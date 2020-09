Emil Ruusuvuoren taival ensimmäisessä grand slam -turnauksen pääsarjassa päättyi toiselle kierrokselle.

Emil Ruusuvuoren tie nousi pystyyn tenniksen grand slam -turnauksen US Openin miesten kaksinpelin 2. kierroksella. Jalkavammasta ottelun aikana kärsinyt Ruusuvuori, 21, antoi kolmannessa erässä luovutusvoiton norjalaisikätoverilleen Casper Ruudille.

Ruud johti ottelua luovutushetkellä selkeästi 6–4, 6–3, 3–2.

Ruusuvuorella oli ensimmäisessä erässä peräti seitsemän murtopalloa tilanteessa 4–4, mutta Ruud pelasti niistä jokaisen erinomaisten syöttöjensä turvin. Seuraavassa syöttövuorossa Ruud onnistui murtamaan Ruusuvuoren syötön heti ensimmäisellä eräpallollaan.

Toisen erän alussa Ruusuvuoren jalkaa hierottiin hyvä tovi. Ruud voitti erän yhden murron turvin 6–3.

Kolmannen erän Ruusuvuori aloitti räväkästi. Suomalainen mursi Ruudin syötön ensimmäisen kerran ja eteni 2–0-johtoon. Ruud otti kuitenkin tyylipuhtaasti murron takaisin ja mursi myös Ruusuvuoren seuraavan syötön. Siinä vaiheessa suomalaisnuorukainen laittoi pelin poikki.

Ruud tykitti ottelussa 12 läpisyöttöä Ruusuvuoren neljää vastaan. Murtopallot norjalainen hyödynsi 57-prosenttisesti (4/7). Ruusuvuoren murtopallolukema oli murheellinen 1/12.

Ruud on miesten maailmanlistan 37. sijallaan paras pohjoismaalaispelaaja. Hänet on sijoitettu turnauksessa 30:nneksi. Ruusuvuori on tällä hetkellä listan kolmanneksi paras pohjoismaalainen sijoituksellaan 92.

Ikätoverukset olivat tuttuja vastustajia toisilleen. Kaksikko harjoitteli US Openia varten elokuun alussa Helsingin Meilahdessa.

Ruusuvuori teki pääsarjadebyyttinsä grand slam -tasolla maanantaina, kun hän kaatoi 1. kierroksella Slovenian Aljaz Bedenen viidessä erässä.