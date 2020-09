US Openissa saadaan uusi mestari ja ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt voittaja

Suuren tennismuutoksen olisi voinut kuvitella tapahtuvan vähemmän dramaattisissa merkeissä.

Miesten ammattilaistenniksessä on odotettu uutta nuorta grand slam -voittajaa vuosia, mutta aika on käynyt pitkäksi.

Nyt saadaan uusi grand slam -mestari, kun Serbian Novak Djoković pelasi itsensä ulos turnauksesta yhdellä turhalla ja vaarallisella lyönnillä. Jo ennen US Openia oli varmaa, että voittaja vaihtuu, kun Rafael Nadal ei asettunut puolustamaan titteliään.

Djoković, 33, hylättiin Espanjan Pablo Carreno Bustaan vastaan pelatun ottelun ensimmäisessä erässä tilanteessa 6-5 Carreno Bustalle. Espanjalainen oli hetkeä aikaisemmin murtanut Djokovićin syötön, vaikka serbillä oli kolme peräkkäistä eräpalloa Carreno Bustan edellisessä syöttövuorossa.

Pitkin ensimmäistä erää Djoković syötti lähes virheettömästi, mutta 5-5-tilanteessa hän pyysi lääkintäaikalisän hoidattaakseen vasenta olkapäätään.

Tauon jälkeen Djokovic´syötti, kunnes räjähti.

Djoković löi pallon selkänsä taakse lähtiessään puoltenvaihtoon ja pallo osui linjatuomaria kurkkuun. Hylkäys. Serbin turnaus päättyi siihen.

Lyönti kertoi turhautumisesta, mutta se ei lähtenyt syvän raivon vallassa. Siinä oli yhtä paljon epäonnea kuin tarpeetonta voimaa.

Miesten tennis saa historiansa ensimmäisen 1990-luvulla syntyneen grand slam -voittajan. Yksinkertaista, kun mukana ei ole enää yhtään 80-luvulla syntynyttä.

Voittajatilastoon tulee näin ollen myös uusi nimi. Pitää mennä vuoteen 2014, kun Kroatian Marin Čilić valtasi US Openin viisikon Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray ja Stan Wawrinka ulkopuolelta.

Oli arvattavaa, että kronavirustauon aikana tapahtuisi muutoksia tenniksen maailman kärjessä, mutta tätä tuskin kukaan toivoi.

Jos jokin poikkeuksellinen yllätys piti tapahtua, on New York siihen sopivin paikka. Juuri Billie Jean Kingin tenniskeskuksessa Djokovićillä on ollut kaikkein hankalinta. Hän on usein koetellut erilaisilla tempauksillaan erotuomarien sietokykyä. On pelin viivyttämistä, tahallista hidastelua, ylimääräisiä taukoja, venytettyjä vessakäyntejä.

Djoković on maailman ykköspelaajan asemastaan huolimatta jäänyt vähän jälkeen kaksikosta Federer-Nadal. US Openissa olisi ollut hyvä tilaisuus ajaa eroa kiinni grand slam -voittojen määrässä.

Uusi mestari, kuka hän lopulta onkaan, muistetaan ikuisesti kornavirusvuodesta ja ehdottomasti myös Djokovićin hylkäyksestä.