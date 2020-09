Yleisurheilu

Armand Duplantis muutti keväällä Uppsalaan ja nyt hän kokeili alueen perinneruokaa hapansilakkaa.

Ruotsin kirkkain yleisurheilutähti, ruotsalais-yhdysvaltalainen Armand Duplantis, 20, on päässyt yhden askelen lähemmäksi aitoa ruotsalaisuutta. Hän söi, tai ainakin maistoi, hapansilakkaa.

Duplantis muutti viime toukokuussa Uppsalaan ja aloitti opiskelemaan ruotsinkieltä. Viime perjantaina Brysselin Timanttiliigan osakilpailun jälkeen Duplantis kokoontui perheineen aidolle ruotsalaisaterialle, jossa syötiin säilykepurkista esiin kaivettua hapansilakkaa, kertoo Expressen.

Hapansilakkaa säilytetään metallipurkissa, koska sen haju on, niin, sanoin kuvaamaton. Hapansilakka on käynyttä silakkaa suolavesiliuoksessa, ja se on Ruotsin Pohjanlahden rannikon perinneruoka eli Uppsalassa hyvinkin tuttua.

Duplantisin isä ja valmentaja Greg Duplantis julkaisi Instagramissa videon ateriahetkestä. Tekstinä oli: ”Se on niin ällöttävää.”

Expressen kysyi Greg Duplantisilta, miten he olivat päätyneet hapansilakan syömiseen.

”Juhlimme Antoinen, Armandin isoveljen, syntymäpäivää ja Helenan [Armand Duplantisin äti] vanhemmat olivat täällä [Brysselissä]. Luulen idean tulleen Helenalta. Hän halusi meidän maistavan sitä, sillä hänen äitinsä todella pitää siitä.”

Greg Duplantis kertoo, että hän on tottunut syömään kaikenlaisia mereneläviä, mutta mottona on ollut ”älä syö mitään, mikä haisee”.

”Ja tämä haisee todella pahasti. Useita vuosia sitten olin juhlissa Avestassa, jossa tarjottiin hapansilakkaa. Yritin silloin, mutta en pystynyt. Nyt lupasin kokeilla.”

Greg Duplantis lupasi myös, että enää toista kertaa kilpailun jälkeen ei syödä hapansilakkaa.

”Tämä oli luultavasti viimeinen kerta, kun söin sitä. Kunpa voisi sanoa pitäneeni siitä, mutta se ei olisi totta. En usko Mondonkaan [Armand Duplantisin lempinimi] syövän sitä uudestaan”, Greg Duplantis nauroi Expressenin haastattelussa.

Kovassa hyppyvireessä oleva Armand Duplantis kilpailee seuraavan kerran suununtaina Berliinissä, jossa hän voitti EM-kultaa vuonna 2018. Duplantis tavoittelee jälleen Sergei Bubkan ulkoratojen ennätystä 615.

”Jos tuuli on vähänkin suotuisa, se voi mennä. Joskus Berliinissä tuuli on hankala”, Greg Duplantis sanoo.