Jääkiekon Liiga-joukkue Hämeenlinnan pallokerhon alle 20-vuotiaiden joukkueessa on todettu koronavirustartunta. Joukkueen toiminta on keskeytetty, ja joukkue on asetettu karanteeniin.

Myös HPK:n liigajoukkue keskeyttää toimintansa toistaiseksi. Seura kertoo verkkosivuillaan noudattavansa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin antamaa vahvaa suositusta toiminnan keskeyttämisestä.

Joukkueen illan harjoitusottelu Tapparaa vastaan on peruttu.

HPK Liiga Oy tiedottaa asiasta lisää torstaina iltapäivällä.

Alkuviikosta uutisoitiin, että Mikkelin Jukureissa oli havaittu yhteensä 17 uutta koronavirustartuntaa, jotka koskevat jääkiekkoseuran miesten edustusjoukkueen sekä A-juniorijoukkueen pelaajia.

Myös kouvolalainen KooKoo kertoi tiistaina verkkosivuillaan, että kaksi sen pelaajaa oli altistunut koronavirukselle vapaa-ajalla Jukureiden sairastuneen seurassa.

KooKoon mukaan pelaajat on asetettu kahdeksi viikoksi karanteeniin. Heidät testattiin keskiviikkona.