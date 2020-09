Yleisurheilu

Urallaan kaksi olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta 800 metrillä voittanut Caster Semenya tavoitteli Sveitsin korkeimmassa oikeudessa CAS:n viimevuotisen päätöksen täyttä kumoamista.

Eteläafrikkalaisen keskimatkojen juoksijan Caster Semenyan valitus naisten yleisurheiluun tietyille juoksumatkoille asetetuista testosteronirajoista ei johtanut muutokseen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sveitsin korkein oikeus päätti tiistaina, että Urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n viimevuotinen päätös asettaa testosteronitasojen ylärajat naisten 400 metrin ja mailin (1 609 metriä) välisille matkoille jää voimaan.

Testosteronirajan ylittävät urheilijat pääsevät kyseisillä matkoilla jatkossakin lähtöviivalle vain, mikäli alentavat testosteroniarvojaan lääkityksellä.

Semenya on kieltäytynyt käyttämästä testosteronia alentavaa lääkitystä, minkä vuoksi hän ei ole päässyt kilpailemaan paraatimatkoillaan. Sen sijaan Semenya, 29, on osallistunut kilpailuihin sekä 200 metrillä että 3 000 metrillä, ja lisäksi hän on harjoitellut eteläafrikkalaisen jalkapallojoukkueen kanssa.

Urallaan kaksi olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta 800 metrillä voittanut Semenya haki Sveitsin korkeimmasta oikeudesta CAS:n päätöksen täyttä kumoamista.

”Olen nainen ja maailmanluokan urheilija. Kansainvälinen yleisurheiluliitto ei voi lääkitä minua tai estää minua olemasta se, kuka olen”, Semenya sanoi lausunnossaan viime vuoden toukokuussa.

Nyt Semenya kommentoi olevansa pettynyt Sveitsin korkeimman oikeuden ratkaisuun.

”Naispuolisten urheilijoiden syrjiminen tai terveytemme vaarantaminen luonnollisten ominaisuuksiemme vuoksi jättää World Athleticsin historian väärälle puolelle”, Semenya sanoi Reutersin mukaan.