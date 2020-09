Roope Suonio on entinen koripalloammattilainen, joka linkoaa nyt pitkiä sivurajaheittoja Kakkosessa pelaavan Lahden Reippaan paidassa. Suonio on myös Korisliigassa pelaavan Lahti Basketballin toiminnanjohtaja.

”Tää sattuu mua”, Roope Suonio hihkaisee Lahden Kisapuistossa, kun hän kiskoo päälleen Lahden Reippaan peliasun. Päälle tulee reipas nauru.

Suonio on 38-vuotias Kakkosessa pelaavan Lahden Reippaan oikea laitapuolustaja, mutta hänen kasvattajaseuransa on Lahden Kuusysi. Siksi peliasun pukeminen kirpaisee – ainakin hiukan. Suonion Kuusysi-vuosista on jo yli 20 vuotta.

Peliasun pukemiseen on tällä kertaa poikkeuksellinen syy. Suonio on jo kulttimaineessa sivurajaheitoistaan, jotka hän linkoaa tarkasti ja pitkälle, kuten vaikkapa Stokessa aikanaan pelannut Rory Delap tai Islannin maajoukkueessa Aron Gunnarson. Jo ennen otteluita vastustajajoukkueista huudellaan Suoniolle: ”Tuleeko sivuraja?”

Pitää siis videoida ja mitata, millainen heitto irtoaa. Parin lämmittelyheiton jälkeen pallo kaartaa korkealle ja kauas.

Näin Roope Suonion sivurajaheitossa pallo lentää:

Monille urheilua seuraaville Suonio ei ole suinkaan tuttu jalkapallosta vaan koripallosta. Suonio pelasi Korisliigassa 14 kautta täysammattilaisena ja oli muun muassa voittamassa Suomen mestaruutta Lahden Namikassa vuonna 2000. Suonio edusti myös Vantaan Pussihukkia, Karkkilan Team Componentaa ja Kouvolan Kouvoja.

”Se oli itselle unelmien täyttymys. Lajista, jota rakasti, sai palkkaa. Intohimo kehittymiseen ja harjoitteluun oli koko ajan. Koen, että sain korikselta hyvät ja huonotkin puolet”, Suonio toteaa.

Rikastumaan koripallon pelaamisella ei päässyt.

”En mä niillä rahoilla nyt elä. Siinä hetkessä kyllä tulin toimeen. Olin hyvin tyytyväinen palkkaan, jota silloin sain.”

Suonio oli erityisen vahva vapaaheitoissa, joissa hän on edelleen Korisliigan kaikkien aikojen parhaita. Runkosarjassa vapaaheittojen onnistumisprosentti oli 87,1 ja pudotuspeleissä 82,4.

”Ei tuolta meidän jengistä löydy yhtään jätkää, joka minut edelleenkään heittokisoissa voittaisi. Se on fakta. Sen voi kysyä keneltä vain”, Suonio, Korisliigassa pelaavan Lahti Basketballin nykyinen toiminnanjohtaja, sanoo ja nauraa.

” ”Paras oppikoulu on ollut itse tekeminen.”

Roope Suonio pelasi kaudella 2010–2011 Lahden Namikassa.­

Kun Suonion koripalloilijan ura päättyi vuonna 2014 Lahden Namikassa, lähes samaan hetkeen päättyi myös Namikan tarina. Jo seuraavana vuonna Lahdessa perustettiin uusi seura, Lahti Basketball. Suonio oli perustamassa seuraa, ja hänet nimitettiin vuoden 2016 alussa sen toiminnanjohtajaksi.

Lahti Basketball nousi viime kaudeksi Korisliigaan, joten 14. lokakuuta alkaa seuran toinen kausi pääsarjassa.

Suonio kuvaa itseään erilaiseksi kuin perinteinen seuran toiminnanjohtaja.

”Olen jätkien mukana aamutreeneissä vermeet päällä. Vedän myös treenejä takamiehille.”

Suonio toteaa, että hyppy pelaajasta toiminnanjohtajaksi kävi helposti. Jo peliuran aikana markkinointi ja talous kiinnostivat häntä. Suonio on opiskellut myös kansainvälistä kauppaa ja urheilumarkkinointia.

”Paras oppikoulu on ollut itse tekeminen”, Suonio korostaa.

Suonio ei aseta tarkempia tulostavoitteita Lahti Basketballin tulevalle kaudelle, mutta toisenlainen tavoite seuralla on.

”Seuran virallinen tavoite on palauttaa lahtelainen koris, joka on erittäin aggressiivista ja jossa jätetään kaikki kentälle. Pelaajat saavat asettaa tulostavoitteet, mutta totta kai haluamme olla pudotuspeleissä.”

” ”Futis on ollut ensirakkaus.”

Kori- ja jalkapallo ovat Roope Suonion intohimoja.­

Samalla kun Suonio siirtyi koripallossa pelaajasta toiminnanjohtajaksi, veri veti uudelleen jalkapalloon.

”Futis on ollut ensirakkaus. Futissiemen kylvettiin Sopenkorven puistossa.”

Sopenkorpi on kaupunginosa Lahdessa.

15-vuotiaana Suonio valittiin sekä koripallon että jalkapallon poikamaajoukkueisiin. Lopullisen valinnan koripallon eduksi hän teki Göteborgissa pelatun jalkapalloturnauksen jälkeen. Turnauksen väliajoilla hän pelasi runsaasti koripalloa.

”Futiksessa alkoi tulla painetta, että pitää valita. Koriksesta sellaista ei tullut. Sitten alkoi tuntua, että koris on lajini”, Suonio sanoo.

”Jalkapallo pysyi kuitenkin koko ajan mukana. Pelasin salaa Kortteliliigan otteluita, vaikka koripallosopimukset kielsivät pelaamisen.”

Lajin valintaan saattoi vaikuttaa myös toinen syy: harjoittelu.

”En tykännyt treenata futista. Koripallossa halusin hioa ihan pieniäkin yksityiskohtia.”

Koripalloilijan uran jälkeen Kolmosessa pelanneesta Lahden Pojat -joukkueesta kysyttiin, haluanko hän tulla kokeilemaan.

”Heti ekassa pelissä tein maalin.”

Kun Lahden Poikien toiminta loppui, Suonio kokeili, miten pärjäisi Lahden Reippaassa. Kun Suonio liittyi Reippaaseen, se pelasi Kolmosessa.

”Reipas oli kaupungin kovin joukkue mun taidoilleni, ja halusin mitata tasoni siellä. Siinä kävi niin, että pelasin ekalla kaudella eniten minuutteja koko joukkueesta.”

Sama tahti jatkui seuraavinakin kausina. Kaudelle 2019 Reipas nousi jo Kakkoseen.

”Mietin, että ei hitto, se alkaa ollakin aika tiukka sarja. Ajattelin, että menen kokeilemaan. Pelasin varmaan toiseksi eniten minuutteja koko joukkueesta, vaikka viimeiset pari ottelua jäi väliin takareisivamman takia. Oli kiva huomata, että noinkin voi käydä.”

Sama tahti on jatkunut kuluvalla kaudella. Suonio on pelannut yhtä ottelua lukuun ottamatta kaikissa peleissä.

”Nykyään Reipas on tiivis yhteisö, jossa on hyvä henki.”

Kysymys kuuluukin, miksi Kuusysin kasvatti valitsi Reippaan. Vastaus on yksinkertainen: kun Suonio palasi jalkapalloon, Kuusysillä ei ollut aikuisten jalkapallotoimintaa. Nyt Kuusysillä taas on, ja se pelaa Kolmosessa.

”Kun mekin [Reipas] pelasimme vielä Kolmosessa, paikallisväännöt yhä vetivät runsaasti katsojia.”

” ”Pidän siitä, että yleisö huutaa.”

Roope Suonio on pelaaja, josta fanit pitävät.­

Suonio kuuluu niihin pelaajiin, joista fanit erityisesti pitävät.

”Se on vähän ollut lajissa kuin lajissa. Kait mun persoona on sellainen.”

Koripallossa hän oli 176-senttinen sähikäinen, joka jakeli yllättäviä syöttöjä ja teki koreja vaikeistakin paikoista. Jalkapallossa sivurajaheittojen lisäksi kommunikointi katsojien kanssa on tuonut suosiota vieraspeleissäkin.

”Esimerkiksi viime kaudella Kiffen-pelissä Töölön pallokentällä katsomosta ruvettiin huutamaan, että ’palaas nyt koriskentille’. Huutelin takaisin. Huomasin, että katsomossa oli väkeä muun muassa [Erkki] Alajasta lähtien”, Suonio sanoo huvittuneena.

”Pidän siitä, että yleisö huutaa. Niiden kanssa on kiva kommunikoida. Pääsääntöisesti siitä tulee hyvä vuorovaikutus.”

Suonio on 38-vuotias, mutta jalkapallouran päättämistä hän ei suunnittele.

”Ura jatkuu niin kauan kun pärjään. Tunnen olevani paremmassa fyysisessä kunnossa kuin koskaan. Ikä on mitä on, mutta futispelaajana olen nuori. Olen etuoikeutettu, että pystyn tavallaan tekemään toisen uran leipätyön lisäksi.”

Jalkarannan palloseuraa pyörittävä naapuri on kylläkin yrittänyt houkutella Suoniota mukaan seuraansa, jossa on ikämiesjoukkue. Naapuri kuulemma kiikuttaa seuran lahjuksia Suonion kotipihaan.

”Sanon hänelle aina, että kun sen aika on, tulen kyllä.”

Koripallossa Suonio ei ole ryhtynyt jäähdyttelijäksi. Siihen hänellä on selkeä syy.

”Mulla on sellainen ongelma, että en pysty pelaamaan höntsäkorista. Tykkään yhä treenata korista ja vetää harjoituksia, mutta mulle on tosi vaikeaa pelata höntsäkorista. Ei vain…”, Suonio sanoo ja koputtaa ohimoaan.

” ”Olen juniorista asti heittänyt pitkälle.”

Roope Suonio heittää sivurajalta korkealle ja kauas.­

Entä ne sivurajaheitot – niiden taustalla ainakin lienee koripallo?

”Mielestäni sillä ei ole mitään tekemistä koriksen kanssa. Olen juniorista asti heittänyt pitkälle. Toki siinä on se, että olen tottunut käsillä tekemään.”

Suonio ihmettelee sitä, että jalkapallossa sivurajaheitto usein ”vain tuhlataan”.

”Sillä pystyy liikuttamaan puolustusta, jos on vähänkin peliälyä. Usein vastustaja myös hämmentyy.”

Lisäksi Suonion sivurajaheitot ovat tarkkoja – kuin koripallossa vapaaheitot, voisi sanoa. Esimerkiksi edellisessä ottelussa Mikkelin Pallo-Kissoja vastaan lukemin 2–2 päättyneessä ottelussa Reippaan ensimmäisessä maalissa ”syöttäjänä” oli Suonio sivurajaheitollaan.

”Jos joku pelaaja haluaa pallon päähän, se tulee päähän. Jos haluaa jalkaan, se tulee jalkaan.”

On huhuttu, että Suonio pystyy tekemään kierreheittoja.

”On siinä varmaan jotain totuutta”, Suonio sanoo arvoituksellisesti.

Otteluissa Suonion heittoja on epäilty välillä myös virheellisiksi heitoiksi.

”Palloliiton koulutuksissa on näytetty videolta heittojani. Erotuomarit ovat todenneet, että kun kädet ovat pään takana, se riittää.”

Erikoisin tapaus sattui muutama vuosi sitten, kun Suonio heitti hyväksytyn maalin.

”Helsingissä oli alasarjojen cup-ottelu muutama vuosi sitten. Tavoite oli heittää takatolpalle, mutta pallo meni niin paljon maalia kohti, että veskari yritti torjua. Se osui hänen sormenpäihinsä ja upposi yläkulmaan. Kaikki hiljenivät ja tuomari näytti keskelle. Se merkittiin maalivahdin omaksi maaliksi.”

Pepo–Reipas torstaina 10. syyskuuta kello 18.30 Lappeenrannassa. Reippaan seuraava kotiottelu Kultsu FC:tä vastaan su 20.10. klo 17.