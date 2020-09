Suomalaiset keihäsasiantuntijat kertovat, miten Johannes Vetter kykeni yli 97 metrin jättikaareen – vihjaavat, että Zeleznyn ME olisi mennyt rikki Suomessa

Saksalainen Vetter heitti vain 72 sentin päähän maailmanennätyksestä.

Saksan Johannes Vetter muutti sunnuntaina keihäänheittoväen kuiskuttelut äänekkäiksi riemunkiljahduksiksi. Vetter, 27, ravisteli koko yleisurheilumaailmaa heittämällä sunnuntaina kautta aikain toiseksi pisimmän keihäskaaren 97,76.

Lajiväki on arvellut jo tovin, että Vetterillä voisi olla ainoana heittäjänä maailmassa potentiaalia hätyytellä tšekki Jan Zeleznyn modernin keihäsmallin maailmanennätystä 98,48.

Siksi Suomen urheiluliiton lajivalmentaja Petteri Piironen ja entinen olympianelonen Tero Järvenpää eivät yllättyneet, kun heidän puhelimensa alkoi laulaa sunnuntai-iltana.

”Huikea heitto, oikealle miehelle. Häneltä sitä pommia on odotettu, jos joltakulta. Hänen kroppansa soveltuu elastisuudeltaan ja joustavuudeltaan täydellisesti keihäänheittoon, mikä on mahdollistanut tuollaisen hirvittävän maksimivoiman kapasiteetin rakentamisen. Ja hänen tekniikkansa tukee erittäin hyvin näitä ominaisuuksia. Näistä kolmesta asiasta tuollainen jälki koostuu”, Piironen avasi Vetterin loistokkuutta.

”En ole yllättynyt tästä, koska kun hän oli viimeksi terve pari–kolme vuotta sitten, niin näin Etelä-Afrikassa, kun hän heitti ysikymppisiä solkenaan treeneissä. Näin sen potentiaalin läheltä.”

Järvenpää tavoitettiin maata kitkemästä, mutta hän oli ehtinyt nähdä heitosta videon sekä pysäytyskuvan.

”Erittäin onnistunut suoritus. Siinä oli käsittämättömän hyvä tukijalan käyttö”, Järvenpää ylisti.

”Ei tämä yllättänyt. Lajipiireissä on kuhistu, että hän voi hätyytellä maailmanennätystä. Ketään muuta ei voi nostaa ihan sille potentiaalin tasolle. Matkan varrella sellainen potentiaali oli Tero Pitkämäellä ja Breaux Greerillä. Ehkä Parviaisen Akilla. Siinäpä ne uuden mallin heittäjät.

Vetter oli jo ennen sunnuntaita maailmanlistan kautta aikain kakkosheittäjä tuloksella 94,44, mutta hän oli kuitenkin yli viiden metrin päässä Zeleznyn ME:stä. Jättikaari syntyi Puolan Chorzowissa pidetyssä yleisurheilun Continental Tourin kilpailussa. Vetter oli heittänyt samaisessa kaupungissa 90,86 kaksi viikkoa aikaisemmin.

Edes suurmestari Zelezny ei heittänyt urallaan kuin kerran Vetterin rykäisyä pidemmälle.

Maailmanennätys on nyt todella vaarassa, Piironen ja Järvenpää uskovat. He näkevät, että ME voisi mennä rikki vastaavalla heitolla Suomessa.

”Nyt oli kyse stadionista, ei avoimesta kentästä, missä yleensä megaheitot heitetään. Kaikki elementit ovat olemassa.”

”Vetterin heittojen profiili on vielä sellainen, kun hän saa niin järjettömän voiman tukijalalla tuotettua ja heittojen kaaret ovat korkeita muihin verrattuna, niin siihen avomaa ja hyvä myötätuuli, niin se on siinä. Kuortaneen kenttä ja hyvä takatuuli”, Järvenpää heitti.

”Jos tämä heitto olisi heitetty avoimella kentällä sopivassa myötätuulessa, olisi ollut pomminvarmasti maailmanennätys. Samanlainen vire kun sattuisi Kuortaneella, ei voisi tietää, mihin keppi lentäisi”, Piironen arveli.

188-senttinen ja 105-kiloinen voimanpesä oli tätä ennen uransa vakuuttavimmassa kunnossa vuonna 2017, kun Vetter heitti kolmesti yli 91 metrin ja voitti Lontoossa MM-kultaa.

Tämän jälkeen Vetteriä vaivasivat vuosia erilaiset jalkavaivat. Nyt hän on terve.