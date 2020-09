Valtteri Bottaksen jalka on puutunut useissa kisoissa tällä kaudella, koska hänen autonsa jarrupoljin on liian tiukka.

Formula ykkösen MM-sarjassa kolmantena olevaa Valtteri Bottasta on piinannut viime kisoissa ongelma, jota Mercedes-talli yrittää ratkaista kuumeisesti.

Bottas kertoi viime viikonloppuna Autosportille, että vasen jalkansa puutunut muutamissa kisoissa tällä kaudella.

”Autoni jarrupoljin on ollut muutamissa kisoissa erittäin tiukka. Jalkani on turtunut, koska minun on pitänyt painaa poljinta kovaa”, Bottas sanoi viime kisan jälkeen.

”Näin kävi taas, eikä tilanne ole mitenkään ihanteellinen. Se tuntuu epämukavalta ja voi johtaa myös virheisiin.”

Bottaksen mukaan talli yrittää ratkaista ongelmaa kuumeisesti.

”Asia vaatii vielä työtä, joten toivottavasti viikonloppu menee hyvin.”

Bottas huomauttaa, että kilpailu on pitkä, ja jo siitä syystä kaiken on syytä toimia täydellisesti.

”Auto on ajettava ja se on hyvä. Mutta se voisi olla parempi.”

Bottas kertoo kärsineensä turtumisesta myös ensimmäisellä Mercedes-kaudellaan, mutta silloin syy oli istuimessa.

Formula ykkösten kauden kahdeksas kilpailu ajetaan sunnuntaina Italian Monzassa.

Bottaksen tallikaveri Lewis Hamilton johtaa MM-sarjaa 50 pisteen rolla ennen Red Bullin Max Verstappenia. Hamilton on voittanut seitsemästä kilpailusta viisi.

Bottas on MM-sarjassa kolmantena kolme pistettä Verstappenia jäljessä. Alfa Romeon Kimi Räikkönen on yhä pisteittä.