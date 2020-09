Jokerien keskiviikkoinen KHL:n kotiavaus Neftehimikiä vastaan jäi tiedotustilaisuudessa sivuseikaksi.

Valko-Venäjä nousi pinnalle, kun Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki vastasi median kysymyksiin joukkueen kotiavauksen kynnyksellä.

Jokerit kohtaa Neftehimik Nižnekamskin keskiviikkona, mutta ottelu jäi ohueen marginaaliin. Peruuntunut Minskin-matka nousi esiin, samoin Valko-Venäjä ja valmentajan suhde meneillään olevaan kriisiin.

”Se oli poikkeuksellinen viikko, mutta joukkue selviytyi siitä hyvin”, Marjamäki sanoi Zoom-yhteydellä luodussa haastattelussa.

Koronavirusepidemia on siirtänyt myös urheilijat ja valmentajat etäyhteyksien päähän.

Jokerit oli valmistautumassa viime torstain otteluun Minskissä, kun peruutus tuli viime hetkellä ennen lentokentälle lähtöä.

”Hirveästi ei jaksaisi palata enää siihen. Kaikki olivat lähdössä viisi minuuttia ennen, kunnes päätös tuli. Pidettiin alivoimapalaveria, ja osa istui jo bussissa. Sitten tuli päätös seuran puolelta, että on oltu KHL:ään yhteydessä ja peli on siirretty.”

Joitakin tunteja myöhemmin ottelun tulos kirjattiin 0–5-tappioksi, vaikka aluksi Jokereissa luultiin, että peli siirrettäisiin.

”Meidän tehtävä on valmistautua, minne mennään, mutta kuten sanottua, turvallisuussyistä lopullinen päätös tehtiin. Turvallisuus on kaikkein tärkein asia. Tämä on vain jääkiekkoa.”

Yhtä aikaa Valko-Venäjän tilanteen kanssa Jokereita painoi epävarmuus, missä joukkue voisi pelata kotiottelunsa. Olisiko mahdollista järjestää pelit Hartwall-areenassa vai täytyisikö mennä Pietariin pelaamaan myös kotiottelut?

”Kun saatiin tieto, että voidaan pelata kotona, kaikki olivat hymy korvissa. Ollaan tosi iloisia, että päästään aloittamaan kotona ja saadaan pelata Helsingissä kotiyleisön edessä.”

”Se on hirveä ero verrattuna muualla pelaamiseen.”

Marjamäki joutui palaamaan Valko-Venäjään ja jopa siitä annettuun lausuntoon lähes kolme viikkoa sitten. Silloin Marjamäki sanoi MTV:lle, ettei ole paljon korvaa lotkauttanut Valko-Venäjän suuntaan.

Kysymys tuli Marjamäen eteen pari päivää ennen Jokerien ensimmäistä harjoituspeliä Mikkelin Jukureita vastaan.

”Hyvä, että otetaan asioihin kantaa ja pitää ottaa. Tietyllä tavalla kyllä tässä aika paljon vaaditaan valmentajilta ja pelaajilta. Jokaiseen pitäisi olla joku mielipide”, Marjamäki sanoi lisäsi, ettei hänen kompetenssinsa riitä poliittisiin kysymyksiin.

”Kuitenkin itsellä tärkein tehtävä on valmentaminen ja se, että joukkue voi hyvin. Ja me pelaamme laadukkaasti ja harjoittelemme laadukkaasti.”

Ensimmäisistä Valko-Venäjään liittyvistä kysymyksistä alkaa olla aikaa, ja kohta täyttyy viikko Minskin-matkan peruuntumisesta.

Onko mielipiteesi Valko-Venäjästä selkiytynyt, kun aikaa on kulunut?

”Toivottavasti rauha pysyy täällä maailmassa ja kohdellaan ihmisiä niin kuin ihmisiä pitää kohdella. Kaikki varmasti ymmärtävät sen peruslähtökohdan.”

”Se on tärkein viesti, jonka haluan itse sanoa. Elämä on ihmisen parasta aikaa, ja toivottavasti kaikkialla on sellainen ympäristö, jossa pystyy nauttimaan arjesta. Uskon kuitenkin positiiviseen ajatteluun ja iloon.”

”Silloin on helpompi viettää arkea.”

Pääsi Marjamäki sentään jääkiekonkin pariin. Joukkue vaihtui viime keväästä melko vähän, mutta isoimman loven jätti monivuotinen kapteeni Peter Regin. Keskushyökkääjä Petri Kontiolan visiitti Jokereissa jäi yhteen kauteen, mutta samalla päättyi myös Suomen pisin KHL-ura.

Tanskalaisedustus oheni puolustuspäässä, kun järkälepakki Oliver Lauridsen vaihtoi maisemaa.

Puolustaja Mikko Lehtonen ja laitahyökkääjä Eeli Tolvanen tulivat takaisin Jokereihin ainakin syyskaudeksi.

Lehtonen ei varsinaisesti ehtinyt edes poistua, vaikka tekikin viime kauden jälkeen sopimuksen NHL-seura Toronton kanssa. Tolvanen on yrittänyt jo pari kautta saada paikkaa Nashvillen NHL-miehistöstä.

Molemmat pelaavat Jokereissa marraskuulle, jolloin runkosarja alkaa taittua jälkimmäiselle puoliskolle.

”Sovittiin heidän kanssaan, että fokus on Jokereissa. He auttavat varmasti joukkuetta.”

Peruuntuneen Dinamo-ottelun jälkeen venäläinen media tuomitsi Jokerit joukkueeksi, joka ei kestä sarjan asettamia paineita.

Marjamäki jättää venäläisarviot omaan arvoonsa vaikka myöntää, että toinen kierros on ollut Jokerien päätepysäkki jokaisella loppuun pelatulla KHL-kaudella.

Viime kevään menestys jäi mittaamatta, kun pelit keskeytyivät koronaviruksen takia myös KHL:ssä.

”Ei noita kannata hirveästi miettiä. Se on toimittajan mielipide. Me tiedämme, mitä asioita tarvitsee parantaa, että olemme viimeisissä peleissä mukana ja taistelemassa Gagarin Cupista.”

Jokerit kohtaa Neftehimikin Hartwall-areenassa keskiviikkona kello 18.30. Viasat näyttää ottelun suorana.