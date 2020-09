Lauantaiaamuna toden teolla alkavasta Viron rallista on luvassa huimavauhtinen kilpailu.

Viron MM-ralli alkoi perjantaina Tarton kaupunkierikoiskokeella. Nopeinta vauhtia piti M-Sport Fordin Esapekka Lappi samalla ajalla Toyotan Sebastien Ogierin kanssa.

”Tämä oli mukava sysäys itseluottamukselle, mutta pitää muistaa, että pätkä oli ihan erilainen kuin rallin muut erikoiskokeet. Tämä oli hidas ja tekninen, kun taas huomenna on nopeaa tietä. Siellä meidän moottorin suorituskyky ei välttämättä riitä”, Lappi kertoi reilun kilometrin mittaisen Tarton kaupunkierikoiskokeen jälkeen.

Hyundain Ott Tänak oli avauspätkällä kolmas vain kymmenyksen kärkikaksikkoa perässä. Toyotan Kalle Rovanperä hävisi 1,4 sekuntia pohja-ajalle ollen seitsemäs. Fordin Teemu Suninen sijoittui kymmenenneksi.

Lauantaiaamuna toden teolla alkavasta Viron rallista on luvassa huimavauhtinen kilpailu. Järjestäjät ovat rakentaneet reitille keinotekoisia hyppyreitä ja shikaaneja hillitsemään keskinopeuksia.

”Nuotituksessa jo näkyi, että ralli on taatusti kovavauhtinen. Siellä oli uusia osuuksia pienellä tiellä, mutta ei ne ainakaan keskinopeutta pudota. Ne sektorit ovat tosi haastavia. Ne ovat hiton nopeita, ja yhtään ei ole varaa virheisiin”, Lappi summasi.

”Täällä tiet ovat sellaisia, että jos ajaa hyvän pätkäajan, se on aika lailla kaasu pohjassa koko ajan. Mutta ajon pitää olla tosi puhdasta ja tarkkaa. Täällä tulee heti aika paljon aikahäviötä, jos tulee paljon leveäksi menoja. Ei voi liikaakaan puskea”, Rovanperä säesti.

Varsinkin keinotekoiset hyppyrit aiheuttivat keskustelua kisan alla.

”En ole kovin iso niiden keinotekoisten hyppyreiden fani. Monet niistä hypyistä ovat tosi ilkeitä ja isoja. Jos takana on vain suoraa tietä, niin se on tehtävissä. Nyt niissä on jotain mutkia aina takana, joten on vaikea tietää, mihin tulee alas”, Lappi totesi.

”Tänä vuonna keinotekoiset hyppyrit ovat jopa isompia kuin viime vuonna. Se on iso haaste meille, että osaamme arvioida, millä vauhdilla niistä voi ajaa. Toki se on meidän oma riski”, tallikaveri Suninen sanoi.