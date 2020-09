Yleisurheilu

Kaksi viikkoa sitten Warholm juoksi 400 metrin aidoissa Euroopan ennätyksen ja jäi vain yhdeksän sadasosasekunnin päähän ME:stä. ”Koronan takia ei ole tarvinnut tavoitella arvokisamitaleita.”

Karsten Warholm jäi kaksi viikkoa sitten Tukholmassa vain yhdeksän sekunnin sadasosan päähän 400 metrin aitojen maailmanennätyksestä.

Tiistai-iltana Ostravassa norjalaisesta voi hyvinkin tulla ME-juoksija ja amerikkalaisen Kevin Youngin ajan 46,78 ajan alittaja. Young juoksi ME:n Barcelonan olympialaisissa vuonna 1992.

Kovan juoksukuntonsa yhdeksi syyksi Warholm nimeää yllättäen koronaviruksen.

”Korona on ollut kuin ’lahja’. Nyt kun meidän ei ole tarvinnut olla huolissamme menetetyistä arvokisamitaleista, olemme voineet harjoitella kunnolla ja kehittää tuloksiamme”, Warholm sanoi Ostravan Kultainen piikkari -kisan lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Ilman koronaviruksen tuomia peruutuksia Warholm olisi tänä kesänä jahdannut kahta kultamitalia, ensin heinäkuussa olympialaisissa Tokiossa ja sitten EM-kisoissa elokuun lopulla Pariisissa.

”Nyt kun ei ole arvokisoja, voin harjoitella pitempää ja kovempaa. Ei tarvitse miettiä mitaleita, voi keskittyä koviin aikoihin ja ennätyksiin”, Warholm sanoi.

Norjalainen sanoi, ettei hän ole enää jaksanut murehtia peruuntuneita kesän arvokisoja.

”Olisi ollut kiva juosta olympialaisissa ja EM-kisoissa. Pitää löytää muuta ajateltavaa.”

Tiistaina Warholm aikoo juosta normaaliin tapaansa, kovaa.

”Kaikki puhuvat maailmanennätyksestä. En voi luvata muuta kuin sen, että juoksen niin hyvin kuin pystyn”, sanoi Warholm, joka juoksi Tukholmassa maailman kaikkien aitojen toiseksi kovimman ajan ja Euroopan ennätyksen, vaikka kompuroi viimeisellä aidalla.

”Näin juuri, kuinka myös Young osui ennätysjuoksussaan viimeiseen aitaan. Ajattelin, että teen samoin, mutten onnistunut yhtä hyvin”, Warholm nauroi.

Warholm voitti 400 metrin aidoissa maailmanmestaruuden vuosina 2017 ja 2019.

Samoin kuin Tukholmassa Warholm juoksee Ostravassa ulkoradalla kahdeksan. Warholmin toiveen mukaisesti hän saa keskittyä vain juoksuun, ei vastustajiin.

”En tiedä, onko se suosikkiratani, mutta tykkään juosta ulkoradalla.”

Ostravaan Warholm lensi yksityiskoneella.

”Se on mukava tapa matkustaa.”

Ostravan kisan järjestäjille oli tapana lennättää jamaikalainen pikajuoksija Usain Bolt Tšekkiin samalla tavalla.

”Oho, sittenhän minulla on suuret saappaat täytettävänä. Ei mitään paineita, ei, ei, ei”, Warholm sanoi.

Ostravassa on luvassa myös hyvätasoinen miesten kuulakisa. Yhdysvaltalainen Ryan Crouser on työntänyt tänä kesänä ennätyksensä 22 metriä ja 91 senttiä. Hän on jäänyt Randy Barnesin ME:stä vain 21 senttimetriä.

Kahdessa edellisessä kisassaan Crouser työnsi 11 kertaa yli 22 metrin.

C More näyttää Ostravan Kultainen piikkari -kisat tiistaina kello 18.45 alkaen.