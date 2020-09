Tasapelikin olisi ollut torstaina oikeutettu tulos, mutta Suomen hyökkäyspelissä on vielä paljon parannettavaa opeteltavalla pelisysteemillä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Huuhkajien kannattajien on syytä varautua pettymyksiin syksyllä. Torstain maaottelu Olympiastadionilla toi mieleen vähemmän mukavia muistoja ajalta, jolloin tulokset olivat usein katkeria.

Suomen A-maajoukkueen Kansojen liigan avausottelu Walesia vastaan päättyi 0–1-tappioon jonkin verran heikon pelin jälkeen, ja uhkakuvana on, että samanlaisia vaikeita tai tuskaisia otteluita nähdään lisää. Syy siihen on yksinkertainen: A-maajoukkueen valmennusryhmä on valmis uhraamaan Kansojen liigan tuloksia pelaaja- ja taktiikkakokeilujen nimissä.

A-maajoukkueen tekemistä sanelee nyt pitkälti historiallinen EM-turnauspaikka. Maajoukkueen valmennusryhmä on päätynyt siihen, että ensi kesän EM-turnauksen alkulohkon vastustajia (Venäjä, Tanska, Belgia) vastaan Suomella pitää olla enemmän taktista muuntautumiskykyä.

Tänä syksynä Huuhkajat harjoittelee sitä, että joukkue saisi viimein kolmen topparin systeemin toimimaan sekä puolustaessa että hyökätessä. Kolmesta viime pelistä sillä systeemillä Suomella on tasan nolla pelitilannemaalia kasassa.

EM-karsinnoissa Suomi käytti kahdesti Italiaa vastaan kolmen topparin systeemiä. Vuosi sitten Tampereella Suomen systeemi oli puolustussuuntaan 5–4–1 ja hyökätessä lähempänä muotoa 3–4–3. Torstaina Olympiastadionilla systeemi oli hieman muuttunut. Rakenteluvaiheessa oli nähtävissä 3–2–3–2-muotoa, hyökätessä 3–1–4–2 ja puolustaessa 5–3–2.

Suomen haasteet tulivat näkyviin pelinrakenteluvaiheessa, kun topparit liikuttivat palloa liian hitaasti. Daniel O’Shaughnessylta, Juhani Ojalalta ja Leo Väisäseltä puuttui rohkeutta ja taitoa syöttää palloa ahtaisiin väleihin. Se näkyi topparien keskinäisessä pallottelussa, ja heidän syöttömääränsä olivat huimat: 94, 94 ja 65.

Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan puolustajista puhtaat paperit pelinrakentelussa ja vastustajan linjoja ohittavissa pitkissä syötöissä saavat vain Ojala ja Ilmari Niskanen. Muiden pitkien syöttöjen onnistumisprosentit jäivät alle 70 prosentin (Jere Uronen 57 %, O’Shaughnessy 69 %, Ojala 82 %, Väisänen 64 %, Niskanen 80 %).

Suomi antoi lisätasoitusta Walesille, kun Suomelta puuttui vakiotopparit Paulus Arajuuri ja Joona Toivio sekä keskikenttäpelaaja Robin Lod, joka on erittäin tärkeä pelaaja Suomen hyökkäyspelissä.

Kun Suomen pelinrakentelu oli vaikeata, jäivät kärkipelaajat vaille palloja, mutta he myös hukkasivat niitä paljon. MyCoazhin mukaan Joel Pohjanpalolla oli ensimmäisellä puoliajalla 12 ja toisella 15 pallollista tapahtumaa, joiden onnistumisprosentti oli 48. Pohjanpalo voitti pelissä kaksi palloa ja menetti 14. Teemu Pukki voitti viisi palloa ja menetti 12.

Wales oli analysoinut Suomen heikkoudet ja hyökkäsi kohti Väisästä ja Niskasta, joka pelasi oudolla pelipaikalla. Kahdeksannella peliminuutilla Wales sai ensimmäisen maalipaikan Niskasen sijoittumisvirheen takia, ja Ojalan blokki katkoi avainsyötön. Walesin voittomaali tuli toisella jaksolla Väisäsen ja Niskasen sijoittumisvirheistä.

Tasapelikin olisi ollut maalipaikkojen valossa oikeutettu tulos, sillä joukkueiden maaliodotusarvot olivat 0,50-0,75.

Suomen pelisysteemi ja pelaajavalinnat ovat usein kompromissien summa. Kapteeni Tim Sparvia ei nykykunnossaan voi laittaa kaksin Glen Kamaran kanssa keskikentän keskelle suojelemaan puolustuslinjaa, ja toisaalta he ovat niin puolustusorientoituneita pelaajia, että tarvitsivat rinnalleen Joni Kaukon.

Huuhkajien pelin moottori on nykyään Glen Kamara, jolla oli peräti neljä minuuttia ja neljä sekuntia pallollista peliaikaa ja hän liikutti palloa yhteensä 1270 metriä ottelussa. Pallollisen pelin onnistumisprosentti oli 79.

Suomi kohtaa Kansojen liigassa seuraavaksi Dublinissa Irlannin, joka käyttää keskityksiä enemmän kuin Wales, joten Suomi jatkanee kolmella topparilla. Se olisi loogista, kun systeemi pitää saada toimimaan molempiin suuntiin.

Irlanti–Suomi sunnuntaina kello 19.00 Suomen aikaa. V Sport Jalkapallo HD -kanava ja verkossa ilmainen Viafree.fi näyttävät ottelun.