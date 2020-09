Hamilton ajoi Monzassa kohti kauden seitsemättä voittoaan, mutta sai rangaistuksen tultuaan renkaanvaihtoon hetkeä aiemmin suljetulle varikolle.

Lewis Hamilton ajoi renkaanvaihtoon suljetulle varikolle ja sai kymmenen sekunnin stop and go -rangaistuksen.­

Formula ykkösten mahtitallin Mercedeksen insinööri Andrew Shovlin kertoi keskiviikkona, ettei Lewis Hamiltonin pitäisi syyttää itseään viime kisan virheestään.

”Tiimi ottaa siitä vastuun. Otamme käyttöön järjestelmiä, joiden avulla voimme varmistaa, ettemme tee tätä enää toiste”, Shovlin sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kuljettajien MM-sarjaa johtava Hamilton ajoi sunnuntaina Monzassa kohti kauden seitsemättä voittoaan ennen kuin Haas-kuski Kevin Magnussenin ulosajo sekoitti pakan.

Magnussenin auto jäi radanvarteen lähelle varikon sisääntuloa. Radalle tuli turva-auto ja varikkosuora suljettiin, jotta auto pystyttäisiin siirtämään radalta turvallisesti.

Hamilton ajoi varikolle kisan johtopaikalta, mutta varikkosuora oli jo ehditty sulkea.

Seitsemättä maailmanmestaruutta tavoitteleva Hamilton selitti kisan jälkeen toimittajille, ettei havainnut varoitusvaloja ja otti tilanteen omaan piikkiinsä.

”Hän [Hamilton] haluaa aina parantaa ja otti luultavasti siksi syyt niskoilleen, mutta meidän on todella otettava tämä harteillemme”, Shovlin sanoi.

Hamilton ja toinen renkaanvaihtoon väärään aikaan tullut kuski eli Alfa Romeon Antonio Giovinazzi saivat kymmenen sekunnin stop and go -rangaistuksen.

Hamilton sijoittui lopulta seitsemänneksi.

Mercedeksen strateginen päällikkö James Vowles kertoi varikon sulkupäätöksen tulleen 11 sekuntia sen jälkeen kun turva-auto tuli radalle.

Hamilton kurvasi varikolle kymmenen sekuntia myöhemmin. Varikon sulkemisviestin havaitsemiseen oli vain sekunteja ennen kuin oli liian myöhäistä.

”Voimme kuulla muista tiimiradioista, että heillä kesti kymmenen sekuntia tilanteen havaitsemiseksi. Se oli ratkaisevaa.”

Myös Vowles lupasi tallin tekevän muutoksia ohjelmistoonsa, jotta kriittiset viestit havaitaan jatkossa nopeammin.

Autourheilun kuninkuusluokan MM-sarja jatkuu Italiassa myös tulevana viikonloppuna. Silloin ohjelmassa on Mugellossa ajettava Toscanan gp.

164 pistettä kerännyt Hamilton johtaa kuljettajien MM-sarjaa ennen suomalaista tallikaveriaan Valtteri Bottasta, jolla on 117 pistettä.

Valmistajien MM-sarjassa Mercedes on ylivoimaisella karkumatkalla. Se on 281 pisteellään yli sadan pinnan johdossa ennen Red Bullia, jolla on 158 pistettä.