Yleisurheilu

Ruotsi-ottelun kapteenit odottavat hyviä tuloksia, mutta myös venymistä tarvitaan. Yhteishenki on maaottelussa tunnetusti korkealla.

Nooralotta Neziri Kalevan kisoissa Turussa 14. elokuuta. Naisten 100 metrin aidat on etukäteen yksi naisten maaottelun suomalaislajeista.­

Ruotsi-ottelun kapteenit odottavat tuloksia hyvässä hengessä.

Nooralotta Neziri, Maria Huntington, Topi Raitanen ja Elmo Lakka ovat Ruotsi-ottelujoukkueiden kapteenit. Kapteenit valittiin äänestyksessä, johon osallistuivat maajoukkueiden urheilijat.

Miesten ja naisten maajoukkueet ovat tilastojen valossa haastajia viikonvaihteessa Tampereella. Kapteenit uskovat, että kotikentälle löytyy taisteluhenkeä, jolla tilastoennusteita horjutetaan. He kertovat ajatuksiaan Suomen Urheiluliiton (SUL) verkkosivuilla.

”Kaikkien mukana olevien pitäisi nyt nauttia kansainvälisen kilpailun tunnelmasta. Se, että Ruotsi-ottelu järjestetään ei ollut itsestäänselvyys”, Neziri kertoo.

”Taistelemaan lähdetään ja sitä kuuluisaa venymistä tarvitaan. Suoritus kerrallaan eteenpäin”, Raitanen toteaa.

Tämän vuoden kapteeneista naisten joukkueen kipparit Neziri ja Huntington samoin kuin miesten joukkueen Raitanen ovat kapteenina ensimmäistä kertaa. Lakka sen sijaan on ollut kapteenina ennenkin.

Lakka kertoo Instagramissa viimeistelyjen menneen hyvin.

Naisten 100 metrin aidat on etukäteen yksi naisten maaottelun suomalaislajeista. Tilastot ennustavat kolmoisvoittoa. Neziri kertoo olleensa yllättynyt valinnasta, vaikka kokemusta arvokisajoukkueista on runsaasti.

”Olin tosi yllättynyt. Olen ajatellut, että kapteeniksi pitäisi olla rempseämpi tyyppi, mutta hienoa, että minuun luotetaan.”

Huntington näkee Ruotsi-ottelun yhteishengen erittäin hyvänä.

”Ruotsi-ottelu on sikäli samantyylinen kuin moniottelut, että urheilijat kannustavat tosiaan tosi paljon ja on sitä yhteishenkeä. Ruotsi-ottelussa sitä tosin on kolminkertaisesti. Tosi siistiä päästä luomaan sitä.”

Maaottelussa Huntingtonin laji on pituushyppy, josta on luvassa erittäin tasokas. Ruotsi tuo kisoihin kovan kolmikon Khaddi Sagnia, Erica Jarder ja Tilde Johansson.

Tampereen Pyrinnön Huntington muistuttaa seuran sivuilla turvaväleistä.

Raitanen juoksee maaottelussa 5000 metriä, joka on hänelle kuluvan kauden päätöskilpailu. Ruotsi on tilastojen perusteella niskan päällä kestävyysjuoksuissa, joten lisäpisteet sieltä tilastoihin nähden olisivat erittäin arvokkaita.

”Halusin tälle vuodelle vielä 5000 metrin kilpailun, mutta helpolla en tule siinä pääsemään. Pannaan kaikki peliin ja sitten viikoksi mökille Pyhännälle”, Raitanen sanoo.

Hiljattain 5000 metriä 13,18,01 juossut Ruotsin Suldan Hassan ei osallistu tapahtumaan sairastuttuaan koronavirukseen. Hänen oli alunperin tarkoitus juosta Tampereella 1500 metriä.

Ruotsalaisten tilastokärki 5000 metrillä on Emil Danielsson, joka juoksi ennätyksekseen 13.47,65 viime viikolla Göteborgissa samassa kilpailussa Hassanin kanssa.

Suomen miehillä on mahdollisuudet voittoon, mutta se vaatii hyvää onnistumista erityisesti juoksulajeissa. Lakka on voittanut 110 metrin aidat kaikissa käymissään Ruotsi-ottelussa sitten vuoden 2015.

”Aika moni on tulossa maaotteluun nousukunnossa, minä mukaan lukien. Se on monelle mahdollisuus tehdä vielä hyvä tulos tähän kauden loppuun”, Lakka sanoo.

Yleisurheilun Suomi–Ruotsi-ottelu alkaa Ratinan stadionilla Tampereella lauantaina kello 17. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä