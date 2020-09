Uutuuskirja niputtaa yhteen Tammisen seitsemän vuosikymmentä jääkiekon parissa.

Juhani Tamminen (vas.) esitteli uutta kirjaansa Teemu Nurmen kanssa, joka on toimittanut teoksen.­

Jääkiekkovalmentaja ja yrityskouluttaja Juhani Tamminen täytti 70 vuotta toukokuussa, mutta vielä riittää paloa valmennustöihin.

Tamminen kirjoittaa uudessa omakustannekirjassaan Tami – My life, että jopa aivan näinä hetkinä voisi tulla vahvistus hänen siirtymisestään Japaniin.

”Nimeni on Japanissa laajalti tunnettu, kontaktini sinne ovat hyvät ja näin ollen olen varma siitä, että valmennan vielä urallani Japanissa ja mieluiten tietysti A-maajoukkuetta”, Tamminen kertoo kirjassaan, jonka on toimittanut Teemu Nurmi.

Tamminen kertoi kirjansa julkistustilaisuudessa, että valmennustarjouksia tulee tasaiseen tahtiin.

”Pystyn valmentamaan viidellä kuudella kielellä. Viime viikolla puhuttiin Ranskan liigaan. Sanoin, että ystävät rakkaat, ottakaa joku toinen, mä en tuolla rahalla tule ja heitä sataa koulutuskeikkaa menemään”, Tamminen kertoi.

Kiekkovalmentaminen on yhä enemmän muuttunut yrityskouluttamiseksi. Sillä rintamalla Tamminen on kiertänyt maata väsymättömästi. Vain koronavirusepidemia on tehnyt katkoksen.

Tamminen uskoo vielä omaan valmennusuraansa ja vakuuttaa, ettei ”coachaaminen” ole ikäriippuvaista.

”Tarvitaan johtajuutta ja muutakin.”

Tamminen ei halua puhua ikääntyvien valmentajien arvostamisesta vaan kääntää asian toisin päin.

”Käyttäisin toista termiä. Pelätään ottaa vanhempia valmentaja. Se vaatii rohkeutta ja visionääriä.”

Kirja käy läpi Tammisen kieltämättä pitkää uraa jääkiekon parissa. Ensin pelaaminen oli keskiössä, ja oikeastaan heti peliuran päätyttyä hän siirtyi valmentajaksi, osin jopa yhtä aikaa.

Varsinkin Japanin Kokudu Keikadussa Tamminen pelasi ja valmensi yhtä aikaa vuosina 1982–1984.

Tammisen pitkään uraan mahtuu hienoja hetkiä mutta myös vastoinkäymisiä.

Vaasan Sportin valmentajana Tamminen kohtasi kovemmat voimat kuin jaksoi kantaa.

Tamminen kertoo kirjassaan, että piti itseään rasituksen ja palautumisen välisen suhteen hallitsijana.

”Tiesin kapasiteettini, fyysisen ja henkisen kovuuden, mutta nyt kaiken rasituksen jälkeen tuli liian kova vastustaja nimeltään ’burnout’”, hän kertoo.

”En ollut koskaan kuvitellut, että minuun voisi iskeä työuupumus. Rasitus kasvoi niin kovaksi, että minun oli vastoin perusluonnettani ensi kertaa elämässäni jätettävä leikki kesken.”

Tamminen – My life käy nimensä mukaisesti läpi kiekkovaikuttajan elämää, peliuraa ja muuta. Osa tarinoista on tuttuja Tammisen aikaisemmista kirjoista ja paljon hänen uraansa seuranneille.

Tammisella on kova luotto uuden kirjansa myyntiin ja vetävyyteen. Tavoite on yhteensä 10 000 myytyä kappaletta kirjakaupoissa ja koulutustilaisuuksissa.

”Jos näette, että ajan uudella Jaguarilla, sitten se on myynyt hyvin”, Tamminen kevensi julkistustilaisuudessa.