaa kaikkia Laakkosen tallin hevosia.

Vaikka päivät ovat pitkiä ja raskaista, aikaa jää myös toiselle rakkaalle harrastukselle, sotahistorialle.

Koikkalainen sanoo lukeneensa lähes kaiken Suomen sisällissodasta, talvisodasta, jatkosodasta, Normandian maihinnoususta ja toisesta maailmansodasta. Viimeksi työn alla oli dokumenttisarja Vietnamin sodasta.

”Kun muut tytöt leikkivät My little pony -leluilla, minä makasin lumivallin takana ja olin vänrikki Koskela”, Koikkalainen viittaa Tuntemattomaan sotilaaseen.

Sodissa myös suomenhevosilla oli oma tärkeä merkityksensä.

Zorrolla Koikkalainen saa kilpailla niin kauan, kunnes hevonen täyttää 15 vuotta. Se on suomenhevosen eläkeikä. Entä se jälkeen? Joko uusi varsa on katsottuna?

”Ei vielä, mutta seuraan koko ajan myynti-ilmoituksia. Jos löytyisi sopiva varsa ja saisin itse antaa sille nimen, se olisi Ankara. Ajattele, miltä kuulostaisi, kun se ravaisi loppusuoraa – sieltä tulee Ankara. Hevosen nimessä pitää olla r-kirjan”, Koikkalainen nauraa.

Palataan vielä Sorretun Voiman alkuperään. Hevosen alkuperäinen omistaja Timo Pollari oli Koikkalaisen mukaan armoitettu J. Karjalaisen fani.

Yksi Karjalaisen kappaleen nimi on Pontikkapoika. Sorretun voima on myös pontikkaa.

Sorretun Voima juoksee perjantaina Vermossa 8. lähdössä. Illan päälähtönä on klo 21.45 ajettava Finlandia-ajo, jossa pääpalkinto on 75 000 euroa.