Miro Heiskanen jatkaa historian kirjoittamista NHL:ssä ja on ykkösehdokas arvostetun palkinnon saajaksi

Heiskanen voi voittaa ensimmäisenä suomalaisena pudotuspelien parhaalle pelaajalle myönnettävän Conn Smythe -palkinnon.

Miro Heiskanen on pelannut loistavat pudotuspelit.­

Dallas Starsin puolustajalla Miro Heiskasella on mahdollisuus tehdä suomalaista NHL-historiaa tällä kaudella.

Heiskasen edustama Dallas eteni Stanley Cupin välieriin kaatamalla Joel Kivirannan unelmaillan avulla Colorado Avalanchen seitsemännessä pelissä jatkoajan jälkeen maalein 5–4. Kiviranta teki hattutempun, ja Heiskanen säesti kahdella maalisyötöllä.

Heiskanen on tehnyt pudotuspeleissä yhteensä tehot 5+16, mikä oikeuttaa pudotuspelien pistepörssin kolmanteen sijaan. Hänellä on menossa peräti kahdeksan ottelun pisteputki, jonka aikana on syntynyt tehot 3+10.

Heiskanen on pistepörssin paras pelaaja niistä joukkueista, jotka jatkavat vielä himoitun Stanley Cupin tavoittelua. Seuraavana on Tampa Bay Lightningin Brayden Point tehoilla 6+12.

Dallas kohtaa välierissä Vegas Golden Knightsin, jonka paras pistemies on Shea Theodore tehoilla 6+10. Toisessa välierässä Tampa kohtaa Philadelphian tai New York Islandersin.

Heiskasen upeasti sujuneet pudotuspelit ovat nostaneet 21-vuotiaan nuorukaisen toden teolla kiekkofanien tietoisuuteen. Heiskanen on tehnyt muun muassa alle 22-vuotiaiden puolustajien pudotuspelien piste-ennätyksen ja Dallas Starsin puolustajien piste-ennätyksen.

21 pistettä 16 ottelussa on kova suoritus myös koko NHL:n historiallisessa katsannossa. Edellisten 30 kauden aikana vain neljä puolustajaa on tehnyt enemmän pisteitä pudotuspelien aikana.

Listan kakkosena on legendaarinen Ray Bourque 25 pisteellä, joten Heiskasella on täydet mahdollisuudet nostaa sijoitustaan vielä tulevissa otteluissa.

Dallas ja Vegas kohtasivat kauden aikana kolme kertaa, ja Vegas voitti otteluista kaksi.

Jos Dallas kampeaa tiensä finaaliin asti, on Heiskanen loisto-otteillaan lähellä todella arvostettua Conn Smythe -palkintoa, joka myönnetään pudotuspelien parhaalle pelaajalle.

Kukaan suomalainen ei ole voittanut Conn Smytheä, ja Heiskasellakin on vielä Dallasin kanssa pitkä matka kannujen nostamiseen. Tällä hetkellä nuori suomalaispuolustaja on kuitenkin todella vahva ehdokas.