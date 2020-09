Jari Litmanen pelasi FC Barcelonassa syksystä 1999 tammikuuhun 2001 ja teki sinä aikana neljä maalia.

Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilijan Jari Litmasen ura ei noussut uudelle tasolle FC Barcelonassa, johon hän siirtyi syksyllä 1999. FC Barcelona ei kuitenkaan ole unohtanut suomalaista ”kuningasta”, sillä seura valitsi Litmasen maalin Real Socieadad -ottelussa ”päivän maaliksi”.

Maali ei kuitenkaan kerää kommenteissa kovinkaan suurta ihastusta. Syynä ei ole itse maali eikä Litmanen vaan se, että kannattajat odottavat seuralta nyt ihan jotain muuta.

”Hankkikaa toppareita.”

”Ketään ei kiinnosta, hankkikaa puolustajia.”

”Nostalgia riittää, hankkikaa puolustajia.”

Tällaisia kommentteja on useita. Nyt kun Lionel Messi -saaga on toistaiseksi ohi, kannattajat kaipaavat puolustuslinjaan muutoksia. Monella on yhä takaraivossa 2–8-tappio Bayern Münchenille Mestarien liigan puolivälierässä.

Toki muutama myönteinenkin kommentti löytyy, Litmasta sanotaan muun muassa aliarvostetuksi pelaajaksi.

Suomalaiskommentoijilta on lyhyet ja ytimekkäät kommentit: ”Torille.”