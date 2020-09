Toyotan Kalle Rovanperä johti Viron MM-rallia aamun erikoiskokeen jälkeen, mutta on rengasrikon vuoksi ensimmäisen päivän jälkeen seitsemäntenä.

Kalle Rovanperä aloitti loistavasti, kun Viron MM-ralli pääsi kunnolla vauhtiin lauantaiaamuna. Nuori Toyota-kuski tykitti pohja-ajan aamun ensimmäiselle, hieman yli 20 kilometriä pitkälle erikoiskokeelle.

Rovanperä nousi ensimmäisen kerran urallaan MM-rallin johtoon.

Ilo ei kuitenkaan kestänyt kauan. Rovanperän autoon tuli näkyviä vaurioita lauantain toisen eli rallin kolmannen erikoiskokeen loppuhetkillä. Kuvista näkee, että vauriot ovat auton oikean takarenkaan kohdalla.

Erikoiskokeella oli Viron rallille tyypilliseen tapaan todella nopeita osuuksia, mutta myös kapeampia paikkoja, joissa autoa voi helposti kolhia. Vielä ei ole tiedossa, mitä tarkalleen tapahtui.

Rovanperä kertoi Twitterissä, että oikea takarengas hajosi kolmannella erikoiskokeella.

”Minulla ei ole hajuakaan, mistä se tuli. Harmi, mutta jatkamme taistelua”, Rovanperä kirjoitti.

Rovanperä hävisi lähes puoli minuuttia Ott Tänakille ja tippui 27 sekunnin päähän virolaisesta rallin kokonaistilanteessa.

Tuon jälkeen Rovanperä ajoi hyviä aikoja ja nousi kuudenneksi ennen iltapäivän erikoiskokeita. Ero rallia johtavaan Tänakiin oli tuossa vaiheessa 32 sekuntia ja palkintopallille 21 sekuntia.

”En osaa yhtään sanoa, mitä tapahtui. Se yllätti meidätkin. En osunut mihinkään. Rengas vain lähti purkaantumaan. Sen kyllä huomaisi, jos osuisi”, Rovanperä sanoi päivähuoltoon tullessaan.

Hän epäili, että rengasrikko tapahtui vajaan 17 kilometrin mittaisen erikoiskokeen puolivälin paikkeilla.

”Harmittaa. Tällaisessa rallissa erot ovat pieniä, joten tuollainen maksaa paljon.”

Suunnitelmissa oli jatkaa ajoa samalla taktiikalla.

”Ajat ovat olleet hyviä, joten suuremmalla riskillä ei kannata tulla.”

Rovanperä voi vielä nousta taistelemaan hyvistä sijoista ja jopa palkintopallipaikasta, mutta voittoon ei ole asiaa ilman Tänakin virheitä tai teknisiä ongelmia.

”Ei Kalle ole vielä ulkona kisasta. Rallia on paljon jäljellä”, Tänak sanoi.

Rovanperä jatkoi hyviä aikoja iltapäivällä ja teki koko ajan nousua kohti kärkipään taistelua. Lauantai päättyi hienoon pohja-aikaan reilun 11 kilometrin mittaisella erikoiskokeella.

Kyseessä oli Rovanperän toinen kärkiaika rallissa.

Suomalainen rallilupaus on nyt neljäntenä ja 35 sekunnin päässä Tänakista. Myös Tänakin Hyundai-tallikaveri Craig Breen tuntuu olevan liian kaukana Rovanperästä. Ero on 23 sekuntia. Breen on ollut rallin yllättäjä.

Sen sijaan Rovanperä on noussut aivan tallikaverinsa Sebastien Ogierin kantaan. Ennen sunnuntain seitsemää erikoiskoetta ero on vain 6,2 sekuntia. Ogier menetti viimeisellä ek:lla aikaa rengasongelmiin.

MM-sarjassa kolmantena oleva Hyundain Thierry Neuville ajoi lauantaina ulos ja putosi palkintopallitaistelusta.

Fordin suomalaiset Esapekka Lappi ja Teemu Suninen ovat seitsemäntenä ja kahdeksantena. Autossa ei ole odotetusti ollut riittävästi vauhtia kärkitaisteluun. Lappi on jäänyt kärjestä minuutin ja 41 sekuntia ja Suninen yhdeksän sekuntia enemmän.