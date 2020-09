KHL-ottelu Minskissä olisi ollut hyperpoliittinen teko, mutta ottelun peruminen vain lykkää ongelmaa.

”Jääkiekko on politiikan ulkopuolella.”

Tuttu lausahdus kuultiin vielä keskiviikkona KHL-jääkiekkoliigan puheenjohtajan Aleksei Morozovin suusta.

Nyt teeskentelyn aika on toivottavasti ohi. Jääkiekko on politiikkaa, ja varsinkin se on sitä ”mannermaisessa jääkiekkoliigassa” KHL:ssä.

Vuonna 2008 perustettu KHL on alun pitäen läpeensä poliittinen hanke, jonka keksijäksi on ilmoittautunut itse Venäjän presidentti Vladimir Putin.

”En vain tue KHL:ää, vaan olen sen alullepanija”, Putin sanoi haastattelussa vuonna 2009.

”Minä keksin sen, koska mielestäni jääkiekko on menettänyt paljon sen jälkeen, kun vastakkainasettelu pohjoisamerikkalaisen ja neuvostojääkiekon välillä päättyi.”

Toisessa haastattelussa Putin sanoi, että KHL on ”hanke, joka antaa meille mahdollisuuden vakavasti pohtia yhtenäisen humanitäärisen tilan palauttamista entisen Neuvostoliiton alueella”.

Kyseessä on siis niin sanotun ”pehmeä voiman” käyttö, mutta Venäjä on palauttanut valtaansa vanhassa imperiumissaan myös kovemmin ottein.

Siinä missä Neuvostoliiton punakone oli rehellisesti valtiojohtoinen urheilumonsteri, KHL on tyypillistä nykyvenäläistä imitaatiota, jossa jäljitellään amerikkalaista esikuvaa, kaupallista NHL:ää.

Lipputulot, mainokset ja tv-sopimukset eivät kuitenkaan riitä kattamaan liigan valtavia kuluja. KHL-seurat ovat vain nimellisesti yksityisessä omistuksessa, sillä niitä rahoittavat valtiosta riippuvaiset oligarkit.

Jokerit on tästä oiva esimerkki. Kuuden vuoden aikana se on tehnyt tappiota yli 70 miljoonaa euroa. Pitkään sen osakkaita olivat suomalais-venäläiset miljardöörit Gennadi Timtšenko ja Rotenbergin perhe.

Nykyään seurasta 40 prosenttia omistaa Harjavallassa toimiva Norilsk Nickel Harjavalta. Joku voisi kysyä, mitä nikkelijalostamo tekee jääkiekkojoukkueella. Kysymys pitäisi esittää Norilsk Nickelin pääomistajalle Vladimir Potaninille. Hän lukeutui myös Sotšin olympialaisten pääsponsoreihin, ja on siitä hyvä oligarkki, ettei ole pakotteiden kohteena.

Koko KHL:n pääsponsori on Sogaz-yhtiö, jonka isoimpia omistajia on Putinin kaveri Juri Kovaltšuk. KHL:n hallituksessa Jari Kurrin seurana istuvat Timtšenko, Arkadi ja Roman Rotenberg sekä entinen Gazprom-pamppu Aleksandr Medvedev.

Liigan edellisen puheenjohtajan Dmitri Tšernyšenkon Putin nimitti alkuvuodesta Venäjän varapääministeriksi. Kuulostaa poliittiselta nimitykseltä.

Putin on kertonut suoraan, että KHL:n tavoite oli laajentua Eurooppaan. Mukaan haviteltiin muun muassa ruotsalaisia seuroja. Krimin miehitys vuonna 2014 ja sitä seurannut Venäjän ulkopoliittinen eristys muutti kaiken.

Joukkueet Kroatiasta, Tšekistä ja Slovakiasta ovat jättäneet KHL:n. EU-maista jäljellä ovat enää Jokerit ja Riian Dinamo, jonka omistaa entiseksi KGB-agentiksikin väitetty Juris Savickis.

Sen sijaan liiga on laajentunut itään. Vuonna 2016 siihen liittyi pekingiläinen Kunlun Red Star. Sopimus asiasta allekirjoitettiin Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin silmien alla, mikä ei myöskään vahvista mielikuvaa jääkiekon epäpoliittisuudesta.

Kunlun Red Starissa ei pelaa yhtään kiinalaista.

Valko-Venäjällä jääkiekolla on aivan erityinen merkitys, koska se on maan johtajan Aljaksandr Lukašenkan erityissuojeluksessa.

Kun Minskissä pelattiin MM-kisat 2014, Kansainvälinen jääkiekkoliitto kielsi heiluttamasta katsomossa Valko-Venäjän vanhaa valkopunaista valtiolippua, joka on ollut protestien symboli.

Liiton mielestä lippu oli – politiikkaa.

Nyt Latvia on irtisanoutumassa suunnitelmasta järjestää vuoden 2021 MM-kisat yhdessä Valko-Venäjän kanssa, ja syynä on taas politiikka.

KHL-otteluiden väliajoilla ei tietenkään soiteta Putinin tai Lukašenkan puheita, mutta ei ole tarpeenkaan.

Pelkkä Jokereiden ja Dinamon ottelu sinänsä olisi ollut Lukašenkalle tärkeä osoitus siitä, että kaikki Valko-Venäjällä pyörii normaalisti.

Kuka ties Lukašenka olisi pudottanut aloituskiekon ja katsomossa istunut Minskissä tänään vieraillut Venäjän pääministeri Mihail Mišustin.

Samalla tuhansia ihmisiä on pidätetty. Viimeksi tiistaina Dinamon jäähallin edustalla pidätettiin seitsemän toimittajaa, joita ei ole vieläkään vapautettu.

Minskin Dinamon toimitusjohtaja Dmitri Baskov on ollut koko Valko-Venäjän kuohunnan ajan Lukašenkan näkyvimpiä tukijoita. Hän vannonut seisovansa johtajan rinnalla ”aina”. Seurauksena joukkueen fanit ovat julistaneet ottelut boikottiin.

Yli 400 urheilijaa ja urheilutoimijaa Valko-Venäjällä on vaatinut avoimessa kirjeessä vapaita vaaleja ja vangittujen vapauttamista.

Joukossa on olympiamitalisteja, mutta ei kovin monta kiekkoilijaa.

Jääkiekko on liian lähellä Lukašenkaa – siis politiikkaa.

Kaikkea tätä vasten Jokereiden ottelua olisi tulkittu.

Joukkueen ratkaisu venyi aivan kalkkiviivoille.

Se on kuitenkin suomalaista urheiluhistoriaa. Ratkaisu, jonka takana voi seistä.

Varsinaista ongelmaa se ei kuitenkaan poista vaan lykkää.

”Ilmaista juustoa ei ole”, sanotaan Venäjällä. Jokereihin ei ole pumpattu kymmeniä miljoonia euroja muuten vain, vaan juuri siksi, että se olisi pelaamalla näyttänyt kaiken olevan normaalisti.

Nyt Jokerit on pettänyt omistajiensa odotukset, jotka eivät alun alkaenkaan olleet yksin urheilullisia.

Vieläkö tappioille löytyy maksajia?

Jokerit on sitoutunut pelaamaan KHL:ssä neuvostohenkisen viisivuotiskauden, joka päättyy 2022.

Saa nähdä, kuinka käy koko KHL:lle, kun ruplan ja öljyn hinnat ovat alhaalla, liigamaissa kuohuu ja politiikan teko on myrkkyä elimistölle.