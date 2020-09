Seiväshyppääjä Wilma Murto on odottanut ennätysparannusta kohta viisi vuotta: ”Odotan, että ensi kaudella se menee”

Murto sanoo, että aiempina vuosina hänen on ollut vaikeampaa hyväksyä se, että ennätys ei parane.

Tampere.

Seiväshyppääjä Wilma Murto pystyi nappaamaan Ruotsi-ottelussa tilastomaaotteluun verrattuna yhden päänahan ja sijoittui Ruotsin Angelica Bengtssonin jälkeen toiseksi.

Murto ylitti 442 paremmalla pöytäkirjalla kuin kolmanneksi jääneellä Michaela Maijerilla. Bengtsson oli kisassa omaa luokkaansa tuloksella 473.

Ruotsi-ottelu oli Murrolle viimeinen kisa kaudella, joka katkesi lupaavan alun jälkeen hetkeksi polven tähystysleikkauksen takia. Murto oli sivussa heinäkuun, mutta palasi kilpailuihin Kalevan kisoissa, jossa voitti Suomen mestaruuden.

Alkukesästä 22-vuotias hyppääjä sivusi omaa ulkoratojen ennätystään 460 hypyllä, jota Murto kuvaa ”rääpäisyksi”. Kausi päättyy silti tilanteessa, jossa uran paras hyppy lähestyy viiden vuoden ikää: Murto hyppäsi sisäradoilla Suomen ennätyksen 471 tammikuussa 2016.

”Odotan, että ensi kaudella se menee. Sanoin alkukaudesta, että harmittaa paljon, jos se ei mene ja kyllähän minua nyt harmittaakin.”

Murto sanoo, että aiempina vuosina hänelle on ollut haastavampaa hyväksyä se, että ennätys ei parane.

”Nykyisin sitä ei niin paljon ajattele. Nyt keskittyy siihen hetkeen mikä on, ja niihin kortteihin, jotka ovat pelattavissa. On ihan sama onko viikon vai viisi vuotta vanha ennätys. Kiva se on mennä rikkomaan.”

Murto sanoo oppineensa vuosien varrella sulkemaan paremmin pois ulkopuolelta tulevan arvostelun siitä, että ennätys on jämähtänyt paikalleen. Hän sanoo, että ainoastaan lähimmän tukipiirin mielipiteillä on hänelle merkitystä.

”Se on tärkeintä, että ne ihmiset tietävät missä mennään, joiden puhelinnumero on pikavalinnassa. Pidän oman sisäpiirin pienenä, ja sen mielipiteet ovat tärkeitä. Muuten saavat mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, mutta ei se aina helppoa ole päästää sitä niin”, Murto sanoo.

Murto on puhunut julkisesti myös ulkonäköpaineista ja ulkonäköön liittyvistä kommenteista. Hän sanoo vetävänsä sosiaalisen median kanavissaan tiukkaa linjaa ja poistavansa negatiivisia kommentteja.

”En halua nähdä niitä itse enkä halua, että muut lukevat sellaisia juttuja. Jos näen, että jostain muusta sanotaan negatiivisesti, mietin että mitenköhän minusta itsestäni sanotaan, jos tuostakin sanotaan noin. Sellaista siivoamista teen, mutta ei se onneksi ole jokapäiväistä eikä jokaviikkoista.”

Ruotsi-ottelun jälkeen Murto aikoo pitää noin kolmen viikon mittaisen loman. Sen jälkeen alkaa valmistautuminen ensi kauteen. Sen osalta Murto on luottavainen.

”Jos pystytään vähänkin tekemään samaa kuin tehtiin keväällä, asiat ovat aika hyvin.”