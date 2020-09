Judo oli Sloveniassa tuntematon laji, kun Rok Draksic aloitti harrastuksen pienessä Celjen kaupungissa. Nyt judo on yksi maan suosituimpia urheilulajeja. Suomen uudeksi päävalmentajaksi nimetty Draksic uskoo oikeanlaisen harjoittelun tuovan myös Suomelle kauan kaivattua menestystä.

”Jotenkin ajattelin, että hän olisi isompi”, liikuntahallin reunalla supistaan.

”Ehkä maine kiiri edellä”, vieruskaveri vastaa.

Tasaisin väliajoin kuuluvat mätkähdykset rytmittävät tunnelmaa Ruskeasuon liikuntahallilla, jossa judokat heittelevät toisiaan mattoon. Judoliiton uusi päävalmentaja slovenialainen Rok Draksic näyttää tekniikoita ja seuraa, miten niitä toteutetaan.

33-vuotias Draksic on entinen maailman ranking-listan ykkönen ja kuusinkertainen EM-mitalisti. Olympialaisissa hän edusti maataan kolmasti ja MM-kisoista tuloksena oli kahdesti viides sija.

Ilmassa on uteliaisuutta. Helsingissä järjestettävällä judoleirillä Draksic pääsee tutustumaan suomalaisiin judokoihin ja lajiväki uuteen päävalmentajaan.

Draksic on kesän aikana ehtinyt kiertää muutamissa seuroissa ja tuntee jo osan urheilijoista.

Suomi ei ole Draksicille aivan vieras paikka, hän on käynyt täällä pari kertaa aiemminkin. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2006 Tampereen EM-kisoissa.

”Ne olivat ensimmäiset EM-kisani ja olin tosi jännittynyt, kisat eivät menneet kovin hyvin.”

Rok Draksic veti judoleiriä Ruskeasuon hallilla elokuun alussa.­

Celje on 50 000 asukkaan pikkukaupunki Sloveniassa. Sieltä Draksic on aloittanut urheilu-uransa. Vielä Draksicin aloittaessa vuonna 1995 judo oli varsin tuntematon laji koko Sloveniassa, mutta Celjen judoseura teki lajista tunnetun, ja Draksic on saanut olla osa tätä historiaa.

”Ennen ei ollut yhtään mitään, mutta viimeisen 18 vuoden aikana saimme viisi olympiamitalia, yli 10 MM-mitalia, noin 40 EM-mitalia. Ja kaikki tämä siis viimeisen 18 vuoden aikana. Se oli puhtaasti kovaa työtä ja oppimista.”

Nyt judo on yksi Slovenian suosituimmista urheilulajeista. Menestyksen takana on ollut judolle hyvin omistautunut valmentaja, joka onnistui luomaan ympärilleen yhteisön, joka imi oppia ja eli urheilulle 24 tuntia vuorokaudessa.

Valmentaja oli sen verran fiksu, että hän hankki salille ulkopuolisia valmentajia erilaisista ympäristöistä. Judokat kävivät säännöllisesti myös Japanissa harjoittelemassa.

”Samalla tavalla minäkin yritän nyt tuoda tänne jotain uutta. Autan, mutta myös vaadin omistautumista ja työntekoa. Olen ollut ammattiurheilija 15 vuotta ja tiedän, mitä vaatii päästä kovalle kansainväliselle tasolle. ”

Meidokanin elokuussa järjestämälle leirille osallistui judokoita ympäri Suomea.­

Kilpauransa Draksic lopetti kolme vuotta sitten loukkaantumisten vaivaamana. Päätökseen vaikutti myös se, että häntä kysyttiin valmentajaksi Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan. Siellä hän onnistui vajaassa kolmessa vuodessa nostamaan paikalliset judokat melkein tyhjästä ammattimaiselle tasolle.

”Tilanne oli aluksi aika paha, mutta harjoitteluajatukseni toimi ja lopulta kolme urheilijaa pääsi olympialaisiin. Sloveniassa on kaksi Euroopan mestaria, minä ja eräs valmennettavani. En siis ole ensi kertaa rakentamassa menestystä.”

Kun Draksic lopetti valmennuspestinsä Ljubljanassa hän sai joitakin uusia tarjouksia, yksi niistä tuli Suomesta.

”Mietin mikä on parasta minulle. Pidän haasteista ja ajattelin että tämä on hyvä mahdollisuus Suomelle ja minulle todistaa, että luomani valmennussysteemi toimii.”

Rok Draksic näyttää tekniikoita judoleiriläisille.­

Suomessa judomenestys ei ole viime aikoina ollut kovin kummoista. Aikuisten arvokisamitaleja ei ole tullut vuosikymmeniin. Draksic uskoo voivansa tuoda menestystä, mutta sitä ennen vaaditaan muutosta.

”Asiat täytyy tehdä eri tavalla. Siksi olen tullut tänne. Ihmiset ymmärtävät, että muutokselle on tarvetta, jotta pääsemme taas kiinni mitaleihin. Uskon, että tulokset nousevat.”

Pelkästään rahasta Draksic ei usko menestyksen olevan kiinni.

”On maita, joissa toimitaan taloudellisesti samoin kuin täällä ja silti he ovat edellämme.”

Harjoittelusysteemistään Draksic puhuu paljon. Sillä hän tarkoittaa harjoittelua, jossa judoharjoittelu ja fyysinen harjoittelu yhdistetään eikä niitä pidetä erillisinä harjoitteina.

Lisäksi hän haluaa parantaa urheilijoiden ja seurojen yhteistyötä.

”Päävalmentajana haluan tietää, miten kaikki harjoittelevat. Ei ole järkeä, että judokat harjoittelevat kuka missäkin. Tuomme parhaat ottelijat yhteen, jotta he voivat harjoitella yhdessä ja saavat tarpeeksi sparria.”

Draksicin sopimus on kaksi plus kaksi vuotta. Hän tulee asumaan Helsingissä yhdessä vaimonsa kanssa.

”Hän on opettaja ja varsin innoissaan, koska suomalainen koulusysteemi on hyvin tunnettu. Hän on myös entinen judoka.”

Rok Draksic uskoo unelmaansa.­

Judo on antanut Draksicille paljon. Kisamatkoilla kiertäminen on avartanut maailmankuvaa. Hän on oppinut, että jos jossain haluaa menestyä, sen eteen on tehtävä paljon töitä. Laji on vahvistanut häntä niin fyysisesti kuin henkisestikin.

”Judossa opetetaan sellaisia asioita kuin kunnioitusta, rohkeutta, rehellisyyttä ja kurinalaisuutta. Se on myös ihmisenä kasvamista.”

Judon henkinen ulottuvuus on olennainen asia ottelemisen ja harjoittelemisen kannalta, se auttaa ymmärtämään lajia paremmin.

”Judo ei ole pelkkää voimaa, vaan myös päätä tarvitaan. Kaikki ovat yhteydessä keskenään.”

Judo on muutakin kuin fysiikkaa, myös päätä tarvitaan, Rok Drasic muistuttaa.­

Tulevaisuuden suhteen Draksic on varsin toiveikas. Kun hän aloitti judon Sloveniassa, tilanne oli paljon pahempi kuin Suomessa nyt. Ei ollut välineistöä, salit olivat pieniä ja harjoituskavereita vähän.

Suomessa pohja on hyvä.

”Minulla on iso unelma liittyen Suomen joukkueeseen, mutta en tiedä, haluanko sanoa sitä ääneen. Ensin treenataan, sitten katsotaan miten menee. Mutta meillä on mahdollisuuksia.”

Enemmän töitä, vähemmän puhetta -mentaliteetti sopii suomalaiseen mielenmaisemaan varsin hyvin. Mutta on yksi asia, josta Draksic haluaa eroon, ja se on negatiivisiin asioihin takertuminen.

”Suomella ei ole ollut viime vuosina menestystä, mutta tämä on eri tarina. En tullut tänne ihmettelemään mennyttä, vaan katsomaan tulevaisuuteen. Ja tälle tarinalle haluan positiivisen alun.”