Hector Bellerin aikoo auttaa Forest Green Roversia markkinoinnissa ja verkostoitumisessa.

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Arsenalin espanjalainen puolustaja Hector Bellerin on ostanut osuuden Forest Green Rovers -seurasta, kertoo The Athletic.

Maailman vihreimmäksi jalkapalloseuraksi tunnustettu Forest Green Rovers Nailsworthista pelaa Englannin neljännellä sarjatasolla eli kakkosliigassa.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa nimesi Forest Green Roversin maailman vihreimmäksi seuraksi. Vuonna 2015 seurasta tuli maailman ensimmäinen vegaaninen jalkapalloseura. Otteluissa myydään kannattajille ja tarjotaan pelaajille vain kasvisruokaa. YK on lisäksi tunnustanut seuran maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi jalkapalloseuraksi.

”Dale [Vince, Forest Green Roversin puheenjohtaja] on mullistanut tämän seuran. He ovat vegaanisia, ekomyönteisiä, heillä on hiilineutraali jalanjälki. He ovat selkeä esimerkki, miten nykyisin pitää pyörittää jalkapallojoukkuetta, joten halusin olla mukana ja tarjota apuani, miten ikinä pystynkään”, Bellerin, myös vegaanina tunnettu, kertoi The Athleticille.

Bellerin on varmistanut Englannin jalkapalloliitolta, että hänen osakeosuutensa on sääntöjen mukainen eli riittävän pieni, jotta mahdolliset eturistiriidat eivät toteudu.

Bellerin sanoo, että hän ei välittömästi liity seuran päivittäiseen toimintaan, mutta hän aikoo tehdä seuran kanssa yhteistyötä tulevina vuosina etenkin suhdetoiminnassa, markkinoinnissa ja verkostojen luomisessa.

”Seurasta tulee suurempi ja suurempi. Kuvitelkaa, jos he pelaavat joskus Mestaruussarjassa [toiseksi korkein sarjataso] tai jotain.”

25-vuotias Bellerin on tehnyt myös muita ympäristötekoja. Kun Valioliiga palasi koronatauon jälkeen, hän lupasi istuttaa 3 000 puuta jokaisesta Arsenalin loppukauden voitosta. Mukaan tempaukseen tuli myös Bellerinin faneja, ja lopulta Amazonin sademetsään istutettiin 50 000 puuta.

Oikeana laitapuolustajana tai laitalinkkinä pelaavan Bellerinin jalkapallo-ottelut jatkuvat ensi lauantaina, jolloin Arsenal kohtaa Fulhamin vieraskentällä Valioliigan sarja-avauksessa.