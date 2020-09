Kevät 2020 syöpyi ihmisten mieliin eristäytymisen ja odotuksen aikana.

Jalkapalloilija Valtteri Moren, 29, muistaa hyvin, miten hän viikko toisensa jälkeen sai viestejä Belgiasta, että harjoitusten jatkuminen siirtyi viikolla eteenpäin.

Lopulta Waasland-Beverenin joukkueen harjoitukset jatkuivat vasta kesäkuussa, eikä Morenin tarvinnut palata enää seuraan, koska hänen sopimuksensa päättyi.

Koronapandemia teki jalkapallomaailmasta entistä epävarmemman, ja tässä tilanteessa sopimukset Veikkausliigassa ovat näyttäneet aiempaa houkuttelevilta.

Moren päätti lopulta elokuussa palata HJK:hon, josta hän lähti vuonna 2015 Belgiaan.

”Sekavan maailmantilanteen takia tuntui Suomi turvallisimmalta vaihtoehdolta”, Moren sanoo.

” ”Halusin päästä pelaamaan ja arkeen kiinni.”

Kaikki hänen syynsä Suomeen paluuseen kytkeytyivät koronapandemiaan.

”Halusin päästä pelaamaan ja arkeen kiinni. Korona siirsi siirtoaikaa Euroopassa, ja olisin voinut joutua odottamaan pitkään sopimustarjouksia. Vaikutti siltä, että monet seurat halusivat säästää rahaa”, Moren selittää.

Kolmas ja tärkein syy on se, että perheeseen on syntymässä ensimmäinen lapsi syyskuussa.

”Ehkä on helpompi suorittaa kaikki perheenlisäykseen liittyvät asiat täällä. Näin varmistan, että pääsen mukaan synnytykseen. Kun vauva syntyy, meillä on perhettä lähellä. Meidän ei tarvitse olla eristyksissä kolmistaan jossain Euroopan maassa.”

Morenin puoliso on vuosien ajan reissannut Suomen ja Belgian väliä.

”Hän on sairaanhoitaja ja teki Suomessa aina pitkiä työputkia ja tuli sitten pariksi–kolmeksi viikoksi Belgiaan luokseni ja palasi sitten Suomeen työleirille. Hänelle viime vuodet ovat olleet raskaita.”

Alun perin heillä oli ajatuksena, että Morenin ura jatkuisi ulkomailla. Sitten epävarmuus alkoi painaa vaakakupissa.

Moren mietti sitäkin, mitä tapahtuisi uralle, jos sarjat eivät jatkuisikaan syksyllä Euroopassa ja hän olisi ilman sopimusta.

”Tuntui hyvältä ratkaisulta päästä nopeasti arkeen kiinni ja pelaamaan pelejä.”

Moren on pelannut vasta neljässä ottelussa, mutta on nopeasti noussut Klubin ykköstopparipariin.

Ulkomailta palattuaan hän on yksi Veikkausliigan parhaista pelaajista, mutta samalla vaatimaton tähtipelaaja.

Kun Moren vuonna 2015 lähti HJK:sta, ei hän ollut tähti, vaikka olikin joukkueen avainpelaajia. Hän oli yksi monista HJK:n pelaajista, jotka lähtivät Eurooppa-liigaan vuonna 2014 päässeestä joukkueesta ulkomaille.

” ”Halusin päästä pelaamaan ja arkeen kiinni.”

Valtteri Moren (oik.) juhli maalintekijä Macoumba Kandjin (toinen oik.) kanssa HJK:n voittoa Kööpenhaminasta Töölön jalkapallostadionilla marraskuussa 2014.­

Kesällä 2015 Waasland-Beverenin kakkosvalmentaja oli seuraamassa HJK:n ottelua pelaaja-agentti Tuomas Talvitien seurassa.

Talvitie tiesi, että joukkue etsi topparia, joten hän vinkkasi Morenista. Talvitien mukaan valmentaja ihastui nopeasti Moreniin.

Moren pelasi lopulta viisi kautta belgialaisseurassa ja nousi viimeistä edeltävällä kaudella joukkueen kapteenistoon.

” ”Kaikenlaisia ongelmia oli enemmän tai vähemmän joka kaudella.”

Morenilla ei ollut yhtään ehjää kautta, mutta siitä huolimatta hän pelasi lähes 80 ottelua Belgian liigassa. Hän kertoo raivanneensa tiensä takaisin avauskokoonpanoon toistakymmentä kertaa erilaisten vaivojen ja vammojen jälkeen.

”Jos tietäisin, miksi niin kävi, olisin tehnyt jotain, enkä olisi ollut niin hajalla. Takareisissä oli pientä vammaa”, Moren kertaa.

”Kerran blokkasin vetoa, ja koko jalka vääntyi. Siinä meni pari–kolme kuukautta. Etureisi repesi kerran. Kaikenlaisia ongelmia oli enemmän tai vähemmän joka kaudella.”

Kaikkeen tapahtuneeseen nähden hän on tyytyväinen pelimäärään ja siihen, miten hän onnistui kerta toisensa palaamaan avauskokoonpanoon.

Joulukuussa 2017 Moren loukkaantui jälleen. Hän kaatui taklaustilanteessa kentän ulkopuolelle ja loukkasi selkänsä. Jotain outoa tapahtui toipilasjakson aikana.

”Painoni putosi sen jälkeen muutamissa päivissä viisi kiloa. Muistan, että yhtäkkiä minulla alkoi hirvittävä tarve virtsata koko ajan. Heräsin pari–kolme kertaa yössä vessaan. Tuli sellainen tunne kuin treenaisin kesän harjoituskaudella kuumassa. Kaupasta ostin vain vesimeloneja ja kuplavettä.”

Morenin puoliso kehotti häntä menemään verikokeisiin, kun oireet viittasivat diabetekseen. Tulosten tultua hän jäi sairaalaan viikoksi.

Lääkärit selittivät, mitä on tapahtunut ja miten diabeteksen kanssa toimittaisiin.

”Samalla selvisi, että minulla oli mononukleoosi. Itse olen järkeillyt niin, että ehkä se saattoi puhkaista ykköstyypin diabeteksen lopullisesti.”

Moren oli muutaman kuukauden sivussa joukkueen toiminnasta opetellessaan toimimaan diabeteksen kanssa.

Nyt sairaus on pysynyt kontrollissa. Hän on tottunut siihen, että diabeteksen hoitamiseen pitää varautua koko ajan ja lääkkeitä pitää kantaa mukana kylmäpussissa.

”En ole ikinä pyörtynyt. Lääkkeet painavat verensokeria alas. Minun pitää pistää jalkaan pitkävaikutteinen lääke, joka kestää vuorokauden. Jos syön hiilihydraatteja tai sokeria, pitää pistää mahaan nopeampivaikutteinen lääke, jonka vaikutus kestää muutaman tunnin. Kun urheilee, verensokeri voisi painua liian alas, ja siksi pitää verensokeria säädellä urheilujuomalla tai sokeripastilleilla.”

” ”Joskus joutuu pelissä ottamaan vastaan, eikä siitä tarvitse menettää hermoja.”

Yksi osoitus Morenin saamasta arvostuksesta Belgiassa oli se, että hän oli joukkueen kapteenistossa kaudella 2017–2018 ja seuraavana talvena uusi päävalmentaja teki hänestä joukkueen kapteenin. Hän arvelee, että ehkä hänen tunnollisuutensa vaikutti ja se, että hän tuli kaikkien kanssa toimeen.

”Vanhempana oppii tunnistamaan pelissä vaikeita ja jaksoja ja oppii ohjaamaan omalla puheella nuorempia pelaajia. Aina ei tarvitse hätäillä ja potkia palloa katsomoon. Joskus joutuu pelissä ottamaan vastaan, eikä siitä tarvitse menettää hermoja.”

Belgiassa hän oppi myös, miten tulla toimeen eri kielillä. Alkuun Moren oli niin sanotusti pihalla, kun palavereissa puhuttiin sekaisin englantia, flaamia ja ranskaa.

”Siellä huomasi, että Belgia oli kahtiajakautunut maa. Huuli pyöreänä ihmettelin aluksi. Lopuksi ymmärsin vähän kaikkea. Kun ymmärsin vähän kaikkea kolmea kieltä, ei ollut niin väliä, miten hyvin puhuin yhtä kieltä.”

Belgian liiga kuuluu Euroopan viidentoista parhaan liigan joukkoon. Viisi vuotta siellä kehittivät Morenia pelaajana.

Waasland-Beveren oli pieni seura, ja peleissä joukkue joutui puolustamaan pitkiä aikoja omalla rangaistus- ja puolustusalueellaan.

” Pelit olivat fyysisiä ja oli taitavia vastustajia. Väkisinkin kehittyy, kun on sellaisessa ympäristössä”, Moren sanoo.

Miltä Veikkausliiga näyttää nyt?

”Täällä mietitään paljon mitä tehdään, mutta kaikki voisi tapahtua nopeammin peleissä”, Moren sanoo.

On hivenen yllättävää, että Belgiassa pelannut Moren ei päässyt pelaamaan maajoukkueessa. Penkillä hän istui Markku Kanervan tilapäisen päävalmentajapestin aikana ja Hans Backen päävalmentajakaudella.

”Olen jollain isolla pelaajalistalla ollut. Italia- ja Armenia-otteluissa olin mukana, mutta en päässyt kokoonpanoon. Vuonna 2017 sain kutsun Riveltä [Kanerva], mutta seura ei päästänyt, kun jalkapöydässäni oli repeämä. Pelasin sen vamman kanssa Belgiassa.”

Hän ei ajattele sen suuremmin nyt maajoukkuetta, vaikka on toki valmis, jos kutsu tulisi.

”Onhan se kunnia-asia olla maajoukkueessa. Pitää tehdä joka päivä hyvin duunia täällä ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu.”

” ”Täällä mietitään paljon mitä tehdään, mutta kaikki voisi tapahtua nopeammin peleissä.”

Valtteir Moren puski pallon maaliin Mestarien liigan karsintaottelussa FK Rabotnickia vastaan Töölön jalkapallostadionilla heinäkuussa 2014.­

Moren oli HJK:ssa voittamassa viittä mestaruutta ennen kuin lähti Belgiaan. Viidellä viime kaudella HJK on voittanut kaksi mestaruutta, mikä on liian vähän suomalaiselle suurseuralle.

”Sellainen fiilis on, että meillä on hyvä jengi nyt. Parhaassa iässä olevia futaajia on paljon. Toivotaan, että homma palautuu raiteilleen. ”

HIFK–HJK Töölön jalkapallostadionilla kello 18.30. Ruutu.fi näyttää ottelun.