Rallin MM-sarja jatkuu pitkän tauon jälkeen. Fordin suomalaiskuskien lähtökohdat loppukaudelle ovat vaikeat. Esapekka Lapilla oli karmeaa epäonnea testeissä. Toyotan Kalle Rovanperä sen sijaan saattaa olla Virossa huippuiskussa. ”Vauhti on tallessa.”

Tarto

Koronaviruspandemian katkaisema rallin MM-sarja jatkuu lähes puolen vuoden tauon jälkeen Etelä-Virossa viikonloppuna. Tarton ja Otepään maisemissa ajettava ralli aloittaa loppukirin, jonka jälkeen kasaan on saatu tänä vuonna seitsemän osakilpailua.

MM-sarjasta ei siis tule häävi, mutta kuljettajat ovat joka tapauksessa innoissaan. Kaasujalan saa vihdoin painaa pohjaan.

Tauon aikana ajaminen jäi kaikilla vähiin, mutta käytännössä olematonta se oli M-Sport Fordin suomalaisilla Teemu Sunisella ja Esapekka Lapilla. Talousvaikeuksissa oleva talli ei ole voinut testata autoaan. M-Sport Fordin Cumbrian tehtaan henkilökunta on jouduttu lomauttamaan ja potkujakin on jaettu kymmenille.

Ilman Virossa pari viikkoa sitten ajettua Lõuna-Eesti-rallia Suninen ja Lappi hyppäisivät kylmiltään ralliin, jonka tiet ovat jopa nopeammat kuin Jyväskylässä. Lõuna-Eestissäkin Suninen ja Lappi joutuivat turvautumaan vara-autoihin ja Suninen jopa pienemmän luokan menopeliin.

”Olin vähän kuutamolla, miten sitä taas ajetaan. Se ralli oli kuitenkin tosi tärkeä ja siinä sai hieman rytmiä takaisin. Se myös antoi suuntaviivoja suorituskyvystä. Voi olla pitkä viikonloppu edessä”, Esapekka Lappi naurahtaa tyylilleen omaisesti.

”On kuitenkin hienoa, että pääsemme kilpailemaan täällä, kun Jyväskylän ralli peruuntui.”

Lappi yritti testata autoa omakustanteisesti ja sponsoreiden avulla elokuun alussa Jämsässä. Turbo hajosi parinsadan metrin ajon jälkeen ja leikki loppui.

Myös Suninen yritti saada ajopäiviä järjestettyä omalla rahalla.

”Suurin motivaattori tässä on ajaa uran jatkosta. Uskon, että hyville kuljettajille löytyy aina paikka”, Suninen sanoo epävarmana tulevaisuudesta.

Kevät ja kesä oli erikoista aikaa rallihuipuille. Oli aikaa olla.

Toyotan nuori tähti Kalle Rovanperä käytti paljon aikaa rata-autosimulaattorissa. Teemu Suninen pääsi viettämään ensimmäisen kerran sitä aitoa suomalaista juhannusta mökillä.

”Oli hienoa kokea se edes kerran elämässä”, hän naurahtaa.

Lappi vietti ennen kaikkea aikaa perheensä kanssa. Lapilla on puolisonsa kanssa kaksi pientä lasta. Jatkuvan matkustelun takia perhe-elämälle ei ole ollut aiemmin niin paljon aikaa kuin viimeisen puolen vuoden aikana. Nyt isä oli koko ajan kotona Pieksämäellä.

”Oli kova paikka lähteä Lõuna-Eesti-ralliin, kun piti lähteä lasten luota pitkästä aikaa pois. Siihen perhe-elämäänkin tottui ja mietti, että kyllä sitä elämää voisi näinkin viettää. Mutta eihän siitä rahaa tule”, Lappi hymähtää.

”Oli todella tärkeä puolen vuoden jakso. En ole aiemmin voinut olla niin paljon lasten kanssa. Lähennyin heidän kanssa. Toki olen kaivannut ajamistakin.”

Virossa ei ole ennen ajettu MM-sarjaa

Virossa ajetaan nyt ensimmäisen kerran MM-ralli. Keskuspaikkana on vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartto.

Viro on tehnyt tuloaan MM-ralliin viime vuosina, ja nyt intohimoiset rallifanit saivat palkintonsa etuajassa koronaviruksen takia. Katsojia tosin otetaan paikalle vain 16 000 ja heidät on jaettu 16 eri katselualueeseen. Tulijoita olisi ollut moninkertaisesti. Virolaiset ovat kansoittaneet Jyväskylän ralliakin vuosia.

Kisareitti pantiin kasaan kahdessa kuukaudessa. Kyseessä on erittäin nopea soraralli, josta löytyy Jyväskylän tapaan hyppyjäkin. Yhdessä niistä Elfyn Evans loukkasi selkänsä vuosi sitten ja joutui jättämään MM-ralleja väliin. Tuo hyppy on edessä nytkin.

Reitillä on myös keinotekoisia hyppyreitä, joilla pyritään pitämään vauhteja kurissa.

Suurin suosikki on hallitseva mestari Ott Tänak, jolla on lähes pakkovoiton paikka. Hyundai ei ole normaalisti pärjännyt nopeissa soraralleissa, mutta Tänakin tuntemus kotimaansa teistä on omaa luokkaansa.

”On tietysti harmi, että faneja ei pääse enemmän paikalle. He ovat osa show’ta. On aina hienoa, kun heitä on paljon reitin varrella”, Tänak sanoo.

”Tämä on nyt erilaista elämää. Täytyy vain olla erittäin tyytyväinen, että voimme kisata.”

Tänakin kovin uhkaaja saattaa olla Kalle Rovanperä, 19. Toyotan superlupaus ajaa ensimmäistä kauttaan MM-sarjassa. Alkukauden kolme ensimmäistä kisaa toivat jo yhden kolmannen sijan Ruotsissa. Nyt tulos voi olla jopa parempi. Tiestö on Rovanperälle tuttua aiemmilta vuosilta ja sopii hyvin suomalaiselle.

Rovanperä hävisi Lõuna-Eesti-rallissa Tänakille vain 13 sekuntia.

”Tulee kova kisa. Voittoa ei ole järkeä miettiä ennen kisaa. Se maistuisi hyvältä, mutta en tavoittele sitä. Palkintopallipaikastakin ajaminen voi olla vaikeaa”, Rovanperä toppuutteli.

”Tiedän kuitenkin, että vauhti on tallessa.”

Ralli alkaa perjantai-iltana yhdellä lyhyellä erikoiskokeella.