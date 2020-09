Miesten maaottelun voitto ratkesi vasta päätöslajissa.

Draaman kaaren uupumisesta ei Ruotsi-ottelun aikataulun järjestäjiä voi syyttää. Miesten päätöslajina ollut 800 metriä päästiin aloittamaan Suomen pisteen johdossa. Ratinan stadion Tampereella pääsi jännittämään ottelun ratkeamista viimeiseen hetkeen asti.

Ruotsi kampesi itsensä edelle, kun Joonas Rinne oli kolmas, Benjamin Lee neljäs ja Santtu Heikkinen kuudes. Kokonaiskilpailun pisteet 206–201 olivat ennakoitua tiukemmat. Naisissa ero maiden välillä oli odotetun suuri. Ruotsi vei ottelun pistein 221–186.

Tampereella päätettiin yleisurheilukausi monen kotimaisen huipun osalta. Kausi jää erikoisuudessaan historiaan koronaviruksen takia, mutta oli samalla osoitus yleisurheiluväen venymiskyvystä.

Kun yleisörajoitukset astuivat voimaan ja matkustaminen oli vaikeaa, Suomessa pystyttiin järjestämään urheilijoille kohtuullinen määrä kansallisia kilpailuita. Kiitollisuus siitä kuului monista Ratinassa lausutuista kommenteista pitkin viikonloppua. Paavo Nurmen kisoihin Turkuun saatiin mukaan hyvä kattaus kansainvälisiä vieraita.

Ruotsalaisten lennättäminen Tampereelle oli valtava operaatio. Kriittiset äänensävyt ovat ymmärrettäviä koronavirustilanteen takia, mutta urheilijalle kisojen järjestäminen tarjosi mahdollisuuden sopivan tasoiseen kansainväliseen mittelöön.

”Jos kysytään mitä olisin tehnyt toisin, ehkä tämän sunnuntain aikataulun olisi voinut miettiä uudelleen sen jälkeen, kun selvisi, että ruotsalaiset fanit eivät pääse tänne. Ajankohta oli tehty heille, jotta he ehtivät iltalaivaan. Nyt tehtiin hyvinkin lyhyeksi ruotsalaisten palautumisaika Arlandan lentokenttähotelliin, etenkin niille, jotka lensivät molempina päivinä”, sanoi Ruotsi-ottelun pääsihteeri Elisa Hakanen.

Hakasen mukaan päivämatkavaihtoehto valikoitui nopeasti ainoaksi vaihtoehdoksi saada Ruotsi-ottelu järjestettyä. Aivan alkuvaiheessa keskusteluissa oli myös vaihtoehto, jossa ruotsalaiset olisivat majoittuneet vain heidän käytössään olevassa hotellissa.

Hakanen sanoi, että tavanomaisesti Ruotsi-ottelun kaltaista tapahtumaa järjestetään vuosia. Nyt varmuus järjestämisestä saatiin 1,5 viikkoa sitten. Myös yleisurheilun vahva talkookulttuuri nosti Tampereella päätään.

”Meillä oli maanantaina vapaaehtoiset täynnä, 350 ihmistä tulossa tekemään työtä yhteisen hyvän eteen. Urheiluseurat pyörivät ilman palkallisia, mutta ne eivät kyllä pyöri ilman vapaaehtoisia”, Hakanen sanoi.

Yleisön tärkeydestä urheilutapahtuman kannalta poikkeuksellisissa oloissa käyty maaottelu antoi hyvän muistutuksen, kun sitä vertaa kahden aiemman vuoden maaotteluihin.

Vuonna 2018 Topi Raitanen ratkaisi maaottelun Ratinan iltavalaistuksessa täyden katsomon hurratessa. Vuosi sitten Tukholmassa Ruotsin seiväshirmu Armand Duplantis esitteli show-miehen elkeitään pimenevässä illassa. Duplantis ylitti avauspäivän päätteeksi kuusi metriä katsojien seuratessa loppuun asti hievahtamatta paikoillaan ja eläessä mukana.

Vaikka paikallaolijat tänäkin vuonna parhaansa mukaan kannustivat, joukkohurmos vaatii isolle stadionille yleisömassoja.

Tämän vuoden Ruotsi-ottelun urheilutarinoista moni nähtiin kärjen takana. Esimerkiksi Senja Mäkitörmä työnsi ensimmäisenä suomalaisnaisena 21 vuoteen yli 17 metrin kaaren. Korkeuspaikalla Ratinassa nähtiin pian 16 vuotta täyttävä Melwin Lycke Holm, jonka uran kehittyminen kohti aikuisvuosia on yksi pohjoismaisen yleisurheilun lähivuosien suuria tarinoita.

Yhdelle urheilutarinalle laitettiin myös päätepiste. Kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen heitti 12. kertaa urallaan Ruotsi-ottelussa ystäväpiirinsä kannustaessa kiekkoringin vieressä.

Kenties juuri Kämäräinen osaa parhaiten paketoida sen, mistä Ruotsi-ottelussa on urheilijan näkökulmasta kyse.

”Ruotsi-ottelulla on maine, jonka myötä odotus lähtee nousemaan jo juniorina. Tottakai se on nyt erilainen kuin ensimmäisinä vuosina. Mutta se on aina myös kansainvälistä kokemusta urheilijalle. Lisäksi siinä on joukkue-elementti. Olen varmaan itse pohjimmiltani joukkueurheilija. On ollut kivaa, kun täällä on päässyt tsemppaamaan muita ja yhdessä tekemään.”

Kolme poimintaa: Kristian Pulli aikoo jatkaa kauttaan vielä Sveitsissä

1 Maaottelussa oli tänä vuonna mukana myös ottelijoita, jotka kilpailivat pituudessa, kuulassa ja juoksumatkalla, joka naisilla oli 200 metriä ja miehillä 400 metriä. Suomi voitti ottelukisan pistein 24-19. Naisissa paras oli Suomen Saga Vanninen 2 443 pisteellä ja miehissä Ruotsin Fredrik Samuelsson 2 310 pisteellä.

2 Miesten pituushypyn Ruotsi-ottelussa tuloksella 786 voittanut Kristian Pulli aikoo jatkaa kauttaan vielä Sveitsissä. Alkukaudesta Suomen ennätyksen hypännyt Pulli aikoo lähteä maanantaina Sveitsiin ja kilpailla 15. syyskuuta. Pulli yrittää saada vielä yhden kuntopiikin rakennettua.

Kristian Pulli oli ykkönen pituushypyssä.­

3 Kristian Pullin lisäksi Suomen lajivoittajia sunnuntaina olivat miehissä Samuel Purola 200 metrillä ja Toni Kuusela keihäänheitossa. Naisissa lajivoittoihin ylsivät Lotta Kemppinen 200 metrillä, Nooralotta Neziri pika-aidoissa, Salla Sipponen kiekonheitossa ja Sara Kuivisto 800 metrillä.